Feria Insular en Bogotá: arte de Colombia, Venezuela y Chile en la Bodega 17

Por Colombia destacan nombres de la escena artística como Carlos Salas o Guillermo Londoño, dos de los exponentes de la abstracción nacional. También contará con artistas figurativos como Piedad Tarazona o José Laverde. El espectador podrá apreciar también obras de gran formato de Daniel Meziat y…

La Feria Insular reunirá el trabajo y la trayectoria de creadores provenientes de distintos países, ofreciendo una muestra que refleja la riqueza de la escena contemporánea. Entre la nómina de participantes destacan reconocidas figuras de la región.

Por Colombia destacan nombres de la escena artística como Carlos Salas o Guillermo Londoño, dos de los exponentes de la abstracción nacional. También contará con artistas figurativos como Piedad Tarazona o José Laverde. El espectador podrá apreciar también obras de gran formato de Daniel Meziat y de Walbert Pérez.

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En otra sala de artistas colombianos se verán obras de Alejandro Díaz Sikui, de Jaime Padilla y de Andrés Villas. Sikui es un artista colombiano cuyo trabajo se distingue por el realismo figurativo y una carga poética y simbólica. Siguiendo una tradición académica, explora el cuerpo humano, la vulnerabilidad y la memoria. Su trabajo combina la precisión del dibujo con una atmósfera onírica y contemporánea. El trabajo de Jaime Padilla se caracteriza por el uso del acrílico y una narrativa visual cargada de simbolismo y de misterio. Andrés Villa es un artista conceptual colombiano radicado en Bogotá; su práctica se centra en registrar el paso del tiempo sobre las vivencias, los objetos y las creencias, buscando lo sublime dentro de lo sensible.

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Venezuela se hace presente con el trabajo de cinco destacados artistas del país. La muestra abarca desde la escultura en madera tallada manualmente por Germán Ramírez hasta las propuestas pictóricas de Enrique Lobo, que combinan el color con formas abstractas, y las de Neptaly Ramírez, quien apuesta por una geometría precisa y viva de tonos vibrantes. A ellos se unen Fidel Ramírez, jugando con la perspectiva arquitectónica de los objetos cotidianos, e Iván Quintero, quien traslada al espectador a la nostalgia de la cotidianidad a través de ricas texturas y capas de color.

Paula García Valenzuela, quien presenta una serie de piezas textiles hechas con parches curita que aborda el duelo; Francisca Garriga, que explora el color y la geometría a través de estructuras de madera pintada; Alejandra Parra, quien retrata en fotografía la nostalgia del desplazamiento entre Chile y Colombia; Loreto Carmona, que indaga en los procesos de mestizaje en América del Sur, son algunos de los nombres de artistas chilenos que tendrán presencia en la Feria Insular, con obras que parten de los textiles para construir un entramado artístico que reflexiona sobre temas tan variados como el mestizaje, la migración o el duelo. La participación de estos artistas es posible gracias a la gestión de Fabrizio Rubio Palavicino, gestor cultural chileno radicado en Colombia.

Insular cuenta con un espacio dedicado a la fotografía. En esta sección destaca el trabajo de Manuela Montenegro, artista colombiana radicada en Los Ángeles, quien, con fotografías sobre aluminio, propone un estudio sobre la luz y la obra de Mateo Rojas, quien pretende capturar las huellas, las marcas, las imperfecciones y los silencios que quedan en los paisajes que habitamos.

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Hay un espacio de arte urbano en el que se reúne el trabajo de seis artistas locales: Lesivo, Teck 24, Malegría, Trilleras, Cvaz y Jean Zapata. Con más de dos décadas de trayectoria en los márgenes de la institucionalidad, sus obras han ocupado de manera discreta pero persistente el tejido de la ciudad, desplegando imaginarios que tensionan los códigos convencionales de la representación de la ciudad. Estos creadores han constituido un archivo de lenguajes singulares.

La Feria Insular tendrá también una plazoleta de esculturas que contará con piezas en gran formato de Miguel Arozemena, Rodolfo Sánchez Lalinde, Gabriel Beltrán, Camilo Gómez y Paula Cortés. Esculturas monumentales, en piedra o en metal, que se ofrecen como un complemento del recorrido de la feria.

Organizado en conjunto por la Bodega 17: Complejo Cultural y la Galería Paradigma, este encuentro busca tender puentes creativos entre distintas geografías y públicos, ofreciendo una experiencia para coleccionistas y amantes del arte. La Feria Insular pretende constituirse como un espacio independiente que albergue un panorama de los diversos movimientos artísticos actuales en Hispanoamérica.

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