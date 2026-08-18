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El maravilloso mundo de Plinio: ciencia natural o literatura fantástica

Una de las obras de mayor importancia en la historia de la ciencia occidental, la “Historia natural”, de Plinio el Viejo, hoy la vemos como una obra fantástica y ejemplo de la ignorancia de nuestros antepasados. Me encantaría viajar en el tiempo y conocer la opinión de los historiadores del futuro sobre los contenidos de la Wikipedia de nuestro tiempo.

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Mauricio Nieto Olarte
Mauricio Nieto Olarte
18 de agosto de 2026 - 01:00 a. m.
Xilografía de Sebastián Münster de 1544 que representa, de izquierda a derecha, un esciápodo, un cíclope, unos siameses, un blemio y un cinocéfalo.
Xilografía de Sebastián Münster de 1544 que representa, de izquierda a derecha, un esciápodo, un cíclope, unos siameses, un blemio y un cinocéfalo.
Foto: Wikimedia Commons

Al servicio de los emperadores Vespucio y Tito, Cayo Plinio Segundo (23-79 d. C.) escribió su “Historia natural” con el propósito de describir “todo el mundo natural en una única obra”. El proyecto enciclopédico más ambicioso de la Antigüedad tuvo una prolongada influencia que perduró por siglos, siendo el referente más importante de la historia natural medieval. En obras de amplia circulación como las crónicas del viaje de Marco Polo (1229) y en “El libro de las maravillas del mundo”, de John Mandeville (c. 1370), se recrean una y otra vez...

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
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