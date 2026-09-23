Fenómeno literario en Francia, acusado de usar IA en su obra más reciente

Su libro “C’était ça ou mourir” se ha convertido en un fenómeno literario en Francia y circula entre los favoritos a los grandes premios de la temporada, entre ellos el Goncourt, considerado el galardón más prestigioso de las letras en francés. El éxito del libro también es a nivel…

Uno de los nuevos escritores estrella de la temporada literaria en Francia, el canadiense Thélyson Orélien, está en el centro de una polémica, acusado de haber utilizado la inteligencia artificial para escribir su primera novela, lo que él desmiente categóricamente.

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Su libro “C’était ça ou mourir” se ha convertido en un fenómeno literario en Francia y circula entre los favoritos a los grandes premios de la temporada, entre ellos el Goncourt, considerado el galardón más prestigioso de las letras en francés. El éxito del libro también es a nivel internacional, pues está previsto que salga en una treintena de países, entre ellos Estados Unidos y Corea del Sur.

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Desde el lunes, el autor, que también tiene nacionalidad haitiana, está acusado de haber escrito “casi integralmente” el libro con IA, según la cueta anónima de X Balance ton Claude. La cuenta aseguró haber analizado varios fragmentos de la obra con el programa estadounidense de detección de IA Pangram.

La respuesta del escritor

Orélien niega haber recurrido a la IA para escribir su libro. “Siempre me han gustado la creación y la escritura, no veo por qué recurriría a una máquina”, dijo al diario francés Libération. Añadió que está “reuniendo un expediente” con sus editores para demostrar que escribió la obra de su puño y letra.

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Tras las acusaciones, Grasset, la editorial que lo publica en Francia, se pronunció “contra cualquier comentario malintencionado que afirme de manera categórica que el libro habría sido alimentado o escrito por una IA, lo que hiere profundamente al escritor”.

Boréal, que sacó antes su libro en Canadá, aseguró que no se tomaba estas acusaciones “a la ligera”, pero que tenía toda su “confianza en el trabajo” del autor.

En “C’était ça ou mourir”, que podría traducirse como “era esto o morir”, el autor relata en primera persona la historia de Jonas Dorléon, un profesor que huye de su país, Haití, atrapado en la violencia de las bandas. Comienza entonces un peligroso periplo por 12 países hasta llegar a Canadá.

“No escribí esta novela con la cabeza, sino con las tripas y el corazón”, declaró recientemente el escritor de 38 años.

El llamado de la Academia Goncourt

Ante la polémica, Philippe Claudel, máximo responsable del jurado que entrega el premio Goncourt, salió en defensa del escritor y pidió esperar las pruebas que prepara junto con sus editores.

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"¿Por qué poner en duda su palabra? Dice que está recopilando pruebas junto con sus editores para preparar un expediente y convencer a la opinión pública. Creo que debe de ser muy, muy difícil para él en estos momentos", señaló Claudel a Franceinfo.

También llamó a la prudencia. "Estamos atentos a todas las explicaciones que nos puedan dar, tanto por parte de la editorial como del propio autor. Pero, una vez más, hay que ser prudentes", dijo Claudel a Le Figar.

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