 

Publicidad

La película colombiana ‘Lovers Go Home!’ recibe impulso económico en San Sebastián

La cinta del director Juan Sebastián Mesa obtuvo el premio WIP Latam, que incluye apoyo de posproducción y distribución en España. También recibieron reconocimientos proyectos de El Salvador y Argentina.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Agencia AFP y Redacción Cultura
23 de septiembre de 2026 – 06:15 p. m.
Juan Sebastián Mesa también ha dirigido "Maquillando el silencio", "Kalashnikov", "Tierra mojada" y "Los nadie". Y es el cofundador del Monociclo Cine de Medellín.
Juan Sebastián Mesa también ha dirigido "Maquillando el silencio", "Kalashnikov", "Tierra mojada" y "Los nadie". Y es el cofundador del Monociclo Cine de Medellín.
Foto: Germán García - Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La película colombiana Lovers Go Home!, del director Juan Sebastián Mesa, consiguió el premio WIP Latam en el Festival de San Sebastián.

El reconocimiento incluye una ayuda de posproducción hasta la generación de un DCP (formato de distribución digital) con subtítulos en inglés, además de su distribución en España. La película cuenta la historia de una modelo de webcam y un veterano de guerra discapacitado estadounidense que, después de construir una relación virtual, quieren pasar a un encuentro en la vida real.

Podría interesarle: “Destinitos fatales”, el homenaje teatral de Sandro Romero al escritor Andrés Caicedo

Además de Mesa, cineastas de El Salvador y Argentina también recibieron apoyo económico para terminar la producción de sus películas.

Galerna, de la salvadoreña Tatiana Huezo, se llevó el premio Egeda Platino Industria, que consiste en 30.000 euros (unos 34.100 dólares) para la productora mayoritaria del largometraje. La ficción sigue a Lúa y Noé, dos agentes que tienen la tarea de seleccionar actores naturales para una película de ciencia ficción en México.

Huezo ha recibido por sus anteriores películas varios premios, entre ellos mención especial en Un Certain Regard de Cannes y el galardón a mejor cinta latinoamericana en San Sebastián en 2021.

Lea aquí: Abren convocatoria para 160 artistas que participarán en espectáculos de Navidad en Bogotá

El oro caso es el de Foro de Coproducción Europa-América Latina otorgó otros 30.000 euros a Los Inexpertos, del argentino Felipe Solari Yrigoyen.

Por lo general, las películas que obtienen estos premios vuelven una vez completadas a San Sebastián, el principal festival del mundo hispano, a apartados competitivos. Este año lo hicieron hasta cinco de los doce filmes que compiten por el premio a mejor película latinoamericana en la sección Horizontes, dedicada a la región.

El Festival de San Sebastián concluirá el sábado con la gala de entrega de sus premios principales.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Por Agencia AFP

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Cine

festival de cine

Festival de Cine de San Sebastián

Juan Sebastián Mesa

Películas

San Sebastián
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido