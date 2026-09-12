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Jeremías Gamboa: “La recuperación de la memoria es una forma de darte una raíz”

En entrevista para este diario, el escritor peruano habla sobre la construcción de su novela El principio del mundo, que cuenta con un componente importante en su creación del proceso de psicoanálisis. Su más reciente libro es también una exploración de las diferencias sociales, de la figura materna y un homenaje a la educación.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
12 de septiembre de 2026 – 11:00 a. m.
MADRID, 30/09/2025.- El escritor peruano Jeremías Gamboa posa en una imagen facilitada. EFE/ Yayo López/Alfaguara SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Jeremías Gamboa es un escritor y periodista peruano.
Foto: EFE - Yayo López/Alfaguara

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El principio del mundo nace de un cuento, ¿no? ¿Cuál fue la idea original que abrió esa puerta para darle paso después al libro, a la novela?

Hay un cuento de Julio Ramón Ribeyro que se llama La señorita Fabiola, de un chico sobre su profesora. Un cuento ribeyriano: acaba todo mal.Yo había tenido una experiencia con una profesora mía muy edificante, muy bonita. Al volver de Estados Unidos, donde hice una maestría, en una entrevista que me hicieron a raíz de mi primer libro de cuentos, se dio el caso de que en un blog intervino una señora que…

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

A_Osorio1612 aosorio@elespectador.com
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