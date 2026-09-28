Festival Villa del Cine regresa en octubre tras los incendios con 68 obras en competencia

Desde el festival expresaron su solidaridad con las personas afectadas por los incendios y afirmaron que: "Con esperanza, gratitud y compromiso con Villa de Leyva, el Festival anuncia que se reencontrará con la comunidad para…

Los organizadores del Festival Villa del Cine, que tuvo que ser aplazado tras la emergencia que vivió esta población con los incendios forestales, recientemente confirmaron las nuevas fechas en las que se realizará. Del 14 al 17 de octubre el festival celebrará su duodécima edición bajo el lema "Caminos del tiempo".

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Desde el festival expresaron su solidaridad con las personas afectadas por los incendios y afirmaron que: "Con esperanza, gratitud y compromiso con Villa de Leyva, el Festival anuncia que se reencontrará con la comunidad para volver a hacer del cine un espacio de encuentro, cultura y unión".

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La temática para este año estuvo inspirada en el calendario muisca y las raíces del territorio, proponiendo un encuentro entre el cine contemporáneo y las formas ancestrales de entender el mundo, a partir de preguntas sobre lo heredado, lo que se vive en el presente y lo que queda para el futuro.

“Esta edición llega con un significado especial: acompañar al territorio que forma parte esencial de la historia del Festival desde la cultura y el cine. Hoy “Caminos del Tiempo” adquiere significado todavía más profundo; nos recuerda que el cine puede ser mucho más que una pantalla, puede ser un lugar para encontrarnos, recordar, escucharnos, conversar y construir juntos nuevos caminos”, afirmó Julián Díaz Velosa, director del Festival Villa del Cine.

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La selección está conformada por 68 obras en competencia, distribuidas en 14 categorías, y 22 fuera de competencia. Estos filmes serán proyectados en varios de los espacios más representativos de Villa de Leyva, como son la Galería Pérez Rojas, la Casa San Pedro Campestre, la Biblioteca del Hotel Mesón de los Virreyes, el Museo Antonio Nariño, el Auditorio del Hotel Mesón de los Virreyes y el Hotel Plaza Mayor. En las categorías de competencia, directores emergentes y consolidados, nacionales e internacionales, competirán por el Tunjo, la estatuilla que el festival entrega a sus ganadores y que es elaborada año a año por maestros orfebres de Ráquira.

“La selección reunirá distintas generaciones, desde niños, niñas y jóvenes, hasta adultos mayores, y diferentes comunidades y contextos. Encontraremos obras de comunidades indígenas y afrodescendientes, así como una gran variedad de géneros y aproximaciones cinematográficas: fantasía, drama, documental y terror. Este año buscamos obras que tuvieran una voz propia, que fueran honestas y que transmitieran la sensación de que esa historia tenía que ser contada por esa persona. Películas que nos hicieran descubrir una forma diferente de mirar un territorio, una experiencia, una memoria o una emoción. Nos interesó la necesidad de contar, la autenticidad de la mirada y el riesgo de proponer algo diferente”, afirmó Díaz.

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Además de las películas, el festival ofrecerá diferentes espacios de formación, nuevas narrativas y tecnologías, muestras temáticas y espacios de encuentro dedicados al cine colombiano, las nuevas voces y los territorios. Los participantes podrán asistir, además, a talleres, tributos, clases y encuentros con directores y artistas, y espacios de conversación alrededor de las películas y de los procesos creativos de sus realizadores, con la participación de invitados nacionales e internacionales.

La inauguración se realizará en la Casa San Pedro Campestre con un ritual inspirado en la cosmovisión muisca y se proyectará el cortometraje del boyacense Andrés Quintero, "Amor a primera vista". La película inaugural será "ARENAS" del director John Bolívar. Además, se estrenará el nuevo videoclip de Cintia Obando titulado "Mucho Gusto."

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