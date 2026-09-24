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“Diana exigía ser tenida en cuenta por la fuerza de su personalidad”: Charles Spencer

En El canto del cisne. Diana, mi hermana, el conde Spencer reconstruye la vida que compartió con Lady Di, desde su relación con la familia hasta los años en los que la princesa pasó a ocupar el centro de la atención pública y la semana de su muerte. Fragmento del libro que Penguin Random House publica este 23 de septiembre en español. 

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Charles Spencer* / Especial para El Espectador
23 de septiembre de 2026 – 08:30 p. m.
Se trata de la primera vez que el conde habla de forma abierta y extensa sobre la princesa Diana.

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Hubo un fin de semana en Althorp, a finales de 1977 o principios de 1978, en el que el grupo habitual de amigos de nuestras hermanas mayores vino a pasar unos días. Me di cuenta de que todos miraban y escuchaban a Diana de manera muy distinta a como lo hacían antes. Para ellos, «Duch» ya no era la hermana pequeña de la casa, a la que había que complacer y tolerar, sino una personalidad sumamente interesante por derecho propio. Hacía gala de una confianza renovada, sumada a un sentido del humor formidable, poco convencional, rápido y muy muy…

Por Charles Spencer* / Especial para El Espectador

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