La película colombiana ‘Lovers Go Home!’ recibe impulso económico en San Sebastián

Lovers Go Home! llega a San Sebastián con un nuevo reconocimiento para el cine colombiano. 🇨🇴🎬 La película, dirigida por Juan Sebastián Mesa y producida por Rhayuela Films, recibió el Premio de la Industria WIP Latam en el marco del Festival de San Sebastián. El proyecto ha… pic.twitter.com/n4id9Y1oLg

El reconocimiento incluye una ayuda de posproducción hasta la generación de un DCP (formato de distribución digital) con subtítulos en inglés, además de su distribución en España. La película cuenta la historia de una modelo de webcam y un veterano de guerra discapacitado estadounidense que, después de construir una relación virtual, quieren pasar a un encuentro en la vida real.

La película colombiana Lovers Go Home!, del director Juan Sebastián Mesa, consiguió el premio WIP Latam en el Festival de San Sebastián.

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Además de Mesa, cineastas de El Salvador y Argentina también recibieron apoyo económico para terminar la producción de sus películas.

Galerna, de la salvadoreña Tatiana Huezo, se llevó el premio Egeda Platino Industria, que consiste en 30.000 euros (unos 34.100 dólares) para la productora mayoritaria del largometraje. La ficción sigue a Lúa y Noé, dos agentes que tienen la tarea de seleccionar actores naturales para una película de ciencia ficción en México.

Huezo ha recibido por sus anteriores películas varios premios, entre ellos mención especial en Un Certain Regard de Cannes y el galardón a mejor cinta latinoamericana en San Sebastián en 2021.

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El oro caso es el de Foro de Coproducción Europa-América Latina otorgó otros 30.000 euros a Los Inexpertos, del argentino Felipe Solari Yrigoyen.

Por lo general, las películas que obtienen estos premios vuelven una vez completadas a San Sebastián, el principal festival del mundo hispano, a apartados competitivos. Este año lo hicieron hasta cinco de los doce filmes que compiten por el premio a mejor película latinoamericana en la sección Horizontes, dedicada a la región.

El Festival de San Sebastián concluirá el sábado con la gala de entrega de sus premios principales.

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