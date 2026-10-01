MinCulturas suspende para 2026 otro de los programas de fomento cultural del país

A través de la Resolución 0607, expedida este 30 de septiembre, el Ministerio de Culturas suspendió para este año el Programa Nacional de Concertación Cultural, una convocatoria con más de 27 años de implementación que otorga "incentivos a la ejecución de proyectos artísticos y culturales de entidades u organizaciones legalmente constituidas en Colombia con incidencia local, regional, nacional e internacional", según se lee en la página del el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas Artísticas y Culturales (SINAC).

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De acuerdo con el documento, la decisión de trasladar la apertura de ese programa —que estaba prevista para agosto y septiembre de este año— al primer bimestre de 2027 se toma en un contexto en el que Ministerio reporta obligaciones de pago pendientes por COP 184.482 millones, con corte a agosto de 2026. De ese monto, COP 75.436 millones corresponden a "compromisos con beneficiarios de las convocatorias públicas".

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La resolución señala, además, que en septiembre el Gobierno obtuvo una disponibilidad presupuestal de COP 40.000 millones para comenzar a atender esas obligaciones, aunque advierte que "considerando que dicho monto cubre parcialmente el rezago acumulado, resulta necesario priorizar el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos con los beneficiarios y avanzar en la normalización de los pagos antes de asumir nuevas obligaciones asociadas a convocatorias públicas".

Se suspende el Programa Nacional de Concertación 2026.



Ojo: estas no son las becas ni los estímulos para particulares. Es el programa que, mediante convocatorias públicas, cofinancia proyectos de organizaciones y entidades culturales y que ha apoyado plataformas como la Feria… https://t.co/LW75CL4sqN — Daniella Sánchez Russo (@dsanchezrusso) October 1, 2026

El Ministerio también argumenta su decisión en el estado del presupuesto para 2027. Al momento de expedir la resolución —se lee en el documento—todavía no había concluido su aprobación, sanción y liquidación. "No existe certeza sobre el monto definitivo de las apropiaciones que se asignarán al Ministerio y al Programa Nacional de Concertación Cultural para dicha vigencia”, señalaron desde esa cartera.

La resolución afirma que la modificación no significa que el Programa de Concertación Cultural vaya a desaparecer. El artículo 1 establece que la exclusión de la convocatoria de 2026 “corresponde a un ajuste en la planificación del Programa, sin que signifique su eliminación”. El artículo 4, por su parte, agrega que la modificación “preserva la continuidad del Programa Nacional de Concertación Cultural y permite proyectar una nueva edición para el primer bimestre de 2027”.

Todavía no hay una fecha exacta para esa apertura. El Ministerio señala que el cronograma, las condiciones y las reglas de participación serán definidos y divulgados posteriormente.

Para los proyectos previstos durante el primer trimestre de 2027, la resolución también establece que el Ministerio “podrá implementar otros instrumentos, estrategias o mecanismos institucionales de apoyo para los festivales y demás proyectos que tradicionalmente han sido atendidos en el marco del Programa Nacional de Concertación Cultural”. La aplicación de esas alternativas dependerá, según el documento, de la disponibilidad presupuestal y de los requisitos jurídicos y técnicos correspondientes.

Ese punto fue uno de los puntos que cuestionó la exministra de las Culturas Yannai Kadamani, a través de su cuenta de X. "¿Cuál será esa disponibilidad, considerando la reducción prevista para el sector cultural?", trinó la exfuncionaria.

Las advertencias dejan de ser presagios.

La Resolución 0607 expedida por el MinCulturas determina la suspensión, para 2026, de otro de los programas de fomento cultural con mayor trayectoria en el país, el Portafolio de Concertación Nacional con más de 27 años de… pic.twitter.com/l4LWWMs9qk — Yannai Kadamani (@KadamaniYannai) October 1, 2026

Las alertas por el futuro de la cultura

La decisión llega en medio de la profundización de la incertidumbre por el futuro de la cultura en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, tras conocerse dos videos publicados por la cuenta institucional del Instituto Caro y Cuervo en los que su director, Sergio Vélez, habla de los escritores Gonzalo Arango y Andrés Caicedo desde su opinión personal y religiosa. "Me preocupa también que el dogmatismo religioso del nuevo director vaya a poner una traba sobre lo que, de ahora en adelante, puede investigar o no el Instituto Caro y Cuervo; los relatos que va a crear sobre los movimientos literarios en Colombia, sobre los escritores y sobre las obras de los escritores en Colombia”, señaló Daniella Sánchez Russo, exdirectora de esa institución.

En contexto: El Caro y Cuervo y las dudas sobre el rumbo de la cultura en el Gobierno de De la Espriella

A esto se suma que hace dos semanas también se suspendió la entrega de Premios y Reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos que otorga el Ministerio de las Culturas, una decisión justificada por el Gobierno en el mal manejo de los recursos durante la administración del presidente Gustavo Petro. La Resolución 1887, expedida el pasado 14 de septiembre, un día antes de la fecha prevista para conocer los resultados, dejó sin evaluar 1.308 propuestas.

Tras conocerse la noticia, los artisas convocaron a un plantón frente a la sede del Ministerio de Culturas en el que expusieron un pliego de peticiones de ocho puntos, entre ellos la defensa de los derechos culturales y del carácter público de los recursos destinados al sector. “Rechazamos la subordinación de las artes a discursos o marcos ideológicos. Los recursos públicos pertenecen a todos los colombianos”. Además, los artistas expresaron su preocupación por el lugar que ocuparán en los próximos cuatro años.

Tanto el Programa Nacional de Concertación Cultural como el Portafolio del Programa Nacional de Estímulos hacen parte del SINAC. Según indica su página web, es una "iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para articular y fortalecer las convocatorias públicas que históricamente han permitido a las ciudadanías acceder de manera democrática y transparente a los recursos destinados al fomento cultural".

Además de esos dos programas, el SINAC está compuesta por el Portafolio para la Dinamización de Espacios Culturales y el Portafolio Cultural Internacional Colombia en el Mundo.

El pago que anunció el Ministerio de Culturas

En medio de los cuestionamientos a Paola Holguín y su gestión en el Ministerio de las Culturas, esa cartera anunció que adelanta pagos a artistas por una suma por COP 37.839 millones, que se traducen en el pago de "2.096 compromisos pendientes con artistas, creadores, gestores, organizaciones culturales y beneficiarios de programas del Ministerio", según se lee en un comunicado.

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La asignación de los recursos, señala esa cartera, priorizó "los compromisos pendientes con dos convocatorias públicas: Programas Nacionales de Estímulos y Concertación Cultural".

Mincultura le cumple a los artistas y adelanta pagos por $37.839 millones.



​Los recursos han permitido avanzar, desde el pasado 16 de septiembre, en el pago de 2.096 compromisos pendientes con artistas, creadores, gestores, organizaciones culturales y beneficiarios de programas… — MinCultura Colombia (@mincultura) October 1, 2026

La ministra insistió en que son deudas que heredaron de la administración del expresidente Petro que "mal administró este Ministerio y, en general, a la Nación".

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"Con el giro de estos COP 37.800 millones, el Ministerio cumple el primer compromiso asumido públicamente para comenzar a ponerse al día con los artistas y gestores culturales, y avanzar progresivamente en la atención del rezago de pagos", añade la cartera.

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