Isa Cantos: Una voz para los géneros olvidados

Isa Cantos recomienda libros en su canal de Youtube "Crónicas de una merodeadora". / Cortesía

¿Qué es la comunidad de Booktube y cómo ingresó a ella?

Booktube es la comunidad en Youtube que se dedica a hablar de libros en la plataforma. Los primeros videos de Booktube surgieron sobre 2009 en Estados Unidos y, eventualmente, empezaron a aparecer creadores de contenido literarios en España y Latinoamérica. Conocí el fenómeno alrededor de 2012, y encontré en esos canales de Youtube ese algo que me faltaba para poder escuchar otras opiniones de libros, debatir sobre ciertos temas y, en general, tener amigos lectores. En 2014 fui a la Feria del Libro de Madrid y allí conocí a ciertos booktubers que seguía por esa época. Y fueron precisamente ellos quienes me animaron a abrir un canal, lo cual terminó sucediendo en julio de ese mismo año.

Ha dicho en otras oportunidades que Booktube no es un lugar exclusivo para grandes críticos literarios, ¿para quién está diseñado el espacio? ¿Puede ahondar en esa idea?

Creo que la esencia de Booktube y, en general, de Bookstagram y Booktok es la autenticidad y la democratización del contenido que hay allí. Hace años, si querías leer la opinión de alguien sobre un libro, solo te encontrabas con los grandes críticos literarios, quienes solo se enfocaban en literatura adulta. Para la gran mayoría de los críticos, incluso hoy en día, no existen la fantasía, el romance o las novelas juveniles, así que lo que hicimos los creadores de contenido literarios fue darles una voz a esos géneros olvidados. ¿Recuerdan esa frase de cajón de “los jóvenes no leen”? Qué va, lo que pasa es que los jóvenes antes no teníamos tantas voces en diferentes plataformas para demostrarle al mundo que sí leemos, que leemos un montón y que hay más literatura además de los clásicos y las lecturas obligatorias del colegio. Además, una de las cosas más increíbles que tiene toda la comunidad de bookfluencers es la diversidad: hay personas de todas las edades, lugares, colores de piel, carreras, gustos, etc.

¿Por qué literatura juvenil?

¿Por qué no? Para mí la literatura juvenil fue la que me abrió las puertas a todo el mundo de la lectura. La literatura juvenil, no lo que me obligaban a leer en el colegio… Fueron estas fantasías, distopías y romances contemporáneos los que me ayudaron a no sentirme tan sola, a conocer a cientos de personas alrededor del mundo que disfrutaban de las mismas historias que yo, a tener a los mejores amigos que podría haber pedido. Y ha sido la literatura juvenil la que les ha permitido a millones de jóvenes en el mundo identificarse con sus personajes y sus caminos, la que ha inspirado a muchos a convertirse en autores y perseguir sus sueños, la que nos enamoró para siempre de las letras. Y aquí me gustaría decir algo muy importante, la literatura juvenil no es “un paso” para que más adelante, como dicen ciertas personas, los lectores lleguen a la “literatura de verdad”, no. Lean toda la literatura juvenil que quieran, devórense todas las historias de fantasía y romance que se les crucen por el camino, pero no dejen que nadie les diga que lo que leen vale menos porque está en el “estante de lo juvenil”.

Dada su experiencia, ¿qué concepto u opinión da sobre las tendencias de la literatura juvenil?

Creo que hemos pasado por muchas etapas. Primero fueron los vampiros, luego los ángeles caídos, después los seres inmortales, las distopías, más adelante llegó el auge de las historias contemporáneas más reales, el romance, la fantasía urbana, y creo que ahora tenemos a tres fuertes contendientes: la fantasía romántica (con los libros de Sarah J. Maas y Jennifer L. Armentrout), todo el fenómeno de autoras de Wattpad (Eva Muñoz, Darlis Stefany, Flor M. Salvador, Angie Ocampo, etc.) y de nuevo los vampiros (con los libros de Carolina Andújar, Jay Kristoff, V. E. Schwab…). Lo que me parece buenísimo de que todo el mundo se haya dado cuenta del boom que es la literatura juvenil es la cantidad impresionante de libros que se están publicando en la actualidad. A pesar de la crisis del papel, de la pandemia y de mil cosas más, ya no estamos limitados a una o dos novedades potentes, como sucedía en la época de Crepúsculo, sino que ahora, literalmente, no nos alcanza el tiempo para leer todos los títulos de juvenil y fantasía que publican todas las editoriales cada mes.

Hablemos de su trabajo como editora y traductora, y su carrera profesional como periodista. ¿Cómo han nutrido estas aristas su experiencia como “booktuber”?

Vaya, pues en realidad empecé a ser booktuber mucho antes de graduarme como periodista y de trabajar como editora y traductora. En mi caso, pienso que mi trayectoria como booktuber y creadora de contenido, fue lo que me abrió la puerta a empezar mis prácticas profesionales en una editorial de aquí de Colombia. Empecé trabajando en el área de mercadeo y comunicaciones, y eventualmente me ascendieron al departamento editorial, al área infantil y juvenil, justamente. Durante esos cinco años aprendí cómo funcionaba el mundo editorial desde adentro y me enamoré aún más de todos los procesos. Cuando la pandemia atacó y tuve que dejar ese trabajo, decidí inscribirme en un diplomado de traducción editorial para poder dedicarme de manera oficial a esta otra faceta del mundo de los libros que me parecía fascinante. Y desde entonces he estado trabajando como editora, correctora y traductora freelance, todo sin descuidar mi canal, mis redes y a los lectores que me siguen, pues desde que se enteraron de que estoy muy involucrada en el mundo editorial me hacen muchas preguntas sobre mi experiencia y me piden consejos.

¿Cuál fue ese primer libro que la atrajo al mundo literario?

Si soy sincera, empecé a leer sin parar después de conocer la saga de Crepúsculo. Luego me volví muy fan de todas las sagas de ángeles caídos, vampiros, demonios y demás. Sin embargo, creo que los dos libros que partieron mi vida lectora en dos y que de verdad despertaron en mí esa pasión increíble por las historias, fueron El nombre del viento de Patrick Rothfuss, un libro de fantasía fenomenal, y La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, una historia que te recuerda, con cada palabra, lo que es amar un libro.

A mí me llama la atención que usted sube dos videos a la semana. ¿Cómo son sus jornadas de lectura y de trabajo para lograrlo?

En realidad no es nada fácil, pero grabar vídeos y hablar de libros son dos cosas que amo y que, por muy cursi que suene, realmente me hacen feliz, así que nunca he pensado en dejarlo o bajar el ritmo. En cuanto a mis rutinas… Creo que la clave de todo es que soy una persona tremendamente organizada. Como mi único trabajo no es YouTube, durante la semana, y a veces incluso los sábados, me enfoco en los proyectos de edición, corrección y traducción que tengo. No soy una persona que funcione muy bien por las tardes o por la noche, así que prefiero levantarme temprano y empezar a trabajar desde las 6 para terminar sobre las 3 o 4 de la tarde. Después de eso, generalmente avanzo con el libro físico que esté leyendo, aprovecho para escuchar algún audiolibro o planeo el contenido para mi canal. Finalmente, los domingos los dedico en exclusiva a la creación de contenido: grabar los vídeos, editarlos, programarlos en YouTube y escribir reseñas para Goodreads. También, algunas veces, uso ese día para preparar fotos, reels, vídeos o dinámicas de campañas patrocinadas que me llegan gracias a agencias como Goldfish, que me conecta con diferentes marcas para crear contenido que les sirva a sus audiencias y que le interese a mi público.

¿Cuál es el criterio a la hora de recomendar libros?

En mi caso personal, hablo tanto de los libros que me gustan como de los que no me gustan. Cuando adoro un libro, lo recomiendo por todas mis redes sociales, escribo reseñas, le tomo fotos, le creo todo el hype que puedo y hago de mi misión de vida que todo el mundo lo lea. Ahora, cuando un libro no me gusta, también lo menciono en mi canal y en mis redes, pero intento argumentar, desde mi punto de vista tanto de lectora como de editora, por qué no cumplió con mis expectativas, qué podría mejorar o sencillamente explico por qué creo que no fui el público al que estaba dirigida esa historia.

¿Cómo ha transformado BookTube las Ferias del Libro?

No diría que BookTube transformó las ferias del libro, pero ciertamente sí abrió espacios que antes no existían. Y, de hecho, con el paso de los años, ya no somos solo los booktubers quienes hacemos parte de paneles, entrevistas con autores o encuentros de lectores, sino también los creadores de contenido literarios de blogs, de Instagram (bookstagrammers) y TikTok (booktokers). Si bien el crecimiento y la aparición de nuevas redes sociales y formas de crear contenido puede parecer algo abrumador, para el mundo de los libros es una gran ventaja, pues nos da más posibilidades de expandir el amor por las historias que sentimos. Y precisamente por esa gran presencia en redes es que las editoriales, autores y ferias del libro saben que es algo estratégico el aliarse con creadores de contenido literarios que le hablen a un público juvenil, que sepan cómo comunicarse con ellos, que hablen su mismo idioma.