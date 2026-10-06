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Iñárritu hizo la película más polémica del año. Esa era su intención

El director mexicano Alejandro González Iñárritu habló sobre su más reciente película, "Digger", una ecosátira protagonizada por Tom Cruise y sobre lo que dio origen a este filme.

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Melena Ryzik y Sinna Nasseri
MEX3818. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/09/2026.- El director mexicano Alejandro González Iñárritu (d) y el actor estadounidense Tom Cruise posan durante un evento de la película "Digger" este sábado, en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán
El director mexicano Alejandro González Iñárritu (d) y el actor estadounidense Tom Cruise posan durante un evento de la película "Digger".
Foto: EFE - Mario Guzmán

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“En mi opinión, confundimos la realidad con la verdad”, dijo el cineasta Alejandro Iñárritu la semana pasada, unos días antes del estreno de su nueva película, Digger.

Se trata de una sátira turbulenta sobre el cambio climático, los magnates corporativos y la propaganda, protagonizada por Tom Cruise en el papel de un petrolero impenitente y desmesurado, y no ofrece una claridad sencilla. La película es una gran apuesta conceptual y estilísticamente, sobre todo por un giro que enmarca deliberadamente la acción en algún punto entre la verdad y…

Por Melena Ryzik

Por Sinna Nasseri

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Comentarios
  • maribel(mypzj)Hace 46 minutos
    Como un sablazo, como la espada de Damocles que se cierne sobre nuestra subespecie.
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