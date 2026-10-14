La Orquesta Filarmónica de Berlín, una cita esperada en la capital

Cerca de 128 músicos, dirigidos por la batuta del ruso Kirill Petrenko, se presentan por primera vez en Colombia. La Orquesta Filarmónica de Berlín hace su debut en el país con dos conciertos, el 14 y 15 de octubre, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. La orquesta dio inicio a un tour de tres semanas en Nueva York y Suramérica el pasado 8 de octubre con un concierto de gala en el Carnegie Hall de Nueva York. La capital bogotana es la primera parada en Suramérica. A pesar de que es su primera vez en Colombia, no es ajena a tocar en…

Cerca de 128 músicos, dirigidos por la batuta del ruso Kirill Petrenko, se presentan por primera vez en Colombia. La Orquesta Filarmónica de Berlín hace su debut en el país con dos conciertos, el 14 y 15 de octubre, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. La orquesta dio inicio a un tour de tres semanas en Nueva York y Suramérica el pasado 8 de octubre con un concierto de gala en el Carnegie Hall de Nueva York. La capital bogotana es la primera parada en Suramérica. A pesar de que es su primera vez en Colombia, no es ajena a tocar en países como Brasil y Argentina.

La orquesta interpreta piezas de Edward Elgar, Pyotr Tchaikovsky, Johannes Brahms y Richard Strauss. Y es que más allá de los escenarios, Andrea Zietzschmann, gerente general de la organización, afirma que se enfocaron en trabajar con algunas de las orquestas de la capital durante su estadía en la ciudad.

Publicidad

Le sugerimos: Sally Rooney se ve forzada a no vender sus libros en R. Unido por apoyar a Palestine Action

Según cuenta Petrenko, el programa del 14 de octubre es mixto y tiene una tendencia romántica. “Son las ‘Variaciones Enigma’, de Elgar, que significan mucho para mí y tienen mucho del auténtico estilo británico. A pesar de que ya lo hemos tocado, tenemos mucho para descubrir. Fue una gran experiencia y un verdadero placer. Ahora estamos muy contentos de compartir nuestro conocimiento de esta pieza con el público de Nueva York y Suramérica. Además, la Sinfonía n.º 4 de Tchaikovsky, que también contiene mucho material enigmático, trata sobre el destino, sobre el fatum, como lo llamaba Tchaikovsky, sobre la lucha de un individuo con la tragedia de la vida”, dice. El repertorio para el 15 de octubre incluye las obras de Brahms y Strauss, de este último compositor interpretan el poema sinfónico “Así habló Zaratustra”.

Para Petrenko, el hecho de viajar por el mundo compartiendo el conocimiento musical de la orquesta y tocando repertorios como estos es una señal de que “nuestro trabajo sigue siendo fuerte y esperado por el público. Eso me hace sentir confianza en que todavía podemos ayudar a que este mundo sea mejor. Este programa habla de la esperanza en medio de los tiempos turbulentos que vivimos”, afirma.

Le puede interesar

Por su parte, la violinista Eva Maria Tomasi está convencida de que la música es un lenguaje universal. “Siempre tengo la sensación de que, si tocas un concierto y das al público lo que puedes, son dos horas de paz, de meditación y concentración en las que no se piensa en lo que está pasando en el mundo exterior. Creo que nuestra labor es hoy más importante que nunca”, dice.

Aunque Colombia no fue incluida en la gira a principios del siglo, Zietzschmann señala que ha trabajado de cerca durante los últimos dos años con la embajada de Colombia en Berlín y la describe como una “aliada maravillosa”. Según cuenta, este es un gran momento para que la orquesta visite el país. Además, afirman que descubrieron que Colombia es el mercado más fuerte en Suramérica tras la implementación en 2008 de la iniciativa “Digital Concert Hall”, pues los colombianos fueron quienes más se conectaron con este proyecto.

Le recomendamos: Comienza el Festival Villa del Cine con 90 obras y cuatro días de programación

El aspecto digital y las nuevas audiencias son retos a los que la orquesta se enfrenta actualmente. Para Tomasi es clave el hecho de que las personas quieren desconectarse de sus pantallas y buscan en la música clásica una “isla de paz”. “Incluso para los jóvenes, que están siempre ocupados con sus teléfonos inteligentes y demás, es como una recuperación, como una forma de relajarse. Es como si el contenido de un concierto fuera aún más allá de simplemente hacer música”, afirma.

La violinista cree que desde que llegó Petrenko a la dirección de la orquesta en 2019, han crecido y han encontrado una “identidad intensa”. Para ella es importante que un director principal conozca ese elemento característico de un organismo como este, de esa manera, todos los músicos trabajan como una misma unidad. “El estándar para quienes llegan a la orquesta es cada vez más alto. A veces asusta ver lo bien que tocan algunos músicos. Es importante tener la combinación de hacer música y tocar de manera técnica”, dice. En este sentido, ha sido importante la diversidad que ha ido construyendo la orquesta, pues ya la conforman músicos de más de 30 nacionalidades.

Podría interesarle: Libros para conocer la obra poética de Piedad Bonnett, ganadora del Premio García Lorca 2026

“Tenemos personas de Islandia, Chile, Venezuela y más. Lograr un sonido homogéneo no es fácil, pero esta diversidad es también una ventaja, porque al tener a todos estos músicos jóvenes que están creciendo juntos, tenemos la posibilidad de crear nuestro propio sonido único. Para mí, como conductor, es incomparable la oportunidad de lograr eso y la diversidad en la orquesta me ha ayudado mucho. Estoy aquí para preservar una tradición, pero también para crear nuestro propio estilo”, cuenta Petrenko.

Aunque la Orquesta Filarmónica de Berlín, fundada en 1882, no sabe exactamente qué esperar de Colombia, aspiran a que sus conciertos atraigan a personas de todas las generaciones, a aquellos que ya conocen la música clásica y a quienes se están dando la oportunidad de tener una experiencia “capaz de cambiar vidas”, según comenta Zietzschmann, y que esto los anime a interesarse por un instrumento o que los inspire a seguir asistiendo a conciertos de este tipo. “Estamos abiertos a nuevas experiencias y veremos qué sucede. Y, por supuesto, también intentamos conectar con los jóvenes músicos. Eso esperamos: conocer a un público muy diverso”, dice.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

