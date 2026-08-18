El maravilloso mundo de Plinio: ciencia natural o literatura fantástica

Xilografía de Sebastián Münster de 1544 que representa, de izquierda a derecha, un esciápodo, un cíclope, unos siameses, un blemio y un cinocéfalo.
Foto: Wikimedia Commons
Al servicio de los emperadores Vespucio y Tito, Cayo Plinio Segundo (23-79 d. C.) escribió su “Historia natural” con el propósito de describir “todo el mundo natural en una única obra”. El proyecto enciclopédico más ambicioso de la Antigüedad tuvo una prolongada influencia que perduró por siglos, siendo el referente más importante de la historia natural medieval. En obras de amplia circulación como las crónicas del viaje de Marco Polo (1229) y en “El libro de las maravillas del mundo”, de John Mandeville (c. 1370), se recrean una y otra vez...
Por Mauricio Nieto Olarte
Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
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