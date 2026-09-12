Fiesta del Libro de Medellín celebra su edición 20 con Corea del Sur como invitado de honor

Medellín, la ciudad designada por la Unesco como Capital Mundial del Libro 2027, comenzó la vigésima edición de su Fiesta del Libro y la Cultura, que se extenderá hasta el 21 de septiembre con 3.600 actividades en torno al concepto «Travesías de la lectura» y entrada libre. Corea del Sur es el país invitado de honor y participa con una delegación de autores, ilustradores y artistas.

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Según indicó el Ministerio de las Culturas, esta edición reúne a 269 organizaciones y 162 expositores, presenta 366 novedades literarias y espera la asistencia de más de 500.000 personas durante los diez días del encuentro.

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La celebración de la ciudad como Capital Mundial del Libro para el próximo año tendrá también un espacio propio dentro de la Fiesta. El Salón La Piloto de la Biblioteca Pública Piloto contará con una agenda dedicada a la designación de la ciudad, con actividades sobre su candidatura ante la Unesco y los pilares y proyectos que harán parte de la programación del próximo año.

“Quiero celebrar y expresar nuestro apoyo incondicional a la iniciativa de la ciudad de Medellín de ser la Capital Mundial del Libro, una apuesta que demuestra un trabajo institucional fuerte y consolidado por promover la lectura y que nos regala a todos la oportunidad de reconocer, admirar e impulsar el valor de la literatura en la construcción de nuestra cultura”, dijo durante la apertura Ana María Abello Restrepo, viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa.

La viceministra aseguró además que el Ministerio mantendrá el trabajo conjunto con Medellín, el sector privado y otros actores públicos y privados para impulsar la literatura y las distintas expresiones artísticas.

Celebramos los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín y su designación como Capital Mundial del Libro 2027 por la @UNESCO.



La viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa, Ana María Abello (@ANIABELLO_R), participó en la apertura de este evento… pic.twitter.com/zJS0Sg2HQt — MinCultura Colombia (@mincultura) September 11, 2026

La apertura también tuvo un reconocimiento para la escritora Albalucía Ángel, quien recibió el Premio León de Greiff 2026 en la categoría de narrativa. «Tras la deliberación, los jurados coincidieron unánimente en que Albalucía Ángel, narradora y poeta colombiana, reúne los méritos necesarios para ser declarada ganadora. Albalucía Ángel logró un estilo propio y una obra independiente del canon que se ha institucionalizado para la literatura latinoamericana. Su escritura se destaca por evocar los flujos de la memoria, la superposición de tiempos y personajes, y la profundidad de las problemáticas de la violencia desde una mirada femenina», mencionó el acta del jurado.

En contexto: Albalucía Ángel ganó el VI Premio León de Greiff al mérito literario en Medellín

El Quijote llega a la Fiesta del Libro

Don Quijote de la Mancha es el personaje invitado de la literatura universal en esta edición. Según señaló MinCulturas, su presencia atraviesa una programación que retoma temas como la imaginación, la locura, la libertad y los sueños, así como las distintas formas de mirar el mundo.

En el Parque Explora estará dispobible la exposición “Un hidalgo por Colombia”, una selección de portadas de distintas ediciones del Quijote. «Muestra el inicio de la travesía del Quijote por el país, la cual se remonta siglos atrás, pues la novela llegó a nuestro territorio poco tiempo después de la publicación de la primera edición», se lee en el comunicado de esa cartera.

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La organización del evento cultural proyecta ventas cercanas a los tres millones de dólares durante esta edición. A lo largo de sus 20 años, la Fiesta del Libro ha reunido a más de ocho millones de personas, según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Durante la apertura, el mandatario destacó el lugar que ocupa el encuentro en la vida cultural de la ciudad: “En 20 años que cumple esta Fiesta del Libro han pasado más de 8 millones de personas. Y lo que tiene que seguir pasando es que siga siendo un tema de patrimonio de ciudad alrededor de la cultura”.

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