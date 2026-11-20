Tuvieron que pasar dieciséis meses de reuniones, ideas, debates, objeciones y decisiones, para que algunos de los personajes más representativos de las Trece Colonias, que habían liberado a la nación o a su territorio del gobierno de Inglaterra, redactaran una especie de manifiesto gubernamental al que llamaron Artículos de la Confederación. Las primeras consecuencias de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 habían empezado a generar una tirante situación que lindaba con el caos. No había quién decidiera. Ni siquiera un…

Tuvieron que pasar dieciséis meses de reuniones, ideas, debates, objeciones y decisiones, para que algunos de los personajes más representativos de las Trece Colonias, que habían liberado a la nación o a su territorio del gobierno de Inglaterra, redactaran una especie de manifiesto gubernamental al que llamaron Artículos de la Confederación. Las primeras consecuencias de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 habían empezado a generar una tirante situación que lindaba con el caos. No había quién decidiera. Ni siquiera un papel en el que los colonos pudieran basarse para reclamar sus derechos, o incluso, para imponer su voluntad. La guerra contra el ejército británico continuaba, pero no había dinero para los uniformes, la comida, las armas. Cada estado decidía por sí mismo, y cada decisión era el resultado de una larga serie de intrigas entre los gobernantes.

Más de cien años de dominio inglés aún incidían entre los pobladores, que en general, no se atrevían a romper del todo con el pasado. La nueva nación, que todavía no era nación ni tenía un nombre oficial, necesitaba una guía, un orden, algún tipo de autoridad. Años atrás, en 1775, las Trece Colonias habían formado una especie de congreso al que denominaron Primer Congreso Continental, del cual hacían parte, entre otros muchos, Richard Henry Lee, John Banister, Samuel Huntington, Daniel Hanson y Francis Lewis, todos y cada uno de ellos, representantes de sus respectivos estados, y varios, miembros activos del ejército que enfrentó a las fuerzas realistas. En aquella reunión los delegados decidieron crear, u oficializar el ejército nacional, nombrar a George Washington como jefe supremo de las fuerzas armadas, tejer algunas alianzas internacionales y declarar la independencia.

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Al final de las deliberaciones, establecieron que se volverían a encontrar cuando las circunstancias lo ameritaran, y las circunstancias aparecieron pronto. Entonces redactaron unos principios iniciales, a los que denominaron “Los artículos de la Confederación y la Unión Perpetua”, y firmaron un acta de cumplimiento el 15 de noviembre de 1777, que con los años y siglos pasó a convertirse en el primer documento gubernamental de los Estados Unidos de América. Aquellos principios de ley, o directrices, no eran obligatorios, aunque por debajo de cuerda, todos los colonos sabían muy bien que eran una directriz. Cuatro años más tarde, el 21 de marzo de 1781, fueron ratificados. El pueblo, la prensa, los gobernantes, comenzaron a llamarlos “Artículos de la Confederación”. Funcionaban para tratar de unir a las 13 colonias, y en la realidad, sólo eran tomados en cuenta en épocas de crisis o de guerras.

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El documento tenía 16 artículos, una conclusión general y un apartado para las firmas de los 48 delegados que lo suscribieron, entre quienes estaban Samuel Adams, Richard Henry Lee, John Hanson, Robert Morris, Roger Sherman y James Duane. Morris y Sherman pasarían a la historia como los únicos dos delegados que firmaron tanto la declaración de Independencia, como los Artículos de la Confederación, y la Constitución de los Estados Unidos. El primer punto del acuerdo estableció el nombre de la confederación como “Los Estados Unidos de América”, y decía que era una “Unión perpetua”. El segundo dejaba en claro que cada Estado conservaría su independencia, por encima del gobierno de la confederación, y el tercero establecía que los Estados Unidos eran una liga que protegería sus libertades y se auxiliaría “en contra de toda violencia”.

En el punto número cuatro, los firmantes estipulaban que todos los ciudadanos eran libres de transitar por las trece colonias, salvo los “vagabundos y prófugos de la justicia”, y tenían los derechos que se habían definido dentro del marco de su propio Estado. Sentenciaba que los delincuentes que cometieran un delito y huyeran hacia otra jurisdicción, serían extraditados y juzgados por sus respectivas leyes. El sexto limitaba el poder del gobierno nacional a declarar la guerra, establecer el sistema de pesos y medidas y a dirigir las relaciones con las naciones extranjeras. Los demás puntos hacían énfasis en la importancia de la independencia de los Estados, y en su autonomía. Durante un tiempo, los artículos lograron apaciguar los ánimos y las diferencias, pero según transcurrían los años y surgían aspectos no tenidos en cuenta allí, los colonos comenzaron a agitarse.

El Congreso, o el gobierno de cada Estado, o la Unión, o quien fuera, decían, estaba en deuda no solo con algunas naciones extranjeras que habían colaborado con su causa en la revolución contra los británicos, sino con los veteranos del ejército y algunos empresarios y granjeros, que habían empeñado hasta el último de sus centavos para lograr la liberación. Nadie les pagaba lo que les debían, y sin embargo, los tribunales de justicia embargaban sus haciendas y negocios, bajo la amenaza de prisión si no las cancelaban. En 1786, uno de aquellos veteranos militares que habían peleado contra los ingleses, Daniel Shays, convocó en Massachusetts a algunos de sus viejos compañeros, y se declaró con ellos y con cientos de ciudadanos más, en estado de rebelión. Los manifestantes se autodenominaron “regulators”, “reguladores”.

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El 25 de enero de 1787, Shays, sus comandos, y algo así como mil quinientos hombres, intentaron tomarse el depósito federal de armas de Springfield, pero la insurgencia fue repelida por la milicia estatal que dirigía el general Benjamín Lincoln y dejó un saldo de cuatro rebeldes muertos. Pese a la derrota, la tropa de Shays continuó su lucha con distintos combates en diversos lugares del estado, hasta que fue sometida. Un año más tarde, sus líderes fueron indultados. Sus acciones y sus protestas habían dejado en el ambiente la sensación de que los “Artículos de la Confederación” eran débiles, o por lo menos, insuficientes para solucionar los problemas que existían y los que podrían estar por generarse si no se volvían a estudiar y se enmendaban. George Washington y Alexander Hamilton, entre otros, decidieron que era urgente citar a una Convención, y de aquella Convención saldrían la letra y el espíritu de la Constitución.

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