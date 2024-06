Los retos y las libertades de un artista emergente

Nicolás Cobo tiene colaboraciones musicales con figuras como Marco Antonio Solís y Juan Morelli. Foto: Juliana Araújo

¿Cómo decidió empezar su camino de solista?

La motivación principal fue sentir que mi voz y mi expresión musical estaban siendo interpretadas a través del filtro de otros proyectos. Siempre sentí que mis ideas y mi visión estaban limitadas por parámetros ajenos. En mi proyecto personal tengo la libertad total para expresarme de manera auténtica y sin restricciones, lo cual considero fundamental para mi desarrollo artístico y personal.

¿Qué lecciones le han dejado varios años de trabajo en la música?

Una de las lecciones claves fue comprender que hoy no necesitas necesariamente una disquera para lanzar música y mantener un proyecto. Ahora, valoro mucho la independencia artística y la libertad creativa que eso conlleva. Además, haber trabajado con músicos talentosos y establecido contactos importantes en la industria ha sido fundamental. Estas experiencias previas me han preparado para gestionar mi plan de lanzamientos y aprovechar al máximo mis recursos, buscando siempre mantener mi visión artística intacta.

¿Cuál es su enfoque musical?

Abarca una amplia exploración de diferentes géneros y estilos. Mi formación inicial en guitarra clásica fue inspirada por Paco de Lucía, virtuoso del flamenco que admiro profundamente. Sin embargo, mi interés musical siempre fue versátil y abarcó también el rock. Mis ídolos, que son músicos de sesión, me inspiraron con su facilidad para trabajar con diversos artistas y estilos. Siempre he disfrutado de la capacidad de adaptarme y explorar diferentes géneros musicales. Esto me llevó a Los Ángeles, donde encontré un ambiente ideal para músicos como yo, que valoran la diversidad y la colaboración en la música contemporánea.

¿Cuáles son sus retos como artista emergente en el contexto nacional?

Uno de los principales desafíos es la falta de espacios y oportunidades para la música independiente. Muchas veces, el público tiende a gravitar hacia artistas y géneros musicales que ya conocen y le son familiares. El gran reto está en captar la atención del público y abrirle la oportunidad de escuchar tu música, especialmente cuando no cuentas con los recursos de promoción y marketing de proyectos más establecidos. Es crucial construir una audiencia de manera orgánica y gradual, generando una conexión real con los oyentes uno a uno. Esto implica un trabajo constante en la creación de contenido relevante, la participación en eventos y la colaboración con otros artistas y plataformas que puedan amplificar tu alcance. La consistencia y la autenticidad en tu propuesta musical son fundamentales para crear una resonancia genuina con el público. Es un proceso que requiere paciencia y dedicación, pero puede ser muy gratificante a medida que logras conectar con personas que aprecian tu música y tu mensaje.

¿Qué piensa del manejo de la música en plataformas digitales?

El panorama de las plataformas de streaming, como Spotify, es complejo. Diariamente, se suben miles de canciones nuevas, lo que crea un mar de información difícil de navegar para los artistas emergentes. Como productor y músico, entiendo que el éxito en estas plataformas no solo depende de la calidad musical, sino también de cómo se posiciona y se promueve la música. Es crucial entender que las plataformas están diseñadas para ayudar, pero es responsabilidad del artista utilizar las herramientas disponibles de manera estratégica. Por ejemplo, al lanzar una canción, es importante utilizar funciones como el pitching para definir el público al que se desea llegar. Esto implica comprender qué tipo de oyentes podrían estar interesados en tu música basándote en artistas similares o géneros relacionados. El algoritmo de las plataformas funciona mejor cuando la música está dirigida a un público específico que ya muestra interés en ese estilo musical. La clave para cualquier artista es enfocarse en identificar quién es su audiencia real y proyectar la música hacia ellos de manera efectiva.

¿Qué es indispensable para un artista en la actualidad?

Quizás el hecho de que los artistas hoy en día necesiten ser multifacéticos y estar activos en diversas áreas como las redes sociales y la promoción, además de su trabajo creativo, lo veo como algo muy positivo. Esto les brinda una perspectiva más amplia y los convierte en empresarios en cierto sentido, comprendiendo los límites y parámetros de cada aspecto de su carrera. Es un gran avance porque no solo se trata de crear música, sino también de gestionar su imagen y promoción de manera efectiva. Aunque no se disponga de un gran presupuesto, las redes sociales permiten acceso a una audiencia global.

¿Cuáles son sus próximos lanzamientos?

Hace dos meses lancé mi primera canción como solista, inspirada en mi experiencia posgraduada en Los Ángeles, donde trabajé en diversos empleos, incluso llegando a shows en bicicleta. Gypsy Road Life captura esos momentos. Por otra parte, a finales de junio lanzaré otra canción, una balada con influencias de blues y estilo bolero, inspirada por artistas como Cepeda.

¿Recomendaría un libro sobre música?

Tal vez sería Salsipuedes, de Jorge Muñoz, escritor colombiano que admiro por su estilo y su habilidad para contar historias fascinantes.