Vivimos en la sociedad de la post-centralidad. Eso quiere decir que ya no hay un grupo de personas hegemónicas haciendo las cosas que todos quisiéramos hacer justo en el núcleo de la esfera en el centro del mundo. Estamos al tiempo en todos los lugares y en ninguno. Las ciudades ya no tienen un “centro” (al menos no en el mundo desarrollado), no hay una sola banda de moda, difícilmente dos personas que se encuentran estarán viendo la misma serie y ciertamente no le asignamos la misma importancia a las mismas cosas. Todo parece haberse…

Vivimos en la sociedad de la post-centralidad. Eso quiere decir que ya no hay un grupo de personas hegemónicas haciendo las cosas que todos quisiéramos hacer justo en el núcleo de la esfera en el centro del mundo. Estamos al tiempo en todos los lugares y en ninguno. Las ciudades ya no tienen un “centro” (al menos no en el mundo desarrollado), no hay una sola banda de moda, difícilmente dos personas que se encuentran estarán viendo la misma serie y ciertamente no le asignamos la misma importancia a las mismas cosas. Todo parece haberse dispersado, esparcido. La vida en el espacio físico en muchos sentidos se ha vuelto invisible. Hay aquellos para quienes siempre ha sido así. Pero algunos recordamos épocas en las cuales LA TELENOVELA era materia de debate público, todos la seguían; en las cuales tocaba estar en el mismo bar, conocer a las mismas personas, estar invitado al “coctel” de los ganadores. Somos un país que huye de la desolación de los núcleos que dejan de ser centrales. En Colombia en particular, hemos visto la telenovela como si fueran las noticias narradas de hechos seguros e incuestionables, y las noticias como si fueran una telenovela compuesta de información aleatoria, a veces cierta y a veces no, dramática y repetitiva.

Ya no habitamos el mismo mundo. Y aún así sentimos que nos estamos perdiendo del mundo… El Mundo. Se llama FOMO (por sus siglas en inglés Fear Of Missing Out), el puro y simple temor de no haber sido invitado, de no estar donde hay que estar, de estarse perdiendo el concierto imperdible, la oferta limitada. Y a diferencia de la Cenicienta, que acudió a una magia justiciera para poder asistir a la fiesta del príncipe que le fue negada, al parecer nosotros no tenemos a quién reclamarle que no estemos en la lista privilegiada. Probablemente usted también lo ha vivido: considere esos momentos de desespero en los cuales no ubica su celular: ¿cuántos mensajes me estaré perdiendo?

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Como tantas otras de las condiciones que nos aquejan, esta también tiene su centro en la pantalla que sostenemos en la mano. Pero su origen es complejo, por decir lo menos. Achacarle todas las patologías del presente al celular por lo general las deja sin una explicación: ¿y el celular por qué tiene todos estos poderes? En el mundo virtual tampoco hay un núcleo de acontecimientos que sean el centro; por el contrario, lo que hay es dispersión, fragmentación, simultaneidad. Y aún así, sentimos que no fuimos invitados a la fiesta que nos cambiaría la vida para siempre. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas del FOMO?

El FOMO tiene como una de sus causas la condición que yo llamaré “…el mundo sin mí”. Nos cuesta un trabajo increíble concebir que el mundo pueda seguir su curso sin mí o que acontecimientos significativos hayan sucedido previos a mi existencia. El FOMO está inserto y es una parte central del mundo del narcisismo, y en ese orden de ideas comparte algunos rasgos con algunas teorías de la conspiración: “¿…cómo diablos iban los seres humanos a haber llegado a la Luna si yo ni siquiera había nacido? Esa debe ser información falsa”. No hay nada realmente significativo que pueda estar ocurriendo sin mí. Cuando en efecto así pasa, debe ser efecto de una distorsión, de un error o de un acto patente de discriminación.

Claro que el FOMO también tiene su origen en la forma en que nos clasificamos. Habrá una fiesta y si eres alguien TIENES que estar invitado. Como con tantas otras condiciones, hay una transposición y una confusión del derecho que tengo de hacer todo lo que hago con mi importancia percibida. Si otros son importantes y nunca faltan a la fiesta, y yo tengo su mismo derecho, yo tampoco podré estar ausente. Hoy mi derecho incluye el derecho a la importancia y este no tiene sentido alguno si no se ve realizado. Ser importante es “obligatorio”.

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La abarcante sensación de que la sociedad en conjunto, sin núcleo, pero compuesta de los que son va hacia algún lado, y que cuando yo no estoy adherido simplemente he sido dejado atrás es lo común en el presente. La sociedad contemporánea de manera más enfática, patológica e incisiva que en otros tiempos genera una dinámica que condena al que se quiere aislar, al que no quiere estar en el centro, al introvertido que se nutre de sí mismo. La condena ya no es a la marginalidad sino a la pura y simple inexistencia: si no estás en redes no existes. Como el gozo, el estar en el núcleo percibido es obligatorio. No hay diferencia que valga para justificar nuestro aislamiento. El que se hace al margen ya no tiene el título de “interesante”, “introvertido” o “genio” sino de “autista”, “raro”, “perdedor”. Apreciamos y cultivamos nuestro infierno de lo igual para usar la expresión de Byung-Chul Han.

Pero en el fondo todos somos solitarios aislados, sólo que los momentos de absoluta privacidad, de cuando no estamos en el núcleo percibido, no los conocemos simplemente porque no forman parte de las redes sociales. Son la privacidad de la privacidad, de la cual por definición no hay “selfie”. A medida que avanza la ilusión de centralidad y de unidad, los momentos de verdadera privacidad interior simplemente se repliegan a un estrato que la sociedad, como en el caso del relegado, tiene por “inexistencia”. El FOMO en el fondo es un miedo a la inexistencia, un curioso exilio y ostracismo contemporáneo, como tantas otras condiciones, no decretado, no enunciado, sino percibido por parte de quien lo padece.

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