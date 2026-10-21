El taller de Ana María Rueda: la artista que transformó parte de su casa en lugar de trabajo

Durante 10 años, Ana María Rueda solo ha tenido que desplazarse unos pasos para llegar a su taller. El espacio donde actualmente crea sus obras está dentro del mismo apartamento que habita y, aunque podría acceder a través de una puerta interior, ha preferido salir a la terraza y entrar a su lugar de trabajo por una puerta en el jardín. Entre plantas y amplias ventanas, dos mesas grandes con manchas de pintura reciben a la artista.

En las paredes se encuentran algunas de sus obras, y hacia el fondo una pared rebosa de pinceles, paletas, pinturas, pegamentos, esponjas, bisturís, aerosoles y otros implementos que utiliza en su práctica. Sin embargo, esta no es la única habitación de su taller. Una entrada sin puerta da paso a un espacio amplio en el que las estanterías albergan libros de arte, carpetas con documentos que guardan la memoria de la carrera artística de Rueda, recuerdos de su vida y uno que otro regalo que ha recibido de diferentes lugares del mundo.

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Hacia el occidente se encuentra una mesa larga que le sirve para extender las telas sobre las que trabaja y un mueble en el que guarda las obras que ha realizado en fotografía.

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“Esto era una cosa diferente. Era muy compartimentado, con techos bajos y algo me dijo: ‘Este es el lugar que vengo buscando intuitivamente desde siempre’. Y comencé a reformarlo, tumbé todo y poco a poco se fue armando algo que tiene mucho que ver con el ideal que yo soñaba. Aquí estoy en mi casa, pero no estoy en mi casa. Salgo al jardín y entro por el jardín para entrar a otro lugar. Son dos espacios que me gustan, también me permite trabajar hasta que quiera o me canse. Ahí me devuelvo por el lado por el que entro directo a mi casa”, contó.

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Del techo cuelgan ramas y flores que forman parte de una de sus obras, que usualmente colgaría de una pared, pero que por falta de espacio la artista decidió ubicar en un lugar diferente. Según ella, cada lugar en el que ha trabajado le ha permitido abordar su práctica artística de nuevas maneras. “Cada lugar tiene su energía e invita a trabajar, a abordarlo de una manera u otra. Trabajo muy orgánicamente y voy dejando que las cosas sucedan”, dijo. Fue la distribución del espacio la que le permitió encontrar una nueva forma de exhibir su obra.

En el taller de Ana María Rueda, ramas y flores cuelgan del techo y forman parte de una de sus obras. Foto: Santiago Ramírez

Su taller es un lugar para lanzarse al agua con las ideas que rondan su cabeza en el día a día. “Se ha dado mucho que el taller me ha influenciado, pero se ha dado también que tengo que cambiar. No quiero encontrar un estilo mío, quiero entrar a mis intereses. Así sea cambiando de manera de hacer cada vez. Lo que me importa es desarrollar mis intereses primordiales. Eso se da de manera orgánica, y el espacio influye y uno ahí encuentra su manera”, afirmó.

Pero para rastrear la historia de los lugares en los que Rueda ha trabajado habría que viajar a París, donde la artista estudió en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes entre 1974 y 1979. En la capital francesa encontró sus primeros espacios para desarrollar sus obras. Durante sus estudios llegó al lugar que describió como el “más espectacular”, donde compartía con artistas de diferentes partes del mundo y todos se reunían para recrear la misma imagen. “Las preocupaciones eran bastante parecidas y encontraba ese lugar como si me desplazara a un mundo irreal, extraordinario, y trabajaba todos los días con personas de todo el mundo. Ni siquiera éramos amigos, ni había mucha camaradería, pero había algo, había una energía que nos unía absolutamente extraordinaria”, afirmó.

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Más adelante se fue a trabajar a una casa a las afueras de París, en la región de Valmondois. Allí comenzó a hacer escultura con el escultor César. “En ese momento en Francia él era el gran maestro, y me sentí muy privilegiada. Esta era una casa vieja con su propio teatro e iglesia, pero había un espacio muy grande donde podía trabajar a mis anchas. Ese lugar fue extraordinario, porque me permitió vivir todas las estaciones de manera diferente y pasear por Auvers-sur-Oise y los campos de trigo de Van Gogh”, relató. Una de sus posesiones más preciadas es una fotografía de esa casa, tomada por uno de sus amigos desde una avioneta, y que aún conserva enmarcada.

La fotografía de la casa en Valmondois, Francia, una de las posesiones más preciadas de Ana María Rueda. Foto: Santiago Ramírez

Su siguiente destino fue Colombia. Al regresar al país, su primer taller estuvo en Bosque Izquierdo, mientras se construía el que tendría en casa con su esposo. Allí vivió una experiencia que todavía le causa intriga.

“Era un taller que tenía la puerta hacia la calle. Dejaba todo adentro: mi cámara fotográfica y mis equipos. Nunca tuve susto de que me robaran o algo por el estilo, pero sucedió que varias veces encontré la puerta abierta, una silla mirando al cuadro que estaba haciendo en ese momento y, al lado, un cenicero lleno de colillas del mismo cigarrillo que fumaba en la época, pero la persona que entraba no había cogido ni siquiera un cigarrillo mío. Era alguien que pasaba la noche, porque con tantos cigarrillos tenía que haber pasado mucho tiempo sentado enfrente de ese cuadro. Cambié la cerradura y volvió a entrar”, recordó.

Cuando su casa estuvo lista, dejó el espacio a una amiga que conocía la situación y que, aunque implementó múltiples medidas de seguridad, no tuvo la misma suerte que Rueda: le robaron sus pertenencias.

“Este es un cuento bastante misterioso que queda en mi vida con un punto de interrogación: ¿quién sería esa persona? Le tengo mucho aprecio, porque me parece magnífico que alguien pudiera estar bastantes horas durante la noche observando mi cuadro”, dijo.

Más adelante decidió buscar un nuevo espacio, porque el que tenía no contaba con el área suficiente para trabajar en su siguiente obra. Se mudó a Usaquén, donde podía intervenir los troncos que había recuperado del Parque Nacional. Era un trabajo que implicaba mucho ruido, esfuerzo físico y aprender nuevas habilidades, como el uso del fuego para sus fines.

Ana María Rueda en su taller de Usaquén, donde desarrolló la serie “Fuego”. Foto: Santiago Ramírez

Trabajó desde casa durante un tiempo, aunque reconoció que no fueron sus años más productivos, pues sus hijos y su vida familiar también estaban presentes en el mismo lugar donde creaba. Finalmente, llegó al espacio desde el que trabaja hoy.

De los lugares anteriores conserva algunas cosas. Sin embargo, una de las más preciadas es el recorte de una fotografía de Pablo Picasso. “Entré a bellas artes cuando tenía 20 años, totalmente enamorada de Leonardo da Vinci y de Picasso. Eran dos artistas que me llamaban mucho la atención. La noche antes de ir por primera vez a la escuela me soñé con Picasso. Y al otro día abrí una revista que tenía una imagen de Picasso. La recorté y la puse en mi taller, y toda la vida la he llevado conmigo”, dijo.

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Pero hay un objeto en su taller que para ella es aún más importante: un “talismán” que su nieto creó y le obsequió “para la buena suerte”.

Ana María Rueda no suele recibir a muchas personas en su taller. Para ella es un espacio solitario, aunque disfruta de la compañía ocasional de algún amigo, colega o familiar que la visita para ver en qué está trabajando, y se nutre de la comunicación que surge de esos encuentros.

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Archivo fotográfico de Ana María Rueda. Foto: Santiago Ramírez

Actualmente, dice que se siente muy cómoda en su taller, aunque le gustaría hacer algunos cambios. Necesitaría otra pared para realizar sus pinturas sin bastidor y trabajar en varias a la vez, como es su costumbre, pero eso significaría sacrificar la luz que entra por el oriente.

“Es casi como un lugar que permite expandir la imaginación, pero sentirme protegida y tener a la mano lo que necesito. Siento que este lugar me conviene, no solo desde el sentido práctico, sino también desde el espiritual. Aquí me siento en paz y habitando el presente conmigo misma”, aseguró.

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