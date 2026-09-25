Inravisión culpa a la administración anterior por crisis financiera que afecta su operación

Según dio a conocer este viernes, a corte del 31 de agosto solo se había recaudado COP 312.263 millones de los COP 460.654 millones contemplados como ingresos para el año. En el mismo periodo, los compromisos adquiridos ascendían COP 356.566 millones, asegró la entidad; es…

Inravisión —el Sistema de Medios Públicos, conocido en los últimos años como RTVC— advirtió que enfrenta un faltante de COP 148.391 millones en los ingresos previstos para 2026 y que la situación financiera podría afectar la operación de sus servicios de radio y televisión.

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Según dio a conocer este viernes, a corte del 31 de agosto solo se había recaudado COP 312.263 millones de los COP 460.654 millones contemplados como ingresos para el año. En el mismo periodo, los compromisos adquiridos ascendían COP 356.566 millones, asegró la entidad; es decir, COP 44.303 millones por encima de los recursos efectivamente recibidos.

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La actual administración de Inravisión atribuye este desfase a compromisos adquiridos durante la gestión anterior, relacionados con conciertos, eventos y otras actividades para las cuales —según su versión— no había recursos efectivamente disponibles. "Se comprometió gasto por encima de la caja real de la entidad", señaló el Sistema de Medios Públicos. La entidad también afirmó que, mientras se asumían esos compromisos, quedaron sin respaldo suficiente gastos necesarios para su funcionamiento, entre ellos servicios públicos, energía y arrendamientos de estaciones.

🚨 RTVC denuncia que la administración anterior dejó a la entidad en una situación financiera crítica. La falta de recursos amenaza el pago de servicios y arrendamientos de estaciones indispensables para mantener la operación misional 👉🏼https://t.co/3JfsTBVzWi pic.twitter.com/DTV61BUg1p — Inravisión Colombia (@INRAVISIONco) September 25, 2026

Inravisión advirtió que, de no adoptarse medidas, "la operación puede paralizarse en amplias zonas del país". La actual gerencia dijo haber priorizado el pago de nómina, seguridad social y la continuidad de la señal; suspendió nuevos compromisos sin financiación desembolsada, e inició una revisión de las obligaciones pendientes y de la ejecución presupuestal y contractual.

En el comunicado señalaron, además, que se solicitó al Ministerio TIC, al Fondo Único de TIC y al Ministerio de Hacienda acompañar la búsqueda de una solución financiera, entre ellas establecer una ruta de desembolsos y priorizar el pago de servicios públicos, arrendamientos de estaciones y otras obligaciones esenciales hasta el cierre de 2026.

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“El país debe conocer lo ocurrido: se dejaron compromisos sin respaldo y se pusieron en riesgo obligaciones básicas. La actual administración tiene el deber de denunciarlo con transparencia, corregirlo y evitar que esas malas decisiones que se tomaron terminen apagando el Sistema de Medios Públicos", se lee en el comunicado.

Inravisión no identificó en su comunicado los contratos o eventos específicos vinculados a los compromisos que, según la entidad, generaron el desfase.

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