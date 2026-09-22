El Festival Villa del Cine aplaza su edición 12 por los incendios en Villa de Leyva

De acuerdo con un comunicado inicial publicado en sus redes sociales, el festival seguía en pie. Sin embargo, tras atender…

La dirección del Festival Villa del Cine anunció a través de un comunicado que la edición que comenzaría el próximo 23 de septiembre fue aplazada debido a la situación que enfrenta esta población por los incendios forestales. Esto implicó cancelar actividades y la programación que estaba organizada bajo el eje curatorial "Caminos del tiempo". Afirmaron que pronto anunciarían las nuevas fechas en las que se hará el evento.

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De acuerdo con un comunicado inicial publicado en sus redes sociales, el festival seguía en pie. Sin embargo, tras atender las recomendaciones de las autoridades, tomaron la decisión de aplazar la realización del festival.

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"Desde hace 12 años hemos venido forjando ininterrumpidamente desde el Festival un camino de encuentro regional, nacional e internacional que ha impulsado la exhibición y la formación de la industria audiovisual desde Boyacá y este año no será la excepción.

Es por eso que pronto estaremos anunciando una nueva fecha, en donde volveremos a reunirnos cineastas, estudiantes, profesionales del sector y nuevos públicos, alrededor de la fiesta del cine, y seguiremos promoviendo el séptimo arte como herramienta de creación, memoria y transformación cultural", mencionaron en el comunicado.

La dirección del festival afirmó que los cineastas, en solidaridad con los boyacenses y el territorio, abrieron una Vaki con el objetivo de "devolverle a la montaña sagrada lo que el fuego le ha arrebatado".

La duodécima edición de Villa del CIne proponía abordar lo cinematográfico desde la memoria, los ciclos de la naturaleza y el territorio, para establecer un diálogo entre las experiencias de generaciones pasadas, presentes y futuras. El festival, inspirado por el calendario muisca, iba a presentar más de 90 filmes nacionales e internacionales en la Galería Pérez Rojas, el Auditorio del Hotel Mesón de los Virreyes, la Casa San Pedro Campestre, la Biblioteca del Hotel Mesón de los Virreyes y el Museo Antonio Nariño.

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La selección oficial contaba con 68 películas en competencia en 14 categorías, que competirán por llevarse el emblemático Tunjo, estatuilla que el festival entrega a sus ganadores y que es elaborada por maestros orfebres de Ráquira. A esto se suman 22 títulos en la Selección Oficial No Competitiva.

“En 2026 buscamos obras que tuvieran una voz propia, que fueran honestas y que transmitieran la sensación de que esa historia tenía que ser contada por esa persona. Películas que nos hicieran descubrir una forma diferente de mirar un territorio, una experiencia, una memoria o una emoción. En ese sentido, no buscamos solamente excelencia técnica; nos interesa la necesidad de contar, la autenticidad de la mirada y el riesgo de proponer algo diferente”, afirmó en su momento Julián Díaz Velosa, director del Festival Villa del Cine.

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