John Bolívar y el camino que lo llevó a "Arenas", la película que inauguró Villa del Cine

Era 2020. Desde la escalera de la casa museo del escultor Rodrigo Arenas Betancourt, María Elena Quintero, su viuda, lo observaba. La mujer bajó, le entregó un plato con torta y un…

John Bolívar caminaba la sala con la velocidad de un intruso en su propio cuerpo. "La cámara va aquí", decía. "La cámara va aquí", repetía. Tenía veinticuatro minutos de docudrama por resolver y una prisa que no reconocía como propia. Cuando fue al baño escuchó los murmullos de los camarógrafos: que estaba "trabado", que se le habían "reventado las pepas", decían.

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Era 2020. Desde la escalera de la casa museo del escultor Rodrigo Arenas Betancourt, María Elena Quintero, su viuda, lo observaba. La mujer bajó, le entregó un plato con torta y un pocillo de café, y le confirmó lo que él ya sospechaba: que algo mágico, tal vez espiritual, lo estaba atravesando.

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—Hoy no has sido tú. Hoy ha sido Rodrigo en ti.

—Es cierto que me estoy portando distinto —admitió Bolívar.

—Te estás portando como él.

Aquel docudrama que filmaba abarcaba diez personajes de la historia antioqueña, y Arenas Betancourt era solo uno de ellos. Para alimentar la edición, él y la productora Claudia Parra pidieron ver bocetos del escultor. María Elena empezó a sacárselos uno a uno. De pronto apareció el de La revolución, aquella escultura de Arenas que se levanta imponente en la Plaza Alfonso López de Valledupar, el corazón del departamento del Cesar donde nació Bolívar. "Cuando vi ese boceto, a mí se me salieron las lágrimas. Claudia y yo nos miramos y ella dijo ‘vamos a hacer la película’. Y resolvimos hacerla".

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Esa decisión desencadenó en "Arenas", el primer largometraje de ficción de Bolívar que este 14 de octubre abrió el Festival Villa del Cine, en Villa de Leyva, y que compite en la categoría Ópera Prima Nacional.

Según explica a este diario Julián Díaz Velosa, director del festival, la escogieron para abrir la programación porque "habla de un escultor que es muy importante para la región. Habla con una mirada nueva de cómo retratar a este gran artista. Y además de eso, su calidad técnica y artística y la forma en la que está creada la obra es exquisita".

Proyección del largometraje "Arenas", durante la inauguración de la duodécima edición del Festival Villa del Cine.

Un día después de la proyección, sentado en el hotel Mesón del Virrey en Villa de Leyva, a Bolívar se le sale la sonrisa fácil cada vez que repasa lo que vivió en la sala. Dice que al presentar la película sintió exactamente el mismo sacudón del 30 de noviembre de 1977, una fecha que guarda en la memoria con la lucidez de quien hizo un descubrimiento.

"Ese día me presenté en teatro por primera vez en la salita de la Casa de la Cultura de Valledupar, en mi graduación de primaria. Cuando me presenté y empezaron a aplaudir, yo sentí un mariposeo, pero no era un mariposeo normal, ni siquiera como el de amor más grande. Sentía que se me estallaba en el pecho", señala.

El aplauso de la tarde fue apenas la mitad de la revelación. La otra parte del descubirmiento ocurrió cuando resolvió lo que iba a hacer con su vida.

"Ya en la noche le escuché a mi tía en el otro aposento decirle a mi abuela: ‘Tanto talento que tiene ese muchachito y ni un peso para sacarlo adelante’. Entonces yo dije: ‘¿Para qué plata si hay talento? Tenía 12 años y ese día resolví ser actor y ser artista. Entonces dije ‘yo lo que tengo es que trabajar’. Al día siguiente me fui a eso, a trabajar, porque para poder estudiar tenía que hacerlo. Mi padre no tenía con qué darme estudio".

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Bolívar tenía un plan que se le atrasó catorce años. Se formó en el teatro, dirigió grupos, fundó el propio, actuó, hizo asistencia de dirección y casting, y terminó dirigiendo series y telenovelas. Quería hacer cine solo cuando estuviera listo, y estuvo listo mucho antes de poder filmar. Su primer intento de largometraje fue Pütchipü, la historia de un palabrero wayuu, el pueblo indígena que lleva en la sangre y en los rasgos: pelo negro y ojos que se afinan en las esquinas.

El largometraje se quedó a medio rodar. Según cuenta, el guion de la película ganó casi todos los estímulos a los que se presentó, entre ellos el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Proimágenes. Le faltaba una parte del dinero, que le iban a poner unos empresarios. “Pero a esos empresarios les secuestraron tres ingenieros centroamericanos. Entonces, la plata que le iban a dar al proyecto la tiraron para allá, para el ELN”, recuerda Bolívar.

Intentó buscar los recursos. Vendió el carro. Llamó a los amigos y los amigos le giraron dos millones de pesos para rodar medio día. Un día no consiguió más y tuvo que suspender. El material se perdió. Después vino la obligación de devolver parte de los premios que había ganado y, con ella, la quiebra.

Ese reto, el de la financiación, es uno de los que identifica Díaz Velosa para los cineastas y, sobre todo, directores emergentes. Según cuenta, quienes hacen su primera obra enfrentan sobre todo un problema de dinero, porque deben conseguir que los inversionistas y el equipo crean en su trabajo. Además, necesitan un lugar donde mostrarse. “Encontrar ventanas de exhibición y promoción, que por eso mismo es que nosotros nos enfocamos en eso, porque como festival queremos servir como plataforma para esas nuevas miradas”. A través de esos años nos hemos dado cuenta que el festival muchas veces termina siendo la primera ventana para muchas obras. Esa es la primera llegada antes de las salas de cine, en la que se encuentran con un público”, dice el director del festival.

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Pero para Bolívar, el desafío de abrirse su propio espacio en la industria audiovisual empezó antes de intentarlo. Nació en el primer barrio de invasión de Valledupar, y para alguien como él, dice, “no era difícil, era imposible”. Tan imposible que César, el tío inútil, como él mismo lo llama, o ‘Checha’, un guajiro de esos que guardan en medio del temperamento la facultad de pedir perdón.

Fue a las dos de la tarde hace unos 16 años. Bolívar y su tío almorzaron y quedaron los dos solos en el patio, cada uno con su libro en la mano. ‘Checha’ se le acercó con dramatismo y le dijo: “Tengo que pedirte perdón”.

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“Un guajiro que pida perdón sin tragos en la cabeza, te tuvo que haber hecho una cosa muy grande y jodida”, dice Bolívar. Su tío le recordó una tarde de lluvia, con la puerta abierta para que entrara el fresco, en que los dos veían Los Pérez somos así. Él, de niño, a ochenta centímetros del televisor, soltó una frase que no recordaba: “Algún día yo voy a estar ahí”. Y ‘Checha’, según le contó, le había contestado que no se mirara en la pantalla, que los de allá eran blancos, ricos y de ojos azules, y él era moreno, indio y pobre.

“’Pero tú me dijiste: no importa, algún día voy a estar ahí’ —le contó Checha—. Y ahora vienes de dirigir Chepe Fortuna, y Margalida Castro, Carlos Muñoz y Consuelo Luzardo te tienen que llamar ‘señor’. Por eso te quería pedir perdón”.

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Cuando termina de narrar ese momento, Bolívar añade otro recuerdo, el que le dejó la película Hombres de honor. En una escena, a un hombre le preguntan por qué es tan importante para él lo que persigue, y responde “Porque todos creen que yo no puedo”.

“A mí eso me marca. Yo solo he escuchado eso a lo largo de la vida, que no puedo”, dice Bolívar y la soltura del artista acostumbrado a contar historias se contrae por un segundo. Pide perdón por la emoción; dice que esa película lo quiebra siempre. En el sofá, el hombre que se había ido escurriendo con la pierna cruzada, desarmado, recupera la postura.

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Cuando a John Bolívar le dicen que es un soñador, corrige de inmediato: “Yo lo que soy es un determinador. Tú determinas lo que vas a hacer”.

Una de sus últimas determinaciones es retomar Pütchipü, la película que se le quedó a medio rodar. Para eso necesita dinero, y la decisión llega en un momento de incertidumbre, cuando el presupuesto para la cultura se encoge. “Hay mucho miedo porque empezaron a recortar, pero eso no viene solo de ahora”.

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Una de las medidas más recientes de Ministerio de Culturas —que por decisión de presidente ahora se llamará Ministerio de Cultura y Patrimonio— fue la Resolución 1887 que dejó sin evaluar 1.308 propuestas del programa de estímulos. Uno de esos proyectos fue justamente el Festival Villa del Cine. Díaz Velosa cuenta que se presentaron y quedaron sin respuesta: “Para todos es un ambiente un poco de incertidumbre hacia dónde se van a dirigir las cosas el próximo año, cómo van a ser para levantar las bolsas de recursos que se necesitan para que los festivales sigan teniendo fuerza en el país”.

La función de estos espacios, afirma Díaz Velosa, no termina en la proyección. Para el cine independiente son una fábrica de insumos: entregan servicios de postproducción, diseño sonoro o equipos para que los realizadores que ganan financien sus próximos proyectos. Son, además, la primera pantalla pública antes de las salas. Lo fue para Arenas y ahora Bolívar busca que no sea la última.

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Hace unos años, el director había resuelto retirarse y soltar la idea de ir a Cannes. Pero se le murió un amigo —uno que daba charlas sobre cumplir sueños— y la muerte lo hizo recular. “Voy a hacer la película. Si con esta no me gano el Cannes, que sí me lo voy a ganar, lo hago con otra”.

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