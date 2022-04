Juan Gossaín, el nuevo miembro de la Academia Colombiana de la Lengua

Juan Gossaín Foto: Cortesía

El reconocimiento fue otorgado al periodista en reconocimiento de su carrera en diferentes medios, sus méritos lingüísticos y su trayectoria como autor de varios libros. Juan Gossaín entrará a ocupar la silla “Rr”, con la que tendrá la oportunidad de participar en deliberaciones, exponer ideas sobre el idioma y tendrá el derecho de intervenir en las decisiones tomadas por la Academia.

“Seré un compañero y colega de los académicos que tanto admiro. Podré participar de sus deliberaciones, por derecho propio, y exponer mis ideas sobre el idioma”, explicó a El Tiempo. “Empecé a escribir mi discurso de ingreso a la Academia y no pude continuar: me vino a la memoria la evocación de mi padre, emigrante libanés que no hablaba la lengua castellana, en San Bernardo del Viento, sentado en un taburete de cuero, leyendo el diccionario para aprenderse el significado de las palabras”.

Gossaín ha escrito para medios como El Espectador, El Heraldo, El Tiempo, Revista Cromos, Revista y Caras, y pasó treinta años en Radio Nacional de Colombia. Además, recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el premio a la vida y obra de un periodista por parte del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB). Entre sus obras resaltan: “La mala hierba” (1981), “Crónica del día” 2003, “Puro cuento” (2004), “La muerte de bolatriste” (2010), “La memoria del alcatraz” (2015) y “Que les den cárcel por casa. Crónicas de la corrupción en Colombia” (2020), entre otros.

El periodista nació el 17 de enero de 1949 en San Bernardo del Viento, Córdoba. Su padre de origen libanés le inculcó su pasión por las letras y el idioma. Dentro de su trayectoria periodística sobresalen los más de 26 años que pasó como director de Radio Suceso RCN, entre otros cargos que ocupó. “Descubrir el lenguaje, meterme en sus entrañas, investigarlo, acosarlo, disfrutarlo es lo más importante que me ha pasado en la vida. Y lo más valioso, siempre he dicho, y repetido, que el lenguaje es el juguete más maravilloso que existe”, le dijo a El Tiempo.