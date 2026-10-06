Semana de receso: bibliotecas públicas tendrán actividades gratuitas de poesía y ciencia

Según informaron desde la Secretaría de Cultura, la agenda tiene como eje la relación entre poesía y ciencia. Incluye talleres, laboratorios y experiencias para diferentes edades, con propuestas que van desde la creación de videojuegos y la exploración de sonidos hasta la construcción de cohetes y el…

La bibliotecas públicas de Bogotá tendrán una programación especial durante esta semana de receso. Desde este martes hasta el domingo 11 de octubre, BibloRed realizará una nueva edición de BiblioVacaciones, con actividades gratuitas para niños.

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Según informaron desde la Secretaría de Cultura, la agenda tiene como eje la relación entre poesía y ciencia. Incluye talleres, laboratorios y experiencias para diferentes edades, con propuestas que van desde la creación de videojuegos y la exploración de sonidos hasta la construcción de cohetes y el uso de herramientas como Inteligencia Artificial, programación y electrónica.

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Un videojuego inspirado en la biodiversidad de Tunjuelito, un laboratorio que toma como referencia las capacidades de los seres vivos y una serie de experimentos con palabras y fenómenos naturales hacen parte de la agenda.

Así será la programación

La tecnología aparece desde el comienzo de la agenda. Este martes, a las 3:00 p. m., ‘Crea tu propia aventura’ llevará a los participantes a diseñar un juego de plataformas inspirado en la biodiversidad de Tunjuelito. La actividad se realizará en la Sala LabCo de la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – Tunal y está abierta a todo público.

A esa misma hora, pero en la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo, los niños de 6 a 12 años podrán acercarse a la poesía a través del ritmo, el sonido y la imaginación con ‘Cazadores de versos’.

El miércoles, la programación se moverá entre el sonido, la creación y la naturaleza. ‘Ruidos que se hacen palabras’, a las 10:00 a. m. en la Biblioteca Pública La Peña, trabajará con músicas, ritmos, voces y silencios para crear palabras y objetos sonoros. Una hora después, en la Sala LabCo Tintal, los niños podrán imaginar criaturas capaces de vivir en distintos ambientes —desde planetas congelados hasta las profundidades del océano— y construirlas con diferentes materiales.

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En la tarde habrá dos propuestas relacionadas con la naturaleza y la ciencia. En la Biblioteca Pública El Parque, las familias trabajarán con hojas y otros elementos orgánicos para crear composiciones. Luego, a las 4:00 p. m., la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas tendrá una sesión en la que niños, adolescentes y familias experimentarán con palabras, fenómenos y preguntas alrededor de la poesía y la ciencia.

La exploración tecnológica continuará el jueves con el ‘Laboratorio de biomáquinas’, a las 3:00 p. m. en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Allí los participantes observarán las capacidades de distintos seres vivos para desarrollar dispositivos con programación, inteligencia artificial, Arduino, electrónica y mecanismos.

El viernes será el turno de la exploración espacial. Adolescentes de 13 a 17 años construirán y lanzarán cohetes con materiales reciclados en ‘Versos en órbita’, a las 10:00 a. m. en la Sala LabCo Chapinero, ubicada en la Biblioteca Pública del Deporte. La actividad relacionará la poesía con preguntas sobre el vuelo, el movimiento y la fuerza.

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Ese mismo día, la Biblioteca Pública Escolar La Marichuela tendrá una actividad para la primera infancia. Desde las 3:00 p. m., niños de 0 a 5 años podrán participar en una experiencia que combina lectura, canciones, texturas, música y juego.

El sábado 10 de octubre se desarrollará ‘Mamarracho poético’, a las 3:00 p. m. en la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella, donde los niños de 6 a 12 años trabajarán con dibujos, garabatos, versos e imágenes para crear sus propias historias.

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