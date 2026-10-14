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La Orquesta Filarmónica de Berlín, una cita esperada en la capital

La agrupación alemana ofrece dos conciertos en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Con repertorios que incluyen a Tchaikovsky y Strauss, y la participación del pianista ruso Vikingur Ólafsson, el público bogotano se acercará al trabajo del director Kirill Petrenko y los músicos que lo acompañan.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
Orquesta Filarmónica de Berlín
La Orquesta Filarmónica de Berlín es una fundación pública desde 2002, administrada por el Estado de Berlín.
Foto: Stephan Rabold

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Cerca de 128 músicos, dirigidos por la batuta del ruso Kirill Petrenko, se presentan por primera vez en Colombia. La Orquesta Filarmónica de Berlín hace su debut en el país con dos conciertos, el 14 y 15 de octubre, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. La orquesta dio inicio a un tour de tres semanas en Nueva York y Suramérica el pasado 8 de octubre con un concierto de gala en el Carnegie Hall de Nueva York. La capital bogotana es la primera parada en Suramérica. A pesar de que es su primera vez en Colombia, no es ajena a tocar en…

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com
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