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“Jane Eyre”: prisionera del prejuicio

“Jane Eyre” es una expresión del Romanticismo inglés: escenas que reflejan la fuerza de la naturaleza, acontecimientos fantasmales e inexplicables, una niña de solo diez años que pasa la noche abrazada a una muerta, explosión de sentimientos y la eterna tensión entre la razón y la pasión.

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Mónica Acebedo
Charlotte Bronte era hermana de las también escritoras Emily y Anne Brontë y del pintor y escritor Branwell Brontë.
Charlotte Bronte era hermana de las también escritoras Emily y Anne Brontë y del pintor y escritor Branwell Brontë.

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“—Tú no tienes nada que hacer con nuestro libros; mamá ha dicho que tú no eres independiente, no tienes dinero, tu padre no te dejó nada, debes suplicar para poder vivir con niños caballerescos como nosotros, ni debes comer la misma clase de comida que nosotros, ni vestirte a costa de mamá”.

“Jane Eyre”, publicada en 1847 por Charlote Brontë (1816-1855) bajo el seudónimo de Currer Bell, ejemplifica la presión de las construcciones sociales en la vida privada: la heroína de esta novela es una muchacha joven, huérfana y pobre que ama…

Por Mónica Acebedo

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