El juzgado quinto penal de circuito para adolescentes ordenó a la Cancillería proteger los libros de la Biblioteca Marco Fidel Suárez y garantizar el acceso provisional a sus colecciones. También le prohibió retirar ejemplares, darlos de baja, donarlos o trasladarlos nuevamente hasta que cumpla una serie de requisitos para asegurar su identificación y conservación. La decisión busca proteger el material y garantizar que pueda consultarse, pues, como señala el fallo, "el derecho de acceso presupone que el acervo exista y se conserve en…

El juzgado quinto penal de circuito para adolescentes ordenó a la Cancillería proteger los libros de la Biblioteca Marco Fidel Suárez y garantizar el acceso provisional a sus colecciones. También le prohibió retirar ejemplares, darlos de baja, donarlos o trasladarlos nuevamente hasta que cumpla una serie de requisitos para asegurar su identificación y conservación. La decisión busca proteger el material y garantizar que pueda consultarse, pues, como señala el fallo, "el derecho de acceso presupone que el acervo exista y se conserve en condiciones que permitan su consulta".

La Biblioteca Marco Fidel Suárez permanece cerrada desde el 21 de septiembre, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a sus funcionarios, mediante un correo masivo, que suspendería el servicio para adelantar trabajos de inventario, valoración y organización de las colecciones. En medio de esa suspensión y ante el posterior traslado de los libros a otra sede, Cindy Charlotte Reyes Sinisterra, abogada, investigadora y estudiante de doctorado en Derecho de la Universidad Externado, presentó una tutela para reclamar el acceso a los materiales que necesita para su investigación

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La preocupación por el destino de los libros llegó a la discusión pública el pasado 29 de octubre, cuando, a través de redes sociales, circularon videos en los que se veía a trabajadores cargar cajas con ejemplares bajo la lluvia, a las afueras del Palacio de San Carlos. Tras la difusión de esas imágenes, la Cancillería confirmó que entre ese día y el 30 de octubre trasladó las colecciones a la Casa José María Melo, nueva sede de la Academia Diplomática. Sin embargo, el juez señaló que el traslado se hizo antes de que terminara la revisión física de los ejemplares y su comparación con el catálogo de la biblioteca. También advirtió que la Cancillería no aportó un documento administrativo que explicara la decisión de mover la colección ni un registro de entrega y recibo del material.

En contexto: Las preguntas que deja el traslado de la Biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería

Según se lee en el fallo, "la Biblioteca Nacional de Colombia no avaló el traslado efectuado, no conocía el inmueble de destino y no participó en el embalaje, ni en el transporte; que esa entidad y el Archivo General de la Nación constataron riesgos para el acervo en el nuevo inmueble y que la contestación del Ministerio de Relaciones Exteriores, no identifica el acto que ordenó el retiro, no informa el uso del recinto y atribuye a esas dos entidades conclusiones favorables que no emitieron".

El documento añade que se encontraron cajas directamente sobre el piso y apiladas por encima de la altura recomendada, instalaciones eléctricas sin terminar y una cocina cerca de los espacios destinados al almacenamiento de libros. La Biblioteca Nacional también recomendó revisar las zonas próximas a los baños para prevenir riesgos relacionados con el agua y la humedad. Aunque en esas visitas no se identificaron señales visibles de humedad ni agentes biológicos, las entidades señalaron condiciones que debían corregirse.



Por eso, el juez ordenó a la Cancillería que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, organice las cajas sobre estibas o bases que las aíslen del piso, corrija los riesgos relacionados con las instalaciones eléctricas y revise los espacios cercanos a los baños para evitar filtraciones y problemas de humedad.

El fallo también le dio cinco días hábiles a la entidad para informar dónde se encuentran las colecciones, habilitar una forma provisional de consulta y comunicar una fecha concreta para reabrir el servicio al público. Además, deberá presentar un "cronograma con fechas determinadas de las demás medidas recomendadas, como la instalación y aseguramiento de las estanterías, la conclusión de las instalaciones eléctricas, el traslado de la cocina fuera de las áreas de reserva y los estudios ambientales y microbiológicos, pues no es razonable exigir en un término de horas obras que la propia accionada reconoce pendientes".

Además, el juez pidió que la Cancillería solicite a la Biblioteca Nacional un informe detallado sobre el estado de conservación de los libros que hacen parte del patrimonio bibliográfico.

El fallo no impide que la entidad revise sus colecciones, pero establece que antes de retirar ejemplares debe contar con un inventario completo, una evaluación técnica y una decisión administrativa que explique las razones. También deberá obtener las autorizaciones correspondientes cuando se trate de materiales protegidos como patrimonio. Si decide trasladarlos nuevamente, tendrá que demostrar que el lugar de destino ofrece condiciones adecuadas para su conservación.

En la tutela, la investigadora Reyes también había pedido que la biblioteca regresara al Palacio de San Carlos. Sin embargo, el juez no accedió a esa solicitud porque consideró que la discusión sobre el uso y la protección de ese inmueble, como bien de interés colectivo, debe tramitarse mediante una acción popular. Tampoco encontró pruebas suficientes para establecer que el antiguo espacio de la biblioteca hubiera sido destinado a celebraciones religiosas.

Desde que Abelardo de la Espriella llegó a a la presidencia, han circulado rumores de esa idea, la de volver a convertir en capilla el espacio donde operó durante 70 años la biblioteca. Sin embargo, esto no está confirmado.

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