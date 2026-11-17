Las respuestas no nacen únicamente en decisiones individuales. Se aprenden desde la infancia en los comentarios de la familia, las reglas del colegio, las conversaciones entre amigos, los contenidos que consumimos y las expectativas…

¿Qué ocurre cuando un hombre no logra cumplir con lo que se espera de él como proveedor en un hogar? Detrás de esta y otras preguntas similares hay un conjunto de expectativas sociales sobre cómo deben comportarse los hombres, qué emociones pueden expresar y qué lugar deben ocupar en sus relaciones con los demás.

Las respuestas no nacen únicamente en decisiones individuales. Se aprenden desde la infancia en los comentarios de la familia, las reglas del colegio, las conversaciones entre amigos, los contenidos que consumimos y las expectativas que moldean la vida cotidiana. La cultura transmite modelos de masculinidad, les asigna prestigio y contribuye a definir cuáles comportamientos se celebran, cuáles se censuran y cuáles se consideran normales.

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Para Melissa Wong Oviedo, responsable técnica regional para América Latina y el Caribe de Equimundo: Centro de Masculinidades y Justicia Social, uno de los principales desafíos consiste en salir de lo que esta organización denomina la “Caja de la Masculinidad” (Man Box, en inglés): un conjunto de normas rígidas que presenta al “hombre de verdad” como autosuficiente, duro, heterosexual, proveedor, incapaz de mostrar vulnerabilidad y obligado a mantener el control, incluso sobre las mujeres.

La caja funciona como un repertorio de expectativas. A los niños se les enseña, a veces de manera explícita y otras mediante gestos cotidianos, que no deben llorar, que tienen que ser fuertes y que no pueden parecerse a las niñas. En lugar de aprender a reconocer sus emociones al relacionarse con los demás, pueden terminar entendiendo la sensibilidad como una amenaza a su identidad.

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Estas normas no afectan solamente a los hombres. También inciden en las relaciones de pareja, en la distribución del trabajo doméstico, en la crianza y en la manera como una sociedad entiende el poder. La obligación de demostrar fortaleza puede dificultar que un hombre pida ayuda; la de proveer puede alejarlo de las tareas de cuidado; la de tener siempre el control puede alimentar conductas de vigilancia, imposición o violencia.

No se trata de afirmar que todos los hombres viven la masculinidad de la misma manera ni de establecer una relación automática entre ciertos mandatos y una conducta violenta. Se trata de reconocer que hay aprendizajes sociales que pueden legitimar desigualdades y que, precisamente por ser aprendidos, pueden ponerse en cuestión.

No basta con decirles qué deben dejar de ser

Andrea Neira Cruz, investigadora del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), plantea una pregunta que amplía el debate: además de señalar las formas de masculinidad que reproducen desigualdades, ¿cómo construir otras que los hombres quieran vivir?

La pregunta importa porque las identidades no se transforman únicamente mediante prohibiciones o llamados de atención. También se configuran a partir de aquello que ofrece reconocimiento, pertenencia y dignidad. Durante mucho tiempo, figuras como el héroe, el soldado o el hombre que demuestra su poder empuñando un arma han ocupado un lugar destacado en los imaginarios masculinos. No basta con cuestionar ese repertorio: también es necesario hacer visibles otras maneras de ser hombre que tengan valor social y afectivo.

“Tenemos que construir unas representaciones de masculinidad que puedan seducir a los hombres”, propone Neira. No se refiere a diseñar una nueva lista de obligaciones ni a reemplazar un modelo único por otro. Su planteamiento invita a mostrar que cuidar, expresar vulnerabilidad, reconocer un error o preocuparse por el bienestar de los demás no contraviene la identidad masculina. Al contrario, estas pueden ser formas de sembrar reconocimiento y fortalecer vínculos.

La cultura tiene un papel decisivo en esa tarea. El cine, la televisión, la música, la literatura, el deporte y las redes sociales no son simples espejos de la sociedad: también ofrecen personajes, relatos y comportamientos con los cuales las personas pueden identificarse. Cuando las representaciones de los hombres se limitan a la fuerza, la conquista, el éxito económico o la capacidad de imponerse, se estrecha el horizonte de lo posible. Cuando aparecen hombres que cuidan, escuchan, colaboran y tramitan sus conflictos sin violencia, ese horizonte puede ampliarse.

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Esto no significa que una campaña o una obra artística produzcan por sí solas una transformación duradera. Neira advierte que las expresiones culturales adquieren una capacidad especial cuando, además de comunicar, permiten reflexionar sobre las relaciones de poder y articular una posición frente al mundo. Un mural, una canción, una obra de teatro o una práctica deportiva pueden abrir preguntas y conversaciones que difícilmente surgirían en otros espacios. Su potencial no reside solo en el producto artístico, sino en lo que las personas construyen alrededor de él.

Del mensaje a la experiencia

Para Hernando Muñoz, profesor de la Universidad de Antioquia, miembro de MenEngage y de la Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género, el trabajo con los hombres debe dar prioridad a la prevención y a la transformación de los imaginarios culturales. Esto supone ir más allá de las campañas y los mensajes generales, y crear espacios pedagógicos donde sea posible examinar las ideas aprendidas y sus consecuencias.

Muñoz propone llegar a esos lugares que los hombres frecuentan: los barrios, los billares, las canchas de tejo, los partidos de fútbol, entre otros escenarios de la vida cotidiana. No siempre es fácil convocarlos a talleres o reuniones concebidos específicamente para hablar de masculinidades. Por eso, conectar la reflexión con sus actividades y formas de relacionarse puede contribuir a generar confianza y abrir conversaciones.

El arte, la educación y el trabajo comunitario permiten abordar situaciones concretas: los celos, la frustración, el duelo, las dificultades para expresar afecto, los conflictos familiares o la distribución de las responsabilidades domésticas. En vez de limitarse a decir que ciertos comportamientos son inaceptables, estos espacios pueden ayudar a reconocerlos, comprender sus efectos y ensayar otras respuestas.

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Escuchar es importante, pero no significa justificar. Comprender las experiencias, temores o frustraciones de un hombre no elimina su responsabilidad por las decisiones que toma ni pone en segundo plano a quienes sufren las consecuencias de sus actos. Una perspectiva transformadora debe mantener en el centro la igualdad, los derechos de las mujeres y la prevención de las violencias. El objetivo no es convertir a los hombres en víctimas de un sistema ni eximirlos de sus responsabilidades, sino involucrarlos en el cambio de las relaciones que reproducen desigualdad.

Tampoco se trata de celebrar como excepcional aquello que debería ser parte de la vida cotidiana. La participación de un padre en la crianza, por ejemplo, no tendría que presentarse como una hazaña ni recibir un reconocimiento desproporcionado frente a las mismas tareas realizadas por una madre. La corresponsabilidad exige que el cuidado deje de ser una obligación asignada principalmente a las mujeres y se entienda como una responsabilidad compartida.

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Cuidado y condiciones materiales

Cambiar las ideas sobre la masculinidad requiere, además, mirar las condiciones en las que las personas viven y trabajan. De poco sirve promover una paternidad más presente si los horarios laborales, la precariedad económica o la falta de tiempo hacen difícil acompañar a los hijos y asumir las tareas domésticas.

Wong Oviedo cita un estudio de Equimundo realizado en Colombia junto con el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE): el 95 % de los hombres encuestados se siente competente para cuidar a sus hijos, pero más de la mitad enfrenta dificultades para conciliar el trabajo con esas responsabilidades. La distancia entre sentirse capaz de cuidar y disponer de las condiciones para hacerlo revela que la transformación no depende exclusivamente de la voluntad individual.

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En ese mismo estudio, los padres expresaron preocupación por su futuro financiero y por la dificultad de cubrir las necesidades familiares. Cuando las jornadas se extienden o es necesario buscar más de un empleo, la presencia en el hogar se vuelve más difícil. La sociedad puede seguir reforzando entonces la idea de que el lugar del hombre está fuera de casa, dedicado a producir ingresos, mientras el cuidado permanece en manos de las mujeres.

Por eso, las políticas de transformación cultural necesitan conversar con las condiciones laborales, los servicios de cuidado y las responsabilidades de las instituciones y los empleadores. No basta con invitar a los hombres a participar más en la crianza si el entorno les impide hacerlo. Tampoco basta con cambiar los discursos si las prácticas cotidianas siguen premiando la disponibilidad permanente para el trabajo y penalizando el tiempo dedicado a cuidar.

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Otras maneras de ser hombre ya existen

Hay experiencias que muestran que los cambios son posibles cuando las conversaciones se acompañan de procesos sostenidos. Equimundo, por ejemplo, ha desarrollado el Programa P, una metodología de trabajo con padres y cuidadores adaptada en más de 30 países. En Colombia, la organización la adaptó junto con la Fundación Apapacho y, según su evaluación, encontró una reducción de actitudes nocivas que justifican la violencia. Los testimonios recogidos en esos procesos hablan de hombres que comenzaron a compartir las tareas de crianza y a responder de otra manera ante la frustración o la tristeza de sus hijos.

Estas experiencias no son una solución definitiva, pero sí un avance en cuanto a reconocer que los aprendizajes pueden modificarse cuando hay acompañamiento, reflexión y oportunidades para intentar otras formas de relacionarse. Los cambios culturales requieren tiempo y continuidad; no ocurren por el solo hecho de difundir un mensaje ni se miden únicamente por la asistencia a una actividad.

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En Bogotá, la Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, desarrolla la estrategia Bogotá Libre de Machismo, que promueve masculinidades corresponsables y no violentas. Tiene tres componentes: uno individual, la Línea Calma; otro territorial, Hombres al Cuidado, que promueve la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados; y uno más, de tipo narrativo, que propone una conversación pública sobre el machismo, el cuidado y la violencia.

“La apuesta distrital parte de una premisa: la transformación cultural no se impone, se construye. Supone abrir espacios para hablar, cuestionar lo aprendido y desarrollar herramientas que permitan actuar de otra manera. En este camino, el sector Cultura dialoga con otros sectores en función del bienestar y de un mejor acompañamiento a la salud física y mental de los hombres”, dice Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

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La escucha también forma parte de ese trabajo. La Línea Calma se reactiva en Bogotá a partir de este mes, y ofrece a los hombres adultos residentes en la ciudad escucha, orientación emocional, primeros auxilios psicológicos, apoyo en crisis y orientación jurídica básica ante situaciones como rupturas afectivas, duelos, soledad o conflictos familiares y de pareja. Funciona de lunes a viernes, de 8 am a 9 pm, en la Línea 195, opción 5. No se trata de una línea de emergencias ni reemplaza las rutas de protección y justicia. Si el usuario o alguien más está en peligro, se debe llamar a la Línea 123.

El reto es conectar estos espacios con transformaciones más amplias. Que las conversaciones se traduzcan en prácticas; que los aprendizajes encuentren respaldo en las familias, los lugares de trabajo y las comunidades; que las representaciones culturales no se limiten a mostrar hombres distintos, sino que contribuyan a que esas formas de vivir la masculinidad sean posibles y valoradas.

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La pregunta, en últimas, no es solamente qué comportamientos deben abandonar los hombres. También es qué otras formas de reconocimiento, de afecto y de pertenencia puede ofrecerles la sociedad. Una cultura que amplía las posibilidades de ser hombre no quita libertades: permite vivirlas sin necesidad de imposición, control o violencia.

Transformar las masculinidades es una tarea cultural porque implica revisar las historias que contamos, las conductas que premiamos y las relaciones que consideramos normales. Y es también una tarea colectiva: requiere que los hombres asuman su responsabilidad, que las mujeres no carguen solas con el trabajo del cambio y que las instituciones creen condiciones para que cuidar, expresar emociones y relacionarse sin violencia sean posibilidades reales de la vida cotidiana.

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