La Fiscalía no dio más detalles del robo, que se produjo en la madrugada del lunes en el Centro de…

La Fiscalía de Clermont-Ferrand (centro de Francia) abrió una investigación por el robo de este libro de 210 kilos, indicó en un comunicado.

Un valioso libro, titulado "El libro del apocalipsis", que reúne obras de diversos artistas y cuya cubierta había sido concebida por el español Salvador Dalí, fue robado la pasada noche en un museo de la localidad de Issoire, en la Auvernia francesa, en el centro del país, indicaron este lunes medios locales.

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Roban en Francia el libro con cubierta de Dalí de 210 kilos y valor incalculable

La Fiscalía no dio más detalles del robo, que se produjo en la madrugada del lunes en el Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, una galería regentada por el coleccionista Christian Karoutzos y situada a las afueras de esa ciudad de unos 15.000 habitantes, que lo exponía hasta finales de este mes.

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Se trata de una "obra excepcional de gran valor, una obra excepcional y única", señaló la Fiscalía.

Según señaló el coleccionista, que lo adquirió en 2003, durante la presentación de la exposición hace unas semanas, el libro pesa 210 kilos, lo que lo convierte en el más pesado y más caro del mundo.

“Anoche asesinaron a Francia, asesinaron el patrimonio francés”, declaró el coleccionista a una emisora de radio local.

Solo la cubierta, que Dalí concibió en bronce con incrustaciones de oro, agujas y conchas, pesa 150 kilos.

La obra fue ideada por Joseph Foret, un modesto vendedor de quesos de la región de Auvernia, apasionado del arte, que en los años 50 conoció a Dalí o a Maurice Utrillo en París y que acabó convirtiéndose en editor de arte.

Foret se propuso hacer el libro más caro del mundo, para lo que contactó a siete pintores, entre ellos Dalí, Léonard Foujita, Bernard Buffet, Georges Mathieu y Ossip Zadkine, y otros tantos escritores, como Jean Cocteau, Jean Giono y Emil Cioran.

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A todos les propuso que hicieran obras y textos inspirados por la obra del Apocalipsis de San Juan. En la presentación de la obra, Karoutzos explicó que Foret quería contar también con Pablo Picasso, pero que este le obligó a elegir entre él y Dalí. Y se quedó con el surrealista.

Durante tres años, entre 1958 y 1961, los diferentes maestros fueron trabajando a mano en el libro y la calígrafa Micheline Nicolas fue colocando los caracteres en unos 200 pergaminos. "La obra completa consta de 150 enormes hojas de pergamino, seleccionadas entre 300.000 pieles de oveja, mientras que su caligrafía requirió 2.000 horas de trabajo e incluyó 550 letras resaltadas en oro", resaltó The Telegraph.

En 1961, el libro fue presentado en el Museo de Arte Moderno de París y, durante años, viajó en exposiciones por todo el mundo, entre 1961 y 1972, hasta que, arruinado, Foret tuvo que venderlo en 1970. Según el medio inglés, el libro desapareció de la vista pública durante un tiempo y, luego, fue almacenado en Suiza.

Su pista se perdió en Japón, donde Karoutzos lo recuperó en 2003 con la intención de convertirlo en patrimonio nacional, tras descubrir que pretendían venderlo pieza por pieza.

Por el momento, las autoridades trabajan con dos hipótesis sobre el robo y destino del libro. Por un lado, se cree que fue robado para un coleccionista privado, el cual, según reseñó La Vanguardia, es "el único mercado posible para una pieza tan icónica e imposible de colocar en los canales habituales del mercado negro del arte". La otra teoría apunta a que el objetivo de los ladrones pudo haber sido el desguace y la fundición de los 150 kilos de bronce de la cubierta para vender el metal.

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Este nuevo robo se inscribe en la oleada que están sufriendo en los últimos meses los museos y centros artísticos franceses, de entre los que destacan las joyas de la corona francesa que exponía el Louvre hasta octubre de 2025 y que todavía no han sido recuperadas.