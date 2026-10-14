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"Estamos haciendo turismo cultural": el balance del Festival de Música Sacra

La decimoquinta edición de este festival reunió a más de 14.000 asistentes en 25 escenarios de Bogotá y contó con la participación de más de 1.000 artistas de 16 países. La organización destacó como uno de sus legados la relación entre el patrimonio y las experiencias culturales que se construyen en torno a él.

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Redacción Cultura
Roberto Gonzalez Monjas (Copyright Marco Borggreve) (3)
Roberto González Monjas fue el director del concierto de clausura del Festival Internacional de Música Sacra.
Foto: Marco Borggreve

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Durante cinco semanas, iglesias, templos, teatros y edificios históricos de Bogotá abrieron sus puertas a músicas de distintas tradiciones religiosas. Fue la decimoquinta edición del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá (FIMSAC), que cerró con más de 14.000 asistentes a conciertos, encuentros y conversaciones en 25 escenarios.

Según el balance oficial, la ocupación llegó al 91 % del aforo. Con la concordia como tema central, el encuentro congregó a más de 1.000 artistas de 16 países. España fue el País Invitado de Honor y, según la organización, su participación estrechó los vínculos culturales y la cooperación artística con Colombia. A los músicos se sumaron directores, investigadores, críticos, periodistas y otros especialistas de más de 30 nacionalidades.

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El balance del Festival destaca como uno de sus principales legados "demostrar que el patrimonio no es únicamente aquello que se conserva, sino también aquello que se habita, se comparte y adquiere nuevos significados a través de la cultura".

Esa relación entre la música, el patrimonio y quienes visitan la ciudad es, para los organizadores, una de las claves del encuentro. Marianna Piotrowska, directora de la Corporación Cultural InterColombia, señala que "cuando un visitante llega a Bogotá para vivir una experiencia musical en una iglesia histórica, recorrer un espacio patrimonial, conocer una tradición espiritual y después continuar su recorrido por la ciudad, estamos haciendo turismo cultural. El Festival convierte el patrimonio en una experiencia viva".

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Los organizadores afirman que el movimiento de visitantes beneficia a sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio, aunque el balance no detalla cuánto representó ese gasto para la economía de la ciudad. Según las estimaciones de la organización, los visitantes nacionales e internacionales que llegaron a Bogotá para participar en las actividades permanecieron en promedio cuatro noches y gastaron USD 1.200 por estadía.

El Festival también destaca que las semanas en las que tuvo lugar este evento cultural permitieron "descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente: a través de sus templos, teatros, espacios patrimoniales y lugares de encuentro".

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Por Redacción Cultura

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