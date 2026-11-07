Financiación y autonomía: lo que está en juego para la cultura ante las medidas del Gobierno

En apenas tres meses, las decisiones sobre la cultura del gobierno de Abelardo de la Espriella han sido interpretadas por muchos como una seguidilla de sablazos que no se agotan en ordenar el retiro del Museo Nacional de piezas que parecen incomodar al poder o en retrasar la apertura de una sala infantil de la Biblioteca Nacional para hacer “curaduría”. Medidas como la propuesta de ley de rescate económico o la posible fusión del Ministerio de Cultura con el de Deporte también dejan al sector cultural sumido en preocupaciones por el futuro de…

En apenas tres meses, las decisiones sobre la cultura del gobierno de Abelardo de la Espriella han sido interpretadas por muchos como una seguidilla de sablazos que no se agotan en ordenar el retiro del Museo Nacional de piezas que parecen incomodar al poder o en retrasar la apertura de una sala infantil de la Biblioteca Nacional para hacer “curaduría”. Medidas como la propuesta de ley de rescate económico o la posible fusión del Ministerio de Cultura con el de Deporte también dejan al sector cultural sumido en preocupaciones por el futuro de su financiación, su estructura institucional y su autonomía.

“A través de la desfinanciación también se debilitan las instituciones culturales y las personas que lo sostienen”, señala Laura Villarraga Albino, abogada, historiadora del arte especializada en propiedad intelectual y derecho del arte. Para ella, se trata de una “forma muy agresiva” de atacar a la cultura.

Publicidad

La preocupación parece agudizarse con las medidas fiscales que propone el presidente en la reforma tributaria para enfrentar la crisis que atraviesa el país. Una de ellas es gravar con la tarifa general del 19 % una serie de bienes y servicios que actualmente se encuentran excluidos o exentos. Entre ellos se incluyen los “culturales y recreativos”, según se lee en el proyecto de ley. El objetivo es “reducir tratamientos preferenciales y ampliar la base gravable”.

Para Catalina Valencia, coordinadora de la Línea de Cultura de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y exsecretaria de Cultura de Bogotá, uno de los aspectos más preocupantes es el impacto del IVA en la taquilla. “Parte de los ingresos de la ley parafiscal con la que se financia la cultura proviene de las entradas. Lo complejo aquí es que se retiraría del artículo 476 del Estatuto Tributario (que enumera los servicios que no pagan IVA) esa exclusión de IVA para entradas a cine y espectáculos”. El ajuste, añade, podría afectar el acceso a la cultura y frenar la recuperación de público que el sector apenas empezaba a consolidar después de la pandemia. “Si tú le subes el costo a los eventos, la gente va a asistir menos. Es una matemática de primaria. Eso generaría menos sostenibilidad para el sector”, dice.

Lea también: El reclamo de escritoras al Gobierno por las decisiones sobre Relata y la cultura

Es una idea que comparte Gonzalo Castellanos, asesor de políticas y proyectos culturales en América Latina, quien ha trabajado en el diseño y la estructuración de los incentivos culturales a lo largo de este siglo. Según explica, hasta el día de hoy Colombia tiene una de las boletas de cine de menor precio en el contexto de América Latina. “Esto ha hecho que, a pesar de que la taquilla baja en toda Latinoamérica y en el mundo, en el país no baje tan sustancialmente. En ese contexto, ponerle IVA hará que inmediatamente la taquilla decrezca y cuando la taquilla del cine decrece, pues se afectan las finanzas del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que financia la producción de cine colombiano. Por otro lado, montar un espectáculo público de las artes escénicas en música, en teatro o en danza va a ser muchísimo más difícil a partir de 2028, pues va a costar mucho más hacer el montaje del espectáculo: hoy los servicios que se contratan están excluidos”, afirma Castellanos.

A esos riesgos Valencia suma el de la pérdida de una fuente de financiación que protegía al sector. El artículo 512-2 del Estatuto Tributario -explica- establece que el impuesto al consumo de telefonía, datos y navegación móvil se destina a deporte y cultura. Actualmente, la distribución es del 70 % para deporte y del 30 % para cultura. “La propuesta lo que haría es mantener el impuesto, pero eliminaría la destinación específica. Eso afectaría tanto a cultura como a deporte. Eso es complejo, porque esa fuente va directamente a los territorios. Entonces, ahí la pregunta es cómo reemplazarían esos recursos a los entes territoriales para financiar esos dos sectores”, plantea la exsecretaria de Cultura.

En estas decisiones sobre los recursos se repiten patrones que se han visto en otros países. Villarraga encuentra antecedentes de los procesos de desfinanciación, por ejemplo, en Estados Unidos y Argentina. En el primer caso, señala, los recortes a instituciones como el Fondo Nacional para las Artes, el Fondo Nacional para las Humanidades y el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas durante el gobierno de Donald Trump. “Otro de los casos es Argentina, que tuvo uno de los momentos más críticos justamente cuando se desfinanció el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), pese a la importancia que tiene el cine argentino. Eso fue como una declaración total contra la cultura argentina”, afirma.

El Patrimonio Sumergido y la idea de subastar sus bienes

La ley de rescate económico también plantea recurrir a la subasta de bienes recuperados de naufragios que no sean considerados Patrimonio Cultural Sumergido para obtener recursos destinados a las finanzas públicas. Sin embargo, para Castellanos, la propuesta se enfrenta a las dificultades que existen para determinar qué bienes pueden quedar por fuera de esa categoría.

“Desde la Ley 1675 se estableció que, una vez se producen rescates de naufragios, los bienes que no sean considerados Patrimonio Cultural Sumergido, es decir, especies repetidas y otros, se pueden subastar y con eso se puede pagar el producto de los trabajos de exploración y rescate”, afirma el asesor. La aplicación de esa ley, agrega, ha sido compleja. Un ejemplo de ello es el galeón San José, que fue declarado en su totalidad Bien de Interés Cultural, por lo que no se puede disponer de ninguno de sus elementos, ni siquiera de aquellos que podrían considerarse especies repetidas.

“Siendo la 1675, que se hizo en 2013, una ley tan compleja y, en cierto modo, un poco lesiva del Patrimonio Cultural colombiano, del Patrimonio Arqueológico y del Patrimonio Cultural Sumergido, hacer que la ley de rescate acuda a esas finanzas, en mi criterio, lo que hace es profundizar la confusión. Es decir, va ampliando una cosa que sigue siendo un elemento de discusión muy grande entre lo que es cultural y no es cultural”, afirma Castellanos.

A eso se suma que todos los naufragios de épocas como la conquista y colonia son patrimonio. "Eso es indiscutible y no puede haber ninguna autoridad, ni el Ministerio de Cultura, ni el Consejo Nacional de Patrimonio, ni nadie que diga que eso no es patrimonio", dice Castellanos. Por esa razón, considera que el Gobierno difícilmente podrá obtener recursos de esa venta.

El recorte de personal

Además de la reforma tributaria, el gobierno del presidente De la Espriella prepara una ley que busca reestructurar el Estado. Uno de los cambios que plantea el Ejecutivo es la fusión del Ministerio de Cultura con el de Deporte.

Esa propuesta también ha sido leída como parte de un proceso gradual de debilitamiento institucional. Desde la experiencia que tuvo como secretaria de Cultura de Bogotá, Valencia considera que la fusión no tiene sentido. “En Bogotá, el sector está conformado por cultura, recreación y deporte. La Secretaría es el ente rector y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte es parte del sector, pero esa relación nunca ha funcionado del todo, porque el Instituto tiene autonomía económica. Esa independencia es importante. Se trata de dos entidades con misionalidades distintas, aunque coincidan en algunos escenarios, como la recreación. Uno podría hablar de cultura y deporte, pero en términos estructurales y estratégicos, son dos carteras que no tiene sentido que estén unidas”.

Esta forma de debilitar la institucionalidad cultural tiene antecedentes en otros países, como Brasil, según explica Laura Zarta, curadora y gestora cultural. “En ese país, el Ministerio de Cultura fue creado en 1985 y eliminado cinco años después, durante el gobierno de Fernando Collor de Mello. Con Bolsonaro ocurrió algo similar: el Ministerio de Cultura pasó a ser una Secretaría Especial de Cultura. La idea que estaba detrás de esas decisiones era que no se necesitaba una cantidad tan amplia de funcionarios públicos ni una cartera con tantas competencias, y que esas instituciones podían reducirse a algo menor, como una secretaría. Eso es gravísimo”, advierte la curadora.

Publicidad

La reducción de personal a la que se refiere Zarta remite al anuncio que hizo el pasado 29 de octubre la ministra Paola Holguín sobre el recorte burocrático. “Corrupción también es gastarse la plata en burocracia y no en lo misional de cada ministerio. El Ministerio de Cultura en los últimos 20 años ha tenido en promedio 315 empleados. El gobierno de Gustavo Petro, a través del Decreto 1591 de 2024, duplicó la planta de personal, creando 323 cargos nuevos (…) Nosotros en la Patria Milagro, en el gobierno de Abelardo de la Espriella, tenemos el compromiso de adelgazar el tamaño del Estado. Por eso vamos a hacer una drástica reducción de lo burocrático”, dijo la ministra.

Una primera señal de esa reducción se dio con la suspensión de los Premios y Reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos. La Resolución 1887 del 14 de septiembre dejó sin evaluar 1.308 propuestas para este año. Según se lee en el documento, el Grupo Interno de Trabajo de Convocatorias y Estímulos “no cuenta con personal técnico especializado ni con la capacidad institucional para adelantar las labores de evaluación” .

Publicidad

“Ese equipo no estaba disponible porque la propia entidad no había renovado los contratos de sus funcionarios”, explica Zarta. De fondo, añade, está la preocupación por que las medidas del Estado se tomen bajo una lógica empresarial: “Aquí las decisiones ya no se toman de manera informada. Lo que producen es un quiebre en el interior de los equipos técnicos. Se busca gestionar las instituciones del Estado como si fueran recursos que se están ejecutando en una empresa, buscando eficiencias, y el Estado no se administra ni se gestiona como una empresa”.

El sector cultural parece encarar los próximos años con una preocupación que crece a la par que las decisiones del Gobierno. En medio de un desgaste que empieza a notarse, queda la pregunta de hasta dónde llegarán los efectos de estas decisiones en la financiación y la estructura institucional de la cultura.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

