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Gregorio Sokoloff y las ganancias de salvar un teatro

En el libro que acaba de publicar, el arquitecto que recuperó el Teatro Unión de Honda habla de la apuesta por la belleza, la memoria y la historia en un espacio patrimonial en el corazón del Magdalena.

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Lariza Pizano
Lariza Pizano
Gregorio Sokoloff lanzó su libro “Teatro Unión” en la librería Ficciones de Bogotá. / Gustavo Torrijos.
Foto: Gustavo Torrijos.

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Gregorio Sokoloff lanzó en la librería Ficciones de Bogotá su libro sobre la reconstrucción del Teatro Unión, una joya arquitectónica de Honda. Con una trayectoria que incluye grandes proyectos internacionales, ha dejado su huella en esa ciudad, en donde además de su labor como arquitecto también se ha convertido en gestor cultural.

¿Qué encontró cuando entró por primera vez al Teatro Unión?Me acuerdo mucho del olor y de la luz. Había una energía impactante: uno casi podía escuchar la música y a las personas viendo cine o teatro. Ninguno…

Lariza Pizano

Por Lariza Pizano

Politóloga de la Universidad de los Andes, académica y especialista en política colombiana.
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