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Financiación y autonomía: lo que está en juego para la cultura ante las medidas del Gobierno

La propuesta de ley de rescate económico y la posible fusión de los ministerios de Cultura y Deporte plantean interrogantes sobre el lugar que ocupa la cultura para la administración de Abelardo de la Espriella. Expertos advierten sobre los riesgos de estas decisiones.

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Natalia Ortega
Natalia Ortega
Paola Holguín, ministra de las Culturas, y el presidente Abelardo De La Espriella en el Museo Santa Clara.
Paola Holguín, ministra de las Culturas, y el presidente Abelardo De La Espriella en el Museo Santa Clara.

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En apenas tres meses, las decisiones sobre la cultura del gobierno de Abelardo de la Espriella han sido interpretadas por muchos como una seguidilla de sablazos que no se agotan en ordenar el retiro del Museo Nacional de piezas que parecen incomodar al poder o en retrasar la apertura de una sala infantil de la Biblioteca Nacional para hacer “curaduría”. Medidas como la propuesta de ley de rescate económico o la posible fusión del Ministerio de Cultura con el de Deporte también dejan al sector cultural sumido en preocupaciones por el futuro de…

Natalia Ortega

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria. ortegarnatalia nortega@elespectador.com
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Comentarios
  • gustavo(6016)Hace 7 horas
    Que saben de cultura esos mamarrachos.
  • usucapion1000(15667)Hace 9 horas
    Y siguen con la farsa del supuesto rescate económico. SEAN SERIOS, NO SE BURLEN DE SUS LECTORES.
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