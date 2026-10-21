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El taller de Ana María Rueda: la artista que transformó parte de su casa en lugar de trabajo

Los espacios donde ha trabajado la artista han influido en su manera de crear, experimentar y exhibir sus obras. En su taller actual, Rueda recordó sus años en Francia, las experiencias que vivió en Bogotá y los objetos que ha conservado a lo largo de su carrera.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
Ana María Rueda presentó en 2026 la exhibición antológica “El caos sensible” en el Museo de Arte Moderno de Bogotá.
Ana María Rueda presentó en 2026 la exhibición antológica “El caos sensible” en el Museo de Arte Moderno de Bogotá.
Foto: Viviana Velásquez

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Durante 10 años, Ana María Rueda solo ha tenido que desplazarse unos pasos para llegar a su taller. El espacio donde actualmente crea sus obras está dentro del mismo apartamento que habita y, aunque podría acceder a través de una puerta interior, ha preferido salir a la terraza y entrar a su lugar de trabajo por una puerta en el jardín. Entre plantas y amplias ventanas, dos mesas grandes con manchas de pintura reciben a la artista.

En las paredes se encuentran algunas de sus obras, y hacia el fondo una pared rebosa de pinceles, paletas,…

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com
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