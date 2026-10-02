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María Belén Sáez, directora del MAMBO: “Un museo es un lugar para pensar y un refugio”

La nueva directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), quien se posesionó el pasado 19 de septiembre, habló para El Espectador sobre su visión y proyecto para esta institución que durante este año experimentó la salida de su antigua directora, Martha Ortiz, y su director artístico, Eugenio Viola.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
MAMBO
María Belén Sáez de Ibarra es abogada graduada de la Pontificia Universidad Javeriana.
Foto: Gregorio Díaz

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¿Qué la motivó a presentarse a este cargo?

Yo necesitaba un cambio profesional. Estaba enamorada de mi trabajo en la Universidad Nacional, del proyecto y los espacios tan hermosos. Cada cosa que hicimos fue extraordinaria. Desprenderme no era fácil, pero mi mamá murió alrededor del momento en el que me invitaron a participar en el concurso. Quería una especie de transformación de mí misma y esto lo siento como un nuevo ciclo personal a un nivel muy profundo y espiritual. Siento que esta es una nueva vida. José Roca me llamó para invitarme al proceso y me dijo algo que se quedó…

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com
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