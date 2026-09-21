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“La casa de las bellas durmientes”: vejez y deseo (La novela y el mundo)

Esta nueva entrega aborda una obra del escritor japonés Yasunari Kawabata, publicada en 1961, que explora la memoria, el deseo y la vejez a través de los ojos de un hombre de 67 años.

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Mónica Acebedo – monica.acebedo@gmail.com
20 de septiembre de 2026 – 08:52 p. m.
Yasunari Kawabata
Yasunari Kawabata nació el 14 de junio de 1899 en Osaka, Japón.
Foto: Cortesía

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“No tenía que hacer nada de mal gusto, le advirtió la mujer de la posada al anciano Eguchi. No debía poner el dedo en la boca de la muchacha dormida ni intentar nada parecido”.

Yasunari Kawabata (1899-1972) fue el primer escritor japonés en ganar el Premio Nobel de Literatura. Recibió el galardón en 1968 “por su pericia narrativa, capaz de expresar la idiosincrasia japonesa con enorme sensibilidad” (extracto del discurso del jurado). En efecto, la obra de Kawabata se caracteriza por utilizar una prosa sutil y sensible. Se vale de un lenguaje…

Por Mónica Acebedo – monica.acebedo@gmail.com

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