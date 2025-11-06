“La danza me permitió entender que la historia no es lineal”

Diana Rojas es, además, docente universitaria. Foto: Mario Pedraza

¿Cómo está planeada esta nueva edición del Festival Departamental de Teatro?

La apuesta fundamental de este año se llama “Escenarios de paz, un encuentro por la inclusión social”. Esto significa que nuestra mirada está en cómo el teatro puede ser un elemento importante de los lenguajes artísticos para transformar las sociedades hacia caminos de paz y comprensión de las diferencias. Esta será la vigésima séptima edición e invitamos a que niños, jóvenes y adultos se encuentren alrededor de la mirada intergeneracional que también tiene el festival, pues los espacios están diseñados para que ocurra ese acercamiento.

¿Cómo llegó a ocupar el cargo en el Instituto de Cultura y Turismo de Tenjo y cuál ha sido su experiencia?

Ha sido muy valiosa y enriquecedora. Llegué aquí porque también soy artista. He trabajado por más de 20 años en la danza tradicional colombiana, en procesos de investigación, docencia, circulación, sostenibilidad y gestión cultural, gracias a ese rol y la experiencia que he adquirido a lo largo de mis años resulté siendo la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Tengo la convicción del arte como eje transformador y articulador de las sociedades, porque el arte de alguna u otra manera teje. Más allá de ser directora, también he asumido la producción del festival de teatro en la edición 2024 y 2025. Eso significa que, además de ordenar el gasto, apoyo la selección de las obras y el proceso para estructurar el concepto del festival.

¿Cómo fue su primer acercamiento a la danza y qué le llamó la atención de este arte?

Desde muy niña entré a la danza, y siempre sentí que ella me salvó, siempre me permitió ser y estar. Encontraba en esta ese lugar de seguridad y confianza, donde podía ser yo, experimentar lo que sentía mi alma y entender el mundo. No es lo mismo que te acerques a esa comprensión desde el arte danzario que desde la medicina o la ingeniería. Gracias a este camino me he convertido en una mujer más sensible y empática sobre lo que sucede en las vidas de diferentes personas.

Profundicemos sobre esa idea de “comprender el mundo” desde la danza...

La danza es una representación del humano y sus historias. La danza me permitió entender que la historia no es lineal ni mucho menos puede ser contada por una persona. Cuando uno hace danza, investiga y crea todo el tiempo. Al hacerlo, uno se da cuenta de que el mundo es tan complejo y diverso, que no me puedo quedar con una única visión.

¿A qué conclusiones ha llegado a través de sus investigaciones?

A que somos un país pluricultural, con muchas dolencias heredadas por generaciones que siguen replicándose. Pero, a pesar de tanta desesperanza, tenemos una capacidad de resiliencia inmensa, y buscamos los mecanismos para salir adelante pese a las dificultades. He trabajado en zonas de conflicto armado, con población vulnerable y cada persona con la que he trabajado me ha reflejado eso. El arte ha sido la válvula de escape para muchos de nosotros: nos permite tener luz en el camino. Otra conclusión es que no veo el arte como un lugar de conflicto o competencia, donde el ego, la ofensa o la violencia sean una opción.

¿Podría contar una anécdota de su carrera?

Fuimos secuestrados en mi casa, con mi hija y mi esposo, en Tenjo, y fue un momento donde le preguntaba a Dios por qué y para qué nos estaba pasando esto. Con el tiempo entendí que me tenían el reto más grande: ser creadora de mi propia historia de vida. Tomé este relato sucedido con mi familia y creé una obra, la escribí, la dirigí, la interpreté y la lloré. A través de ella sané toda la herida que había quedado después de eso, concursamos con ella y la pusimos a circular a nivel distrital. Le agradecí al universo por haberme dado la herramienta de sanación más importante a través de la danza.

¿Cuáles cree que son los elementos que hacen que las artes se conviertan en agentes de transformación para las comunidades y la sociedad?

Hay algo en común con todos los lenguajes artísticos, creo que todos tenemos el mismo propósito. He identificado tres elementos bellísimos del arte: primero, la capacidad de expresar y comunicar, por eso es que los artistas hablamos tanto, ese don lo tenemos muy bien desarrollado; segundo, la creatividad, nuestro cerebro va imaginándose mundos posibles, y, tercero, somos personas muy sensibles porque ponemos a disposición del mundo nuestros sentidos, y por eso vivimos nuestras vidas tan intensamente.

¿Qué le habría gustado saber antes o en el momento de iniciar su carrera?

Me hubiera gustado saber que el artista se tenía que formar integralmente, porque no podemos vivir de la poética de la danza. Hay que formular proyectos, saber de manejo financiero y presupuestal, de derecho y gestión cultural. Me hubiera gustado haber ido más allá del discurso poético de lo disciplinar, sino haber ampliado un poco más a lo administrativo.