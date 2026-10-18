Artistas y académicos piden garantías ante decisiones del Ejecutivo en materia cultural

Un nutrido conjunto de referentes de las artes, las letras, el periodismo, la investigación y la educación en Colombia se juntaron para expresar su rechazo a lo que califican como una “batalla cultural” emprendida por el actual Gobierno Nacional. Mediante un manifiesto publicado en la plataforma Change.org bajo el título “En defensa de la diversidad de las ideas, las creencias y las culturas”, los firmantes denuncian que diversos funcionarios y ministerios están promoviendo visiones dogmáticas y monolíticas que atentan contra la pluralidad y…

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Un nutrido conjunto de referentes de las artes, las letras, el periodismo, la investigación y la educación en Colombia se juntaron para expresar su rechazo a lo que califican como una “batalla cultural” emprendida por el actual Gobierno Nacional. Mediante un manifiesto publicado en la plataforma Change.org bajo el título “En defensa de la diversidad de las ideas, las creencias y las culturas”, los firmantes denuncian que diversos funcionarios y ministerios están promoviendo visiones dogmáticas y monolíticas que atentan contra la pluralidad y el carácter laico del Estado, pilares fundamentales de la Constitución Política de 1991.

Esta petición se desencadeó por la orden directa del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de retirar cerca de 30 piezas y obras de la exhibición permanente del Museo Nacional de Colombia, así como por la adopción de discursos de índole religiosa en espacios públicos oficiales.

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La crítica al discurso oficial

En el manifiesto, los convocantes argumentan que, a diferencia de gestas históricas que impulsaron el desarrollo humano —como el feminismo del siglo XX o las movilizaciones contraculturales y pacifistas del hipismo—, las acciones del actual Ejecutivo constituyen un abierto enfrentamiento contra los derechos adquiridos por las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y la población LGBTIQ+.

De acuerdo con el documento, ministros, ministras y directores de entidades estatales han intentado convertir sus convicciones religiosas particulares en política de Estado, utilizando canales oficiales de comunicación para difundir mensajes de adoctrinamiento político y confesional. El texto advierte sobre los peligros históricos que trae consigo la confusión entre el Estado y la religión en Colombia, recordando que esa alineación alimentó graves episodios de violencia, incluyendo las guerras civiles del siglo XIX y la violencia partidista de mediados del siglo XX.

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Asimismo, el sector cultural señala que la postura gubernamental ignora las verdaderas prioridades de la sociedad. En materia educativa, sostienen que en lugar de perseguir "problemas imaginarios", el Ministerio de Educación debería concentrarse en combatir la desigualdad, elevar la calidad académica y abordar los retos del manejo de redes sociales en menores e inteligencia artificial. En el ámbito de los saberes y las artes, el manifiesto sintetiza su postura en un firme reclamo: “¡La cultura no se recorta, se apoya!”.

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Para sustentar su llamado a la convivencia plural, la petición evoca versos del poeta mexicano Octavio Paz en su poema Piedra de sol ("No soy, no hay yo, siempre somos nosotros") y cita las reflexiones de la filósofa Adela Cortina sobre el riesgo de sufrir un "eclipse de la razón comunicativa" si se suprimen la diversidad y el debate democrático.

Las exigencias al Gobierno Nacional

Ante la situación descrita, el grupo de firmantes pide al Gobierno a respetar de manera integral el marco constitucional de 1991 y concreta su petición en cuatro demandas fundamentales:

Garantizar el carácter laico de la educación pública: preservar la laicidad como una decisión histórica orientada a favorecer el respeto mutuo y la convivencia pacífica entre personas con distintas ideas, prácticas, religiones y valores.

Respeto irrestricto por la pluralidad de ideas: exigir garantías de neutralidad e imparcialidad, de forma muy especial a las carteras de Educación y de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Protección de la libertad religiosa: garantizar el ejercicio libre de cultos desde la institucionalidad cultural y educativa sin imponer dogmas de Estado.

Cese de lecciones de "moral" institucional: suspender el uso de fondos públicos para impartir lecciones de moral, tal como ha pretendido el recién nombrado director del Instituto Caro y Cuervo, recordando que la misión legal de dicha entidad es la investigación científica de la lengua y la salvaguardia del patrimonio lingüístico y literario del país.



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Adicionalmente, el colectivo anunció que mantendrá una veeduría activa para evitar que desde el poder público se censure a autores, libros, ideologías o corrientes filosóficas, políticas o antropológicas.

Algunas de las firmas de la intelectualidad y el arte

La petición pública reúne el respaldo de reconocidas figuras de la vida pública, académica, periodística y artística del país. Entre los firmantes figuran:

Periodistas y comunicadores: Fidel Cano Correa, Enrique Santos Calderón, María Elvira Samper Nieto, Patricia Lara Salive, Ricardo Silva, Vladdo, Jesús Abad Colorado López, Martha Ruiz, Sergio Ocampo Madrid y Miguel Torres.

Fidel Cano Correa, Enrique Santos Calderón, María Elvira Samper Nieto, Patricia Lara Salive, Ricardo Silva, Vladdo, Jesús Abad Colorado López, Martha Ruiz, Sergio Ocampo Madrid y Miguel Torres. Académicos e investigadores: El constitucionalista Rodrigo Uprimny, el educador Julián de Zubiría Samper, el exrector de la Universidad Nacional Ramón Fayad Naffah, el poeta Federico Díaz Granados, el historiador y docente Sergio Antonio Mosquera, la historiadora Carmen Millán Grajales y la investigadora Liliana Estupiñán Achury.

El constitucionalista Rodrigo Uprimny, el educador Julián de Zubiría Samper, el exrector de la Universidad Nacional Ramón Fayad Naffah, el poeta Federico Díaz Granados, el historiador y docente Sergio Antonio Mosquera, la historiadora Carmen Millán Grajales y la investigadora Liliana Estupiñán Achury. Artistas y creadores: La escritora Piedad Bonnett, la actriz y escritora Margarita Rosa De Francisco, la actriz María Alejandra Borrero, la ceramista María Elena Morales, el pintor Diego Pombo, la artista plástica Clemencia Echeverri y el músico César López Giraldo.

La escritora Piedad Bonnett, la actriz y escritora Margarita Rosa De Francisco, la actriz María Alejandra Borrero, la ceramista María Elena Morales, el pintor Diego Pombo, la artista plástica Clemencia Echeverri y el músico César López Giraldo. Gestores culturales y exfuncionarios: El exministro de Cultura Ramiro Osorio Fonseca, la exdirectora del Museo Nacional María Victoria de Angulo, las exviceministras Zulia Mena García y Mariana Garcés Córdoba, los gestores Lucía González Duque y Manuel José Álvarez Gaviria, el director escénico Álvaro Restrepo Hernández, así como exsecretarios de educación y cultura como Ángel Pérez Martínez, Edna Bonilla Sebá y Catalina Valencia Tobón.

El detonante: desmonte de piezas en el Museo Nacional

El manifiesto de los trabajadores de la cultura se inserta en una coyuntura marcada por la controversia tras el desmonte de aproximadamente 30 piezas de las salas permanentes “Hacer sociedad”, “Fuerza, fe y sustancia” y “Memoria y nación” del Museo Nacional de Colombia. El retiro fue ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella bajo el argumento de retirar lo que denominó "oda al terrorismo".

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Entre los elementos desmontados por el secretario general del Ministerio de Cultura, Julián Stirling, y la directora encargada Constanza Toquica, se encontraban expresiones de gráfica política (como grabados de Luis Ángel Rengifo y Miguel Ángel Rojas), la obra Minería de Antonio Caro, material audiovisual de Miguel Ángel Cárdenas, afiches sobre la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016, además de símbolos y testimonios de las luchas feministas, la comunidad LGBTIQ+ y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

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Andrés Góngora, excurador de etnografía del museo, denunció que la intervención rompió procesos de investigación de más de tres años y destruyó un sistema curatorial integrado que buscaba situar puntos de vista balanceados. En rechazo a estas medidas, durante los días 17 y 18 de octubre se congregaron más de 500 personas en plantones frente al edificio del museo. Las jornadas derivaron en bloqueos sobre la carrera Séptima y terminaron con la intervención de tanquetas de agua y unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

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A este rechazo se sumaron seis museos de arte moderno del país (MAMBO, MAMB, MAMM, Cartagena, Rayo y Tolima), ICOM Colombia —que advirtió sobre violaciones al Código de Ética e injerencia política— y la Red Latinoamericana de Historia Pública, bajo la consigna “La memoria no se desmonta, la historia no se censura”. Asimismo, la ciudadanía convocó a una semana de “clases a la calle” entre el 19 y el 24 de octubre frente a las instalaciones de la institución pública.

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