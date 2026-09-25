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La pena capital de Gonzalo Arango

El fundador del nadaísmo, Gonzalo Arango, falleció hace 50 años. A pesar del tiempo que ha transcurrido, su obra y el legado de este movimiento de poetas permanecen vigentes y siguen siendo considerados parte importante de la literatura colombiana.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
25 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.
Gonzalo Arango, escritor colombiano y exponente del nadaísmo.
Gonzalo Arango, escritor colombiano y exponente del nadaísmo.
Foto: Archivo Particular

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El mismo Gonzalo Arango dijo en un poema que, como “tirano del mundo”, se sentenciaba a la “pena capital / de pasar la vida / frente a una máquina de escribir / escribiendo / la palabra Mierda / por los siglos de los siglos de los siglos”.

En su “Testamento” declaró solemnemente que no escribía para la “Inmortalidad”, sino que lo hacía “modestamente para esta vida y para los que viven aquí, y ahora”. Esa conciencia del presente fue clave para su literatura, también para el mismo nadaísmo que fundó y que atrajo a otros amigos y poetas como…

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

A_Osorio1612 aosorio@elespectador.com
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