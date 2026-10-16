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John Bolívar y el camino que lo llevó a "Arenas", la película que inauguró Villa del Cine

El largometraje sobre el escultor Rodrigo Arenas Betancourt es la ópera prima del director vallenato y compite en la categoría Ópera Prima Nacional de ese festival, que se desarrolla hasta el 17 de octubre en Villa de Leyva. Su historia refleja los retos de abrirse camino en el cine y sacar adelante una primera película.

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Natalia Ortega
Natalia Ortega
John Bolívar Acosta es actor, director de cine, teatro y televisión.
Foto: Juan Sebastián Arenas

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John Bolívar caminaba la sala con la velocidad de un intruso en su propio cuerpo. "La cámara va aquí", decía. "La cámara va aquí", repetía. Tenía veinticuatro minutos de docudrama por resolver y una prisa que no reconocía como propia. Cuando fue al baño escuchó los murmullos de los camarógrafos: que estaba "trabado", que se le habían "reventado las pepas", decían.

Era 2020. Desde la escalera de la casa museo del escultor Rodrigo Arenas Betancourt, María Elena Quintero, su viuda, lo observaba. La mujer bajó, le entregó un plato con torta y un…

Natalia Ortega

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria. ortegarnatalia nortega@elespectador.com
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