“Esta herida llena de peces”, una recomendación literaria de Mauricio Toro

El Vademécum: un recetario sobre el arte y la cultura. Foto: El Espectador

Lecturas

Esta herida llena de peces (2021), recomendación de Mauricio Toro

Sinopsis: En Quibdó, una joven madre blanca se embarca en una canoa con su niño negro de cinco años. Empiezan un largo viaje hacia el norte por el Atrato. Las preguntas de los demás viajeros – y el viaje interior de la madre- nos revelan un dato desgarrador: la mujer que ha criado al niño casi desde su nacimiento, debe ahora entregárselo a su madre biológica, que vive en un pueblo lejano, río abajo. Este viaje por el corazón del Chocó, y por esa herida llena de peces, es un viaje en el que los protagonistas se dirigen al encuentro con su destino, y al encuentro con la historia más compleja y profunda del país donde vivimos.

Lector: “Un libro lleno de contradicciones y emociones, que aborda los problemas del Chocó, su belleza y su cultura, que plasma en cada página, la magia de los sonidos, sabores y colores chocoanos. Y así, despierta todo tipo de sentimientos y reflexiones, sobre el racismo (que ha causado un importante debate), la violencia y el dolor de la guerra, pues revive al final (en colores y sonidos) el dolor de la masacre de Bojayá, que describe tan vívidamente, que resulta difícil no sentir el estómago revuelto y el corazón adolorido con el propósito de nunca olvidar el dolor de la guerra. Este texto llega a mis manos de forma casi premonitoria, pues fue en un momento decisivo de mi vida, que me permitió valorar lo afortunados que somos quienes no hemos vivido de frente el dolor de la guerra, la injusticia de la pobreza y el abandono del estado y cuestiona sobre el poco valor que hoy le damos a la cultura y los saberes ancestrales de los territorios”, Mauricio Toro, politólogo y exmiembro en la Cámara de Representantes de Colombia.

Autor(a): Lorena Salazar Masso

Género: ficción

La Vorágine (2024), una recomendación de Manuel Velandia

Sinopsis: Arturo Cova decide jugar su corazón al azar. Emprende un viaje a los llanos y a la selva amazónica colombiana para buscar su destino. Lo que le espera es una tierra inconmesurable donde encontrará la contradicción entre la crueldad y la muerte propiciada por el hombre, y la belleza brutal e indiferencia de la naturaleza. La selva resulta ser un espejo que lo obliga a encontrarse con él mismo a cada paso. En medio de su andar por ese torbellino, por esa Vorágine, Cova se enfrenta no solo a sus demonios, sino a los demonios que habitan este territorio, donde los indios y los pobres son sometidos a la esclavitud por la industria cauchera.

Lector: “La Universidad Nacional de Colombia ha publicado una reedición especial con motivo de los 100 años de su primera edición. La gracia de este libro es que nos posibilita conocer el texto original de la obra de José Eustasio Rivera publicada en 1924, dado que buscando su comercialización se fueron haciendo, por parte del autor, diferentes transformaciones en las que paulatinamente se iba abandonando el texto eminentemente poético. La versión que la mayoría de personas conocen es la de la quinta edición, que es la que actualmente se comercializa y que incluyó varios ajustes con respecto a las versiones anteriores. La obra original nos permite acercarnos al castellano clásico de hace 100 años, pues recupera detalles de la acentuación y la ortografía de la época. Además, la publicación incluye una sección de notas que ubica a quien lee en el contexto histórico y social en que desarrolla la trama”, Manuel Velandia, sociólogo, artista y director del Grupo de Género y Diversidad del Ministerio del Interior.

Autor(a): José Eustasio Rivera

Género: ficción

Solito (2022), una recomendación de la editora internacional de El Espectador

Sinopsis: Con tan solo nueve años, Javier Zamora emprendió un viaje de cinco mil kilómetros de El Salvador a Estados Unidos para reencontrarse con sus padres, dejando atrás todo lo que le era familiar. En compañía de un grupo de desconocidos guiados por un coyote, el recorrido que iba a durar dos semanas se convirtió en una imposible odisea de casi dos meses, cambiándole la vida para siempre. Solito es el relato de esa experiencia, el testimonio inolvidable de un largo y angustioso periplo, pero también un libro lleno de amor, bondad y agradecimiento. Es la historia de Javier, pero también la historia de millones que no tuvieron otra opción que abandonar su hogar.

Lectora: “En Solito, el autor, Javier Zamora, cuenta la que fue su propia historia: emprender, solo, solito, a los nueve años de edad, una inhumana ruta migratoria desde El Salvador hasta Estados Unidos. “Chepito” nos habla de lo que ve, lo que huele, lo que piensa y lo que siente en una travesía que empezó con mucha ilusión, pues el objetivo es reencontrarse con sus padres, instalados en ´La USA´ tras el estallido de la Guerra Civil en El Salvador. Durante años, y luego de intentar sin éxito las rutas regulares de migración, ahorraron para costear el viaje de su hijo, por medio de ´coyotes´, con el fin de reunirse como familia y vivir juntos el “sueño americano”. Sin embargo, en el camino, Chepito se va estrellando con las implacables realidades de una ruta que nadie debería estar forzado a atravesar. Se siente solo y obligado a convertirse en una especie de adulto, pero también establece lazos profundos con las personas que van junto a él en la travesía, a quienes, de hecho, ha dedicado estas memorias”, María Alejandra Medina Cartagena, editora internacional de El Espectador.

Autor(a): Javier Zamora

Género: Biografía

En cartelera

La vida de Jagna (2023)

Sinopsis: Jagna es una joven decidida a forjar su propio destino en un pueblo de Polonia hacia finales del siglo XIX, un lugar donde los chismes y disputas son constantes, y donde ricos y pobres adhieren a bellas tradiciones enmarcadas bajo un sistema profundamente patriarcal.

Reseña: “En 2017 se estrenó “Loving Vincent”, película que contaba la historia del pintor neerlandés Vincent van Gogh, una de las figuras más conocidas del arte y del movimiento posimpresionista. La cinta resaltó en su técnica, filmada con actores en imagen real y después pintada al óleo cuadro a cuadro por cientos de artistas que simularon el estilo del pintor. El deleite visual le valió su estreno en el Festival de Annecy, uno de los eventos más importantes del cine de animación, y la nominación al Óscar al año siguiente en la categoría de Mejor película animada”. Lea el texto completo aquí.

Director(a): Hugh Welchman y Dorota Kobiela

Género: Drama/Acción

¿Dónde ver?: Cine Colombia

La casa del dragón: segunda temporada (2024)

Sinopsis: La serie precuela de Juego de Tronos titulada La Casa del Dragón se centra en la casa Targaryen, sólo que 200 años antes que los hechos narrados en la ficción original. La familia Targaryen escapó de la destrucción de Valyria para asentarse en Rocadragón, desde donde Aegon I conquistó Poniente.

Reseña: “El próximo 16 de junio se estrena la segunda temporada de La Casa del Dragón, una serie basada en “Canción de Hielo y Fuego”, el universo creado por George R. R. Martin. Su obra ha sido elogiada por giros de trama, dragones y personajes complejos, pero también, gran parte de su éxito se debe a la forma en la que estudia la historia y la explora mediante la ficción”. Lea el texto completo aquí.

Director(a): Clare Kilner, Geeta Vasant Patel, Alan Taylor, Andrij Parekh y Loni Peristere

Género: Acción/Aventura

¿Dónde ver?: Max

Back to black (2024)

Sinopsis: La vida personal y profesional de la cantante y compositora Amy Winehouse, que comenzó como cantante de jazz para convertirse en una superestrella mundial de la música ganadora de varios premios Grammy. Su vida se truncó en 2011, a los 27 años, debido al consumo y abuso de alcohol y drogas.

Reseña: “Vi el documental en su día y al verlo de nuevo pensé que ya era hora de contar su historia desde dentro, desde su perspectiva, a través de su voz, sus letras, su música”, dijo la directora Sam Taylor-Johnson en un encuentro telemático con periodistas. Lea el texto completo aquí.

Director(a): Sam Taylor-Wood

Género: Documental

En escena

Centenario de Jorge Gaitán Durán

Con un premio de quince millones ($15.000.000) de pesos y la publicación de las obras ganadoras, la Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Cultura, invita a todos los poetas y escritores colombianos a participar en el XXIII Concurso Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus y en el XXII Concurso Nacional de Cuento Jorge Gaitán Durán 2024.Las inscripciones estarán abiertas del 4 de junio al 12 de julio de 2024 hasta las 6 de la tarde, el concurso culminará con la premiación que se realizará el 1 de diciembre de 2024. Aquí puede realizar la inscripción.

Fiesta de la música

El próximo 21 de junio se llevará a cabo La Fiesta de la Música en Bogotá, un evento que reúne artistas de diferentes partes de Colombia y del resto del globo, en el que destacan el diálogo entre diferentes sonidos.El evento es organizado por la Alianza Francesa de Bogotá, quien este año celebra ochenta años de existencia y contará con tres tarimas principales, además de 23 escenarios móviles que se desplegarán por toda la ciudad. Conozca aquí los detalles de la programación.

Joropo al parque

Con el propósito de seguir posicionándose como un referente y escenario de encuentro de la cultura llanera colombo-venezolana, el 15 y 16 de junio en la Plaza de Bolívar se realizará el Festival Joropo al Parque del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, que para esta tercera edición, y bajo la temática de los Cantos del trabajo del Llano, presentará 13 compañías de baile en el Llanódromo, 15 artistas musicales invitados y ocho agrupaciones, ganadoras de la convocatoria distrital.

Como novedad, este año se realizará una gala de apertura al Festival, que se llevará a cabo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el 14 de junio a las 8:00 p.m.