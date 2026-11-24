El Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) tendrá, del 4 al 16 de diciembre, una programación especial de Navidad que reunirá conciertos, talleres, recorridos en bicicleta, cine al aire libre y un mercado de diseño local y que está "pensada para disfrutarse sin afán, en compañía de la familia y los amigos, convirtiendo al Museo en un escenario abierto donde las tradiciones, el arte moderno y el espacio público se entrelazan para despedir el año juntos en un ambiente compartido", según señalo la institución cultural.

El museo también presentó la programación como “un punto de encuentro ciudadano para celebrar la temporada decembrina”, con actividades que buscan propiciar espacios para “crear memorias conjuntas”. La agenda comenzará el viernes 4 de diciembre con el encendido de las luces navideñas, a las 6:00 p. m., en la Plazoleta del Museo. Ese día también abrirá el Mercado Navideño Anti Tattoo, que estará hasta el domingo 6, entre las 11:00 a. m. y las 9:00 p. m. La jornada incluirá el concierto Cuando los colores cantan, del Ensamble Vocal de Medellín, y el taller Memorias compartidas y trapitos de Año Viejo.

Publicidad

Le sugerimos: Catalina Oquendo: "‘Falsos positivos’ es el gran eufemismo colombiano"

Uno de los ejes musicales será NaviJazz, una serie de cinco conciertos a cargo de Músicos de Fondo, agrupación que reúne a Adán Naranjo, Marlon Zapata, Yoni Pérez y Santiago García en una formación de piano, bajo, batería, vientos y voz. Según indicó el MAMM, el repertorio combinará canciones navideñas como Jingle Bells, Santa Claus Is Coming to Town, Feliz Navidad y Noche de Paz con temas como Sway, Misty, Autumn Leaves y Fly Me to the Moon, además de composiciones de Lucho Bermúdez. La propuesta recorrerá distintos estilos, “entre el swing, el blues y el latín jazz”, según se lee en la página del museo.

Esos conciertos, que se realizarán en el quinto piso del museo, se harán el viernes 4 de diciembre a las 8:00 p. m.; el sábado 5, presentaciones familiar y general a las 4:00 p. m. y 8:00 p. m., respectivamente; y el domingo 6, habrá funciones a las 4:00 p. m. y 7:00 p. m. Las ediciones familiares del concierto incluirán canciones infantiles y villancicos.

La programación incluye, además, talleres, actividades de baile y encuentros alrededor de la creación. El sábado 5 se realizará el taller Cumbias, porros y gaitas: de la calle al museo, mientras que el domingo 6 habrá dos actividades, Cajitas de sombras: taller para crear universos y Alquimia Doméstica: taller de amuletos. Para el viernes 11 está prevista una nueva edición de Noche Extendida, entre las 6:00 y las 9:00 p. m., con cine al aire libre. El sábado 12 se ofrecerán una clase de yoga al aire libre y el taller Brebajes fermentados: taller de chicha frutal.

Le sugerimos: De Da Vinci a Van Gogh: algunas de las obras subastadas más costosas de la historia

También habrá recorridos en bicicleta por Barrio Colombia, el sábado 5 de diciembre, entre las 3:00 y las 7:00 p. m., con salida desde la Plazoleta del Museo. El viernes 11, de 4:00 a 9:00 p. m., el Corredor de la Tienda tendrá una activación dedicada a los diseños y las ediciones locales disponibles en la Tienda MAMM.

El cierre de la programación será el miércoles 16 de diciembre, de 5:00 a 6:00 p. m. con un concierto de la Orquesta Departamental de Antioquia. La presentación combinará ritmos tradicionales colombianos, arreglos sinfónicos y melodías navideñas en un recorrido por distintos sonidos del país. "Una oportunidad única para disfrutar del talento departamental y cerrar el ciclo anual rodeados de arte, armonía y encuentro con nuestros seres queridos", señaló el MAMM.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

