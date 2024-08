“La torre central del San Juan de Dios sí es patrimonio”: Ministro de Cultura

Recorrido por las instalaciones de este hospital que se encuentra en ruinas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la mañana del 24 de agosto, Juan David Correa Ulloa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, emitió un comunicado para responder a los medios de comunicación sobre la información que se ha emitido luego de que se conociera la terminación del contrato que adjudicó la Alcaldía de Bogotá con Copasa y que pretendía demoler la torre central del San Juan de Dios.

Por medio de su cuenta de X, el ministro hizo referencia a dos artículos: la editorial publicada por el periódico El Tiempo y una nota de El Espectador, titulada “Distrito prepara acciones: Hospital San Juan de Dios distancia a Galán y Petro”, en la que se explicó cómo esta determinación marcaba una división entre Bogotá y la nación.

En la publicación de este medio se señaló que la terminación del contrato se dio en medio de un multimillonario pleito entre el Distrito y el privado, y que la decisión tomada por Luis Gálvez, interventor de la Supersalud, inclinaba la balanza a favor de Copasa. A lo que se cita el pronunciamiento del alcalde Carlos Fernando Galán: “Esta decisión no protege la salud de los bogotanos, al contrario, pone en riesgo la prestación del servicio, la estabilidad del sistema distrital e impide la recuperación del San Juan de Dios”, manifestó el mandatario.

Asimismo, en la nota se recordó que este descontento entre la nación y Bogotá alrededor del San Juan de Dios comenzó luego de que el presidente Gustavo Petro firmara el Decreto 1959, en el que se ordenó a los ministros adquirir y recuperar el complejo hospitalario.

“El descontento entre la nación y Bogotá alrededor del San Juan de Dios comenzó en noviembre pasado, cuando el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1959, a través del cual ordenó a sus ministros adquirir y recuperar la infraestructura del tradicional complejo hospitalario, como lo prometió en su Plan de Desarrollo. Y se hizo más compleja el pasado 7 de mayo, cuando la Superintendencia de Salud intervino la Subred Centro Oriente (que adjudicó el contrato). Esta movida generó suspicacia y llevó a pensar a los analistas que era justo para tener el manejo del tema del complejo hospitalario como, en efecto, se está viendo”, se puede leer en el artículo, que luego cita al secretario de Salud, Gerson Bermont.

“Creo que fue un mal cálculo, el San Juan de Dios es un terreno del Fondo Financiero Distrital de Salud, no de la Subred. Lo cierto es que con el San Juan hay voluntad política del Distrito en avanzar con el Gobierno para que se cumpla lo que determinó el Plan de Desarrollo, así que no tenemos dificultad en lograr una negociación. Pero también, como ellos son terceros externos que causaron y ocasionaron una dificultad, nos tienen que ayudar a resolver el lío contractual. Bogotá no puede cargar sola con una demanda, producto de toda esta situación”, aseveró el funcionario.

De igual manera, se expuso que Galán seguirá “defendiendo el proyecto que contrató el exalcalde Enrique Peñalosa para demoler la torre central de San Juan y construir dos nuevos hospitales, y el cual quedó en el limbo luego de la decisión del presidente Petro de impedir las obras, amparado en la protección de un Bien de Interés Cultural”.

Para Correa, este artículo, al igual que la editorial de El Tiempo, “afirman algo que no es cierto. Nos permitimos aclararlo: las obras están en marcha y la torre central es patrimonio”, escribió en su cuenta de X, y en su comunicado amplió sus argumentos.

El ministro afirmó que el proyecto de recuperación del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil es un compromiso del Gobierno Nacional de devolverle esta institución al país, que fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional en 2002. A Renglón seguido señaló que “no es cierto, como se ha dicho en medios de comunicación, que las obras en el Hospital estén paralizadas. El proyecto de recuperación y reapertura, liderado por el Ministerio de las Culturas, avanza firme”.

Y agregó que: “el pasado 28 de mayo la Junta de Conservación –integrada por los ministerios de las Culturas, las Artes y los Saberes, de Salud y Protección Social y de Educación, la Administración Distrital de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca– aprobó el plan de intervención 2024-2026 y el proceso para estructurar las licitaciones de ocho edificios priorizados”. Correa dijo que las obras deben arrancar en el primer semestre de 2025 y que en este momento están en marcha los edificios Siberia y Mantenimiento y que la Secretaría de Salud “dio vía libre a la segunda fase de la obra de restauración, rehabilitación y reforzamiento estructural del Instituto Materno Infantil”.

El jefe de la cartera también reiteró que los bienes que forman parte del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil son de carácter patrimonial y que, a pesar de que hayan sido clasificados en nivel tres de conservación, que da la posibilidad de demolición, lo cual fue demandado, son patrimonio que merecen ser salvaguardados

“Para el caso de la clasificación 3 de conservación, en que se encuentra la Torre Central, se incluye como posibilidad la demolición, pero también la preservación por medio del reforzamiento estructural y la rehabilitación como hospital, adecuando los espacios a las condiciones actuales de habilitación. Esto es posible en este caso, dado que la demolición implica enormes riesgos sobre el conjunto patrimonial, como en varias ocasiones se le señaló al contratista Copasa desde la Dirección de Patrimonio y Memoria del MinCulturas”, argumentó el ministro, quien además indicó que esta construcción tiene valores patrimoniales de todo tipo: histórico, estético y simbólico.

“Simbólicamente, representa el centro de atención de urgencias, trauma y todo tipo de especialidades médico-quirúrgicas más importante del país que ha estado atado a la historia nacional como el que más, como puede reconocerse en la memoria, no solo de la población bogotana aledaña sino de la región y del país”, dijo.