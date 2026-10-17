El reto del Festival Villa del Cine: hacer un corto en tres días en las cenizas

El suelo todavía olía a humo. Entre los árboles carbonizados, donde hace unas semanas el fuego se llevó el verde de los cerros de Villa de Leyva, una mujer vestida de escarlata avanzaba a paso lento. Su abrigo y un velo de tul se arrastraban sobre la tierra ennegrecida, como una llama que se resiste a apagarse. En una mano llevaba una jaula blanca, con un reloj adentro, que se balanceaba con cada paso.

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Nadie hablaba. Detrás de las cámaras y los celulares, un equipo de cinco jóvenes, bajo la dirección de Mónica Cifuentes Toro, seguía cada movimiento de ella, la única mancha viva en un paisaje de ocre, café y negro.

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Era una de las escenas de "La jaula del tiempo", el corto que se realizó en solo tres días en el "Claquetazo", una iniciativa que se hizo por segunda vez en el Festival Villa del Cine —que culminó este sábado 17 de octubre— para integrar a jóvenes boyacenses a un proceso de formación.

El guion lo escribió Julián Díaz Velosa, director del festival, como una forma de dejar en la memoria lo que le sucedió a la tierra con el fuego en Villa de Leyva. "Ya teníamos un guion base para hacer el ‘Claquetazo’, pero el cine de alguna manera es tan importante y relevante para mostrar las realidades de lo que pasa, que nos pareció que lo más lógico era cambiar la historia y darle la vuelta para que narrara también lo que estaba pasando en Villa de Leyva", afirmó.

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"Gírate un poquito. Avanza. Da un paso a tu derecha", decía Cifuentes durante la grabación, y el equipo, untado de ceniza y hambriento de aprendizaje, obedecía a su directora. Cuando todo estaba listo, la productora Mariana Barrera daba la orden: "Silencio en el set". Entonces, por unos minutos, lo único que se escuchaba era el crujir de las botas de la actriz sobre las hojas quemadas.

"Tal vez terminemos a la 1 p. m., si nos va bien", señaló Barrera. Pero la jornada se extendió en el cerro del Santo hasta las 3 de la tarde, porque siempre había algo que corregir, algo que ajustar, algo que aprender.

Cifuentes, quien llegó a este festival en representación de Directores Audiovisuales Colombia (DASC), explicó a El Espectador que un rodaje es justamente eso, un momento de aprendizaje. "Entonces, en esa medida, hasta yo misma estoy aprendiendo de lo que estamos haciendo. Los chicos con los que estoy trabajando tienen mucha experiencia. Afortunadamente eso nos ha permitido también fluir, digamos, en el rodaje", añadió la directora.

Mónica Cifuentes Toro, María Paz Rico y Sara Velásquez durante el primer día de grabación. Foto: Festival Villa del Cine

Una de esas jóvenes que llegó al equipo fue Sara Velásquez, directora de arte del corto y estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad de La Sabana. La seleccionaron tras llenar un formulario de convocatoria.

Al igual que el resto del equipo, conoció el guion el jueves 15 de octubre, durante una lectura a las 9 de la mañana. Tan solo cinco horas después, a las 2 de la tarde, cada departamento debía tener lista la preproducción para cumplir con el plazo de realizar el cortometraje y proyectarlo este sábado 17 de octubre en Casa San Pedro Campestre, al cierre del festival.

"Un día rodamos, en un día editamos y al otro día vemos el resultado", dijo Cifuentes para resumir el proceso. En ese lapso, Velásquez tuvo que conseguir peinado, maquillaje y accesorios, y decidir con su equipo cómo vestir a una mujer que caminaría sobre un bosque quemado.

Para construir a ese personaje, Cifuentes tomó como referencia las pinturas, atravesadas por las llamas, de la artista mexicana Remedios Varo. A partir de esas obras, Velásquez y su equipo trabajaron en telas con movimiento y un maquillaje "exagerado", acorde con el tono surrealista y onírico del cortometraje, afirmó Velásquez. La intención, agregó la directora de arte, era crear "algo que se sintiera envolvente y a la vez muy libre porque la protagonista de la historia es la que viene a curar, de alguna forma, el dolor de la naturaleza".

Un festival para hacer cine

Díaz Velosa explicó que el "Claquetazo" nació porque desde la organización no solo piensan en el festival como un espacio de gestión cultural y de circulación, sino en cómo les gustaría vivir como cineastas el festival. "Desde ahí siempre estamos pensando en cómo podemos cambiar la parte formativa. El ‘Claquetazo’ permite que los jóvenes estén también con expertos como Mónica Cifuentes haciendo preguntas para fortalecer sus obras. Además, les deja una primera obra para su portafolio".

La proyección de "La jaula del tiempo" tuvo lugar en Casa San Pedro Campestre, durante el cierre del Festival. Foto: Festival Villa del Cine

Para Cifuentes, la importancia del ejercicio está justamente en eso, en que el festival no se agota en las proyecciones. “No es solo un festival para venir a ver cine, sino también para hacer cine. La idea es que los jóvenes puedan participar de un rodaje activo”, explicó.

Esa participación, señaló Velásquez, le dejó algo que no le había dado la universidad. En el set casi nadie se conocía y aun así había que sacar el corto adelante, con gente de áreas muy distintas. "Es aprender a trabajar como es en la vida real, con personas que tú no eliges. Te toca adaptarte, trabajar en equipo, aprender de personas que se mueven en campos muy diferentes y así sacar un proyecto adelante", contó.

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La mirada de la directora

Horas antes de la proyección, en el Hotel Mesón de los Virreyes, Mónica Cifuentes habló de lo que para ella es el cine: "darle forma al tiempo" y también un compromiso con la manera de mirar el mundo. "Las historias que nos van a contar, las imágenes que construimos y las experiencias que proponemos son el reflejo de lo que somos como artistas. Y lo importante es eso, que nuestras obras permanezcan en la memoria colectiva y sigan cautivando a los espectadores", dijo.

El equipo del "Claquetazo" durante el cierre del Festival Villa del Cine. (De izquierda a derecha) Luis Alfonso Silva, María Paz Rico, Mónica Cifuentes Toro, Yecid Bueno Mora, Javier Morales y Mariana Barrera.

Para ella, el cine es, además, un trabajo colectivo, que nace del encuentro entre "muchas miradas, sensibilidades, talentos e intuiciones que se unen para crear una sola obra", afirmó. Y las herramientas para hacerlo, agregó, son la imaginación, la observación y la sensibilidad.

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Tal vez eso fue lo que se llevaron los jóvenes del "Claquetazo", más allá de la proyección del corto: la mirada de Mónica Cifuentes Toro sobre el cine y la importancia de las historias que elegimos contar.

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