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Herederas demandan al Museo de Auschwitz por el arte que su madre hizo bajo el régimen nazi

Josef Mengele, el médico conocido como el “ángel de la muerte”, ordenó a Dina Gottliebova Babbitt, una prisionera de Auschwitz, crear pinturas en acuarela. Sus hijas quieren recuperarlas.

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Robin Pogrebin
22 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.
Brzezinka (Poland), 27/01/2025.- A general view of the area of the former Auschwitz camp in Oswiecim on the 80th anniversary of the liberation of the German Nazi concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau, in Oswiecim, Poland, 27 January 2025. The largest of the German Nazi death camps, KL Auschwitz-Birkenau, was liberated by the Soviet Red Army on 27 January 1945. The world commemorates its liberation by observing International Holocaust Remembrance Day annually on 27 January. (Alemania, Polonia) EFE/EPA/LESZEK SZYMANSKI POLAND OUT
Vista de la entrada al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia. EFE/EPA/LESZEK SZYMANSKI POLAND OUT
Foto: EFE - LESZEK SZYMANSKI

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Cuando Dina Gottliebova Babbitt era prisionera en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en la década de 1940, se mantuvo con vida al pintar acuarelas en un caballete desvencijado para Josef Mengele, el médico nazi conocido como el “ángel de la muerte”.

A lo largo de su vida, Babbitt intentó recuperar siete de esas obras del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau en Polonia. “Quiero sostenerlas en mi mano”, dijo Babbitt en un video de 2009 apenas unos meses antes de morir a los 86 años. “Las quiero aquí. Las necesito”.

Pero el museo se…

Por Robin Pogrebin

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