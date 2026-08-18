Bayly denuncia que lo sacaron de Feria de Libro de Medellín: “No descarto razones políticas”

Jaime Bayly ha publicado otros libros como “Los genios” o “No se lo digas a nadie”. Foto: AP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jaime Bayly denunció que su invitación a la Feria del Libro y la Cultura de Medellín fue cancelada. En el evento, que se realizará del 11 al 20 de septiembre de 2026 en el Jardín Botánico y el Parque Explora, el escritor y periodista tenía previsto presentar su más reciente novela, Los golpistas.

La noticia la dio a conocer a través de su canal de YouTube. “A mí siempre me hace ilusión ir a Colombia, pero sorprendentemente, qué lástima, me ha dolido mucho, me han desembarcado de la Feria del Libro de Medellín; me han retirado de la agenda. Aclaro que no me estaban pagando absolutamente nada, yo pensaba pagarme el viaje”, afirmó Bayly en su video.

Aunque desconoce los motivos, el escritor dijo que no descarta la posibilidad de que la cancelación tenga que ver con asuntos políticos. La sospecha, según explicó, está relacionada con las críticas que ha hecho en los últimos días al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, a raíz del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Bayly cuestionó, entre otras cosas, la manera en que el mandatario ha reaccionado ante la emergencia y dijo que algunos de sus seguidores se han molestado por sus comentarios. “Yo no he dicho que él tiene la culpa del terremoto, de la desgracia, de la catástrofe, ¿cómo podría culparlo? Pero sí he dicho que ha tenido muy mala suerte, muy mala suerte, y que ahora veremos si está a la altura, si es solamente un candidato simpático, o si también es un estadista”, señaló.

También criticó algunos de los gestos del mandatario durante la emergencia. “Sobre la sangre derramada del terremoto está mandando besitos volados. Y le he sugerido que sea un poco más austero en los gestos, en las palabras, y que exhiba la gravedad, el aplomo que las circunstancias aconsejan”, dijo.

Le recomendamos: Museos afectados por sismo: balance aún es parcial y preocupa el estado de las colecciones

El momento al que se refiere el escritor se trata al de la primera rueda de prensa que salió a dar el presidente De la Espriella tras el terremoto. En videos quedó registrado cómo justo antes de empezar a hablar —y ya parado frente a los micrófonos—, el presidente, con una sonrisa en la cara, empezó a saludar a los presentes y a tirar besos. El gesto fue criticado por distintos sectores que lo tildaron de irrespetuoso con las víctimas del sismo.

La críticas de la opinión pública han continuado por otras de acciones del mandatario ante la tragedia que atraviesa el país, como haber llevado balones al Chocó que tienen estampado el logo de Denfensores de la Patria (su movimiento político) o haber rechazado la ayuda humanitaria de países como México.

El apoyo de Bayly a De la Espriella

Bayly recordó que, a pesar de los recientes cuestionamientos, meses antes de las elecciones había apoyado públicamente a De la Espriella en su candidatura presidencial. “Concedí un par de entrevistas a la prensa colombiana meses antes de su victoria, hablé con Semana, hablé con El Tiempo y me atreví a vaticinar que la izquierda, o sea Cepeda, perdería. Y así fue. Y también me atreví a pronosticar que el mejor candidato de la derecha no era la señora Paloma Valencia del uribismo, ni otros, sino Abelardo de la Espriella”, señaló.

Podría interesarle: Netflix revela el tráiler del gran final de la serie “Cien años de soledad”

Para él, sin embargo, haberlo apoyado no significa que no pueda cuestionarlo cuando corresponda. “Yo soy un periodista, yo soy un escritor, yo no estoy aquí para aplaudir a ningún presidente, a ninguno”, afirmó.

El escritor añadió que también ha expresado públicamente su simpatía por el alcalde Federcio Gutiérrez y que lo ha apoyado en más de una ocasión.

Pese a la cancelación, dijo que sus editores están buscando alternativas para presentar Los golpistas en Medellín. Según explicó, el Grupo Penta, asociado con Galaxia Gutenberg, está buscando una librería donde pueda realizar la presentación. “No descarto completamente que vaya a Medellín, tal vez al final encuentre la manera de sortear el escollo, eludir la dificultad y presentar la novela, ya no a la feria, sino a una librería o al salón de un hotel, qué sé yo”, señaló.

La respuesta de la Feria del Libro

La organización de la feria respondió negó que la cancelación a Bayly tenga cualquier motivación política.

”Este año se recibieron más de 600 propuestas, de las cuales, por las limitaciones de tiempo y espacio, se pudieron seleccionar 366. Las restricciones de aforo y programación hacen inevitable que algunos títulos queden por fuera”, señalaron a El Colombiano desde el Festival.