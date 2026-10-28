FICD: el festival colombiano que proyecta películas prohibidas por otros países

Hasta el viernes 30 de octubre, Colombia vivirá la octava edición del Festival Internacional de Cine por la Democracia en varias regiones del país. Bogotá, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Eje Cafetero, Santander, Boyacá y Atlántico contarán con actividades y en estos lugares se proyectará la selección oficial del festival, dentro del cual algunos filmes fueron censurados en sus países de origen. Para esta edición, el evento contará con filmes que abordan temáticas como la libertad, los derechos humanos y la memoria.

La selección oficial tiene 15 largometrajes, en su mayoría de realizadores cubanos y argentinos, aunque también cuenta con historias de España, Colombia, Chile, Venezuela, Perú y Estados Unidos. Según los organizadores, el festival "busca sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la libertad de pensamiento, expresión y creación en contextos autoritarios y desde allí reivindicar los valores de la democracia. A través del cine, se espera abrir espacios de reflexión, diálogo y acción que permitan abordar los retos que hoy enfrenta la democracia en América Latina".

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Dentro de la lista figura el documental cubano "Patria y vida: The power of music", de Beatriz Luengas, que cuenta cómo seis raperos cubanos escribieron una canción homónima en la que denuncian las precarias condiciones de vida en la isla; ambas producciones fueron prohibidas por el régimen en 2021. También se encuentran filmes como "Corazón azul", del cubano Miguel Coyula, que entra dentro del campo de la ciencia ficción, y el largometraje colombiano "Irredentos" de Harold De Vasten.

Algunos de los espacios donde se proyectarán las películas participantes son en Bogotá: la Universidad Sergio Arboleda, Cinema Paraíso, Fundación Universitaria San Mateo, Colegio San Carlos IED, Universidad Antonio Nariño, entre otros. En Tolima y Cundinamarca se presentarán los filmes en espacios de Ibagué, Zipaquirá, Girardot, Cucunubá, Cajicá y Mosquera. Además, otras ciudades como Medellín, Armenia, Manizales, Bucaramanga, Floridablanca, Barranquilla, Tunja y Duitama contarán con sesiones presenciales. Además, habrá sesiones virtuales nacionales e internacionales en Jerusalén (Cundinamarca), Florencia (Caquetá), Viena (Austria) y Ciudad de México (México).

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El festival nació en noviembre de 2019, "como una iniciativa para promover cine cubano en las aulas de clase de instituciones universitarias. En su primera versión fue catalogado como la Primera Semana de Cine Cubano y se realizó en alianza con el Programa Cuba", según la página web. Según relató Sergio Baquero, creador del evento, a El Colombiano, la idea surgió luego de que ese año, al final de la proyección del filme "Nadie", de Miguel Coyula, una persona comenzó a gritar "¡Gusanos!". Esto motivó a Baquero a crear un espacio en el que esas películas prohibidas en otros países pudieran proyectarse en Colombia.

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“Uno de nuestros preceptos fundamentales es que no hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Para nosotros, hay democracias y hay dictaduras. ¿Qué significa esto? Que proyectamos películas que problematizan, por ejemplo, las dictaduras del Cono Sur, que fueron dictaduras militares de derecha, pero también los totalitarismos, como el caso cubano, que corresponden a dictaduras de izquierda”, afirmó Baquero al medio antioqueño.

En 2020, se transformó en el Festival Interuniversitario de Cine por la Democracia y de manera virtual se visitaron universidades en tres ciudades de Colombia y participaron cuatro directores de cine. Continuó ampliándose, hasta que en 2024 surgió el festival como se conoce hoy.

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