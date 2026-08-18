El maravilloso mundo de Plinio: ciencia natural o literatura fantástica

Xilografía de Sebastián Münster de 1544 que representa, de izquierda a derecha, un esciápodo, un cíclope, unos siameses, un blemio y un cinocéfalo. Foto: Wikimedia Commons

Al servicio de los emperadores Vespucio y Tito, Cayo Plinio Segundo (23-79 d. C.) escribió su “Historia natural” con el propósito de describir “todo el mundo natural en una única obra”. El proyecto enciclopédico más ambicioso de la Antigüedad tuvo una prolongada influencia que perduró por siglos, siendo el referente más importante de la historia natural medieval. En obras de amplia circulación como las crónicas del viaje de Marco Polo (1229) y en “El libro de las maravillas del mundo”, de John Mandeville (c. 1370), se recrean una y otra vez...