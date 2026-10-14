Comienza el Festival Villa del Cine con 90 obras y cuatro días de programación

Bajo el lema "Caminos del Tiempo", arranca la edición número 12 del Festival Villa del Cine en Villa de Leyva, inspirada en el calendario muisca y en las raíces culturales y territoriales de la región. Desede este miércoles 14 hasta el 17 de octubre, el encuentro reunirá producciones nacionales e internacionales en una programación que incluye cine de ficción, cortometrajes, realidad virtual y obras realizadas con inteligencia artificial.

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Para Julián Díaz Velosa, director del festival, parte del corazón del festival es que las películas encuentren un público y que sus realizadores tengan oportunidades para seguir desarrollando sus proyectos. "Queremos servir como plataforma para esas nuevas miradas", afirma a este diario.

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En total, 68 obras competirán en 14 categorías, mientras que otras 22 harán parte de la selección oficial fuera de competencia. La muestra incluye óperas primas nacionales e internacionales, proyectos en desarrollo, videoclips y cortometrajes realizados para distintas pantallas, desde el celular hasta los formatos verticales.

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Entre los títulos de la programación está Arenas, de John Bolívar Acosta, que compite en Ópera Prima Nacional. Con la proyección de este largometraje se cerrará este miércoles la noche inaugural del festival en la Casa San Pedro Campestre, en la que también habrá un ritual inspirado en la cosmovisión Muisca y la muestra del cortometraje Amor a Primera Vista de Andrés Quintero.

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Otros de los largometrajes que se proyectarán en Villa de Leyva son Un poeta, de Simón Mesa Soto, y Llueve sobre Babel, de Gala del Sol, que se proyectarán como parte de la iniciativa Rumbo a los Macondo, en alianza con la Academia.

El festival también dedicará un espacio al patrimonio cinematográfico colombiano con la proyección, el sábado 17 de octubre, de Aquileo Venganza, película dirigida por Ciro Durán. La función estará acompañada de un tributo al realizador, en el que participará Joyce Ventura, para recordar su trayectoria en el cine nacional.

La programación se extiende más allá de las salas. Durante los cuatro días habrá talleres, clases magistrales, paneles y encuentros entre cineastas y público. Entre las actividades de formación está Claquetazo, que llega a su segunda edición con un ejercicio creativo que parte de un mismo guion para explorar cinco aproximaciones de realizadores de Boyacá y Colombia. La directora Mónica Cifuentes participará en esta iniciativa.

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Los realizadores también tendrán un espacio para conversar sobre sus proyectos con especialistas de la industria. La Estación Iguaque propone encuentros de retroalimentación para películas y proyectos en diferentes etapas de desarrollo, mientras que CineCamino invita a los asistentes a recorrer las actividades formativas del festival mediante un sistema de registro con códigos QR.

Más allá de las películas y las actividades de formación, el festival busca que el cine encuentre nuevos caminos fuera de las capitales y se arraigue en la región. "Para nosotros es muy importante descentralizar el arte y democratizarlo. Tratamos de llevar películas a estos espacios porque nos parece muy importante que el cine como herramienta crezca también dentro de nuestra región. Es importante para nosotros que, cuando los espectadores se sienten en nuestra comunidad a ver las películas, no vean una sola línea curatorial centrada en lo que tiene que ver con el cine de las capitales", afirma Díaz Velosa.

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