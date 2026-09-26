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La obra ‘extraordinaria’ de este artista boliviano fue rescatada de un basurero

Alejandro Mario Yllanes, un pintor boliviano autodidacta, creó obras profundamente políticas apoyadas por Diego Rivera. Su viaje hacia los grandes museos es una saga de 50 años llena de misterios.

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Victoria Burnett
26 de septiembre de 2026 – 09:09 a. m.
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Vista del Museo de Arte de Toledo, donde reside una de las obras de Alejandro Mario Yllanes.

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La pintura era “increíblemente genial”. El artista, casi desconocido.

Adam M. Levine, director del Museo de Arte de Toledo en Ohio, no había oído hablar del pintor y grabador boliviano Alejandro Mario Yllanes hasta el verano pasado. Entonces vio Lago Titicaca, un gran óleo sobre arpillera de 1935 de un barquero andino, en una galería de arte de Londres.

Levine quedó atónito ante la pintura de un bote de juncos sobre aguas ondulantes bordeadas por montañas azules. En mayo, el Museo de Toledo compró la pieza para colgarla en el corazón de su…

Por Victoria Burnett

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