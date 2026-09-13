La exposición ‘Rituales del Espíritu’ reúne arte y música sacra en Bogotá

“Hoy abrimos las puertas de ‘Rituales del Espíritu: la música sacra según trece artistas’, una exposición que conecta música, arte y espiritualidad a través de la mirada de 13 artistas”, señaló la FUGA en su cuenta…

La exposición Rituales del Espíritu fue inaugurada este fin de semana en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), como parte de la XV edición del Festival Internacional de Música Sacra (FIMSAC). La muestra, curada por María Elvira Ardila, reúne obras de 13 artistas colombianos y estará abierta al público hasta el 10 de octubre.

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“Hoy abrimos las puertas de ‘Rituales del Espíritu: la música sacra según trece artistas’, una exposición que conecta música, arte y espiritualidad a través de la mirada de 13 artistas”, señaló la FUGA en su cuenta de X.

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Gustavo Vejarano, Diego Mazuera, Santiago Cárdenas, Manuel Camargo, Pedro Ruiz, Olga de Amaral, Elsa Zambrano, David Manzur, Carlos Salas, Carolina Convers, Miguel Böhmer, Sair García y Miler Lagos son los artistas de honor del FIMSAC que hacen parte de la muestra.

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Hoy abrimos las puertas de “Rituales del Espíritu: la música sacra según trece artistas”, una exposición que conecta música, arte y espiritualidad a través de la mirada de 13 artistas. En el marco de la XV edición del Festival Internacional de Música Sacra, la FUGA se convierte… pic.twitter.com/9mmtHvqLvC — FUGA (@FUGABogota) September 12, 2026

Para esta edición, el eje de la exposición es la concordia. El comunicado de la muestra señala que “las obras de los artistas participantes no solo representan un acto de creación, sino también un rito que invita a los espectadores a una profunda reflexión”.

La jornada de apertura incluyó una conversación sobre creación, memoria y espiritualidad. Miler Lagos, creador de la imagen oficial de esta edición, conversó con la curadora Ardila sobre las conexiones que surgen cuando el arte se encuentra con lo sagrado, de acuerdo con la FUGA.

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La institución destacó, además, el lugar del festival como un espacio de encuentro entre distintas tradiciones. “Este festival ha construido, a través de sus distintas ediciones, un espacio donde el arte y la música nos permiten reconocer diferentes credos, encontrarnos desde el respeto y celebrar la diversidad”, afirmó la fundación.

Desde la tercera edición del Festival de Música Sacra, distintos artistas plásticos colombianos han participado en la construcción de la identidad visual del festival a partir de una temática específica. En ediciones anteriores —recordó la FUGA— los conceptos han pasado por la reconciliación, el perdón, la misericordia, la armonía, la fraternidad, la gratitud, la esperanza, el amor, la unión, la gracia, la consagración y la gloria.

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