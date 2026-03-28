Los diálogos de El Magazín: La filosofía como antídoto de la vida cotidiana

Esta edición de "Los diálogos de El Magazín" nos sumerge en la pregunta de ¿cómo puede ayudarnos la filosofía a afrontar problemas del día a día? Foto: Toru Wa / Unsplash

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“La academia no está en el negocio de producir ideas, está en el negocio de producir citas APA”, sentenció Roberto Palacio, filósofo, ensayista y divulgador, durante la última edición de Los diálogos de El Magazín, un espacio de conversación alrededor de los temas de la cultura, las artes y el pensamiento.

Él, junto a Lu Beccassino, escritora y creadora de contenido sobre sociología y filosofía, y Matilde Orlando, doctora en filosofía y también divulgadora, se sentaron en la biblioteca del Gimnasio Moderno para reflexionar sobre una pregunta: ¿cómo puede ayudarnos la filosofía a afrontar los problemas de la vida cotidiana?

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La conversación tocó varios temas, entre los que no solamente estuvo la concepción que cada uno tenía de esta disciplina y cómo la había incorporado en su propia vida, sino también sobre cómo ellos se habían enamorado del método filosófico, las fallas que veían en el sistema académico y las formas en las que se podía “desacartonar” la filosofía.

Para Palacio, por ejemplo, hay un punto en el que “deja de tener sentido” producir ideas solo para otros filósofos. El círculo vicioso en el que se ha encerrado el pensamiento filosófico trunca su verdadera naturaleza de espacio de diálogo.

Y esa brecha crece aún más, como lo apuntó Orlando, cuando la filosofía se condiciona al estudio de la historia únicamente. “Espantamos a la gente si les decimos: ‘No puedes leer Hegel si antes no leíste a Kant, a Hume y a Descartes’. Y en los colegios y en las universidades todavía se piensa mucho que la filosofía, que es más bien historia de la filosofía, debe tener ese desarrollo biográfico y cronológico”, expresó durante el conversatorio.

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Además, si a eso se le suma que, tanto para ella como para Beccassino, esa enseñanza usualmente está atravesada por una visión primordialmente occidental y estructuralmente machista, estamos en un panorama que no parece muy esperanzador para pensar en la filosofía como una herramienta para entender el mundo. Aunque también argumentaron que hay algunas salidas para esto.

“Sería más interesante hablar de historia de los problemas y la historia de los conceptos. Hay que dejar de venerar a los filósofos y más bien pensar que han sido personas a lo largo de la historia que se han planteado los mismos problemas que nosotros, solo que 600 años atrás”, afirmó Orlando.

Por su parte, Palacio acotó que, más que enseñar a repetir ideas o a escribir para el mismo grupo académico de siempre, la filosofía se trataba de un método para analizar los problemas importantes de nuestra vida. “La filosofía es una conversación sobre las conversaciones que no estamos teniendo. Y necesitamos muchas, pero para tenerlas necesitamos parar”, afirmó.

A pesar de que muchas veces este método deje más preguntas que respuestas: “La filosofía enseña a vivir con incertidumbre; enseña a vivir con complejidad”, agregó Palacio. Y, para él, esto significa que no necesariamente todo el mundo está preparado para entrar de lleno en esta disciplina.

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Ahora, para Lu Beccasino, hay una parte de la filosofía de la que nadie debería poder zafarse. “Creo que sí hay una dimensión de la filosofía que sí nos corresponde a todos y es la ética. A mí me gusta mucho una frase de Kurt Vonnegut que dice: ‘Hay muy pocas cosas que sabemos de cómo funciona el mundo. Hace frío en invierno, hace calor en verano, pero, maldita sea, hay que tratar de ser amables’. Y yo creo que tenemos un deber para con las otras personas de tratar de ser más compasivos, más cuidadosos, más conscientes”, afirmó.

Entre posiciones encontradas, consensos, autores citados, anécdotas e ideas, muchas ideas, se desarrolló este evento que, durante una hora, puso a estos tres invitados a reflexionar sobre hacia dónde iba la disciplina y cómo podía dejar de asociarse únicamente con hombres calvos y barbudos que se sientan a pensar todo el día. La filosofía, como ejercicio vivo, tiene un espacio en la vida cotidiana, pero requiere se requiere paciencia para encontrarlo.

A continuación, pueden ver el conversatorio completo.