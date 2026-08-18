Machu Picchu tendrá nuevo estudio para la conservación de su patrimonio inca

Ciudadela de Machu Picchu. Foto: Gihan Tubbeh/PROMPERÚ

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La ciudadela inca de Machu Picchu, una de las nuevas siete maravillas del mundo y ubicada en el sureste de Perú, tendrá un nuevo Estudio de Capacidad de Carga y Límite de Cambio Aceptable. El objetivo es que las autoridades locales puedan tomar decisiones con base técnica sobre su gestión, el flujo de visitantes y la conservación del patrimonio, según informó este lunes el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

El Santuario Histórico de Machu Picchu es un bien mixto del Patrimonio Mundial, reconocido por la Unesco por sus valores culturales y naturales. Según el organismo internacional, constituye “el legado tangible más significativo de la civilización inca” y es “una obra maestra del arte, el urbanismo, la arquitectura y la ingeniería de la civilización inca”.

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El estudio, que tiene un plazo de ejecución de 190 días, estará a cargo de la empresa ARS Progetti SPA, en coordinación con el Ministerio de Cultura y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), para reordenar la actividad turística en el santuario histórico y principal destino de viajeros en Perú.

El trabajo analizará los flujos de visitantes, las condiciones del territorio, la conservación del patrimonio cultural y natural y la prestación de servicios turísticos, en concordancia con el Plan Maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu–Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu (SHM-PANM) 2026-2031.

En la primera etapa, los especialistas de ARS Progetti SPA realizarán trabajo de campo en Cusco y Machu Picchu, con recorridos por el Camino Inka, la Llaqta —ciudad, en quechua— de Machu Picchu y otros espacios comprendidos en el estudio.

El proceso contempla cuatro fases: planificación e inicio; diagnóstico y línea base; evaluación y modelamiento; y propuesta final e implementación.

“Con este nuevo estudio, el gobierno peruano reafirma su compromiso con una gestión sostenible de Machu Picchu, que permita a más visitantes conocer y disfrutar de este bien cultural de valor universal excepcional, al tiempo que se protege su riqueza cultural y natural para las futuras generaciones”, manifestó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia.

Este anuncio se realiza días después de la publicación de un estudio de la Contraloría General de Perú que reveló que Machu Picchu sufrió una sobrecarga de 91.836 personas entre 2024 y 2025 por el ingreso de miles de personas no contabilizado y que en determinadas fechas se superó el aforo permitido.

La normativa aprobada por las autoridades en los últimos años estableció un límite máximo de 4.500 visitantes por día en Machu Picchu en temporada baja o regular, y de 5.600 visitantes por día para temporada alta.

Sin embargo, hubo fechas en las que se registró una sobrecarga de hasta 1.138 personas, el 20 de octubre de 2024; 1.040, el 20 de abril de 2025; y 1.031, el 12 de octubre de 2025.

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El organismo estatal, encargado de supervisar y fiscalizar el uso de los recursos y bienes públicos, afirmó que esta sobrecarga “ha generado el deterioro progresivo del santuario histórico, lo que representa una amenaza para su conservación e incluso el riesgo de perder la categoría de patrimonio cultural de la humanidad otorgado por la Unesco”.