"Para mí, lo opuesto a la violencia es darle placer de los sentidos": María José Ojeda

La narración de María José Ojeda fluye como río, a veces calmo, a veces torrencial. Con ocho cuentos, Lo quieto se hace turbio (Tusquets, 2026) demuestra que la vida es un movimiento telúrico que genera encuentros y desencuentros, que estremece lo estático, que mueve lo inmóvil. En sus historias hay ballenas y mujeres-roca; ríos que se hacen uno con una niña-árbol; truenos y rayos a los que puede detener la fe, pero jamás la ciencia; dragas-dragones que contaminan y devastan los ríos; mujeres preñadas que no paran de trabajar. La suya es una…

La narración de María José Ojeda fluye como río, a veces calmo, a veces torrencial. Con ocho cuentos, Lo quieto se hace turbio (Tusquets, 2026) demuestra que la vida es un movimiento telúrico que genera encuentros y desencuentros, que estremece lo estático, que mueve lo inmóvil. En sus historias hay ballenas y mujeres-roca; ríos que se hacen uno con una niña-árbol; truenos y rayos a los que puede detener la fe, pero jamás la ciencia; dragas-dragones que contaminan y devastan los ríos; mujeres preñadas que no paran de trabajar. La suya es una escritura de lo humano y lo animal en su sustrato mítico, en su lenguaje simbólico, en su pregunta por lo milenario.

En este libro son particularmente fascinantes sus personajes mujeres. ¿Qué alimentó la construcción de cada una de ellas?

Publicidad

Precisamente porque muchas de las metáforas que me incomodaban y que quería revertir, acercaban a la “naturaleza” y a la mujer como si fuesen dos seres igualmente vulnerables y dominables, me pareció crucial que las mujeres tuvieran un rol en la reinstauración de una relación más horizontal y simbiótica con el entorno. En “La niña con nombre de árbol” ella es la única que ve al río como un ser deseable y sintiente, y no como una fuente de recursos mineros.

Le recomendamos: Anne Carson, la Nobel de literatura que vio en los clásicos una reinvención de la escritura

En “Caída de ballena” ocurre algo similar.

Ahí la vieja ve a las ballenas con ese mismo deseo y con la empatía de quien se ve violentada por los mismos hombres que cazan a las yubartas. En “La ligereza del cuerpo en la tormenta” es la mujer la que entiende el cielo y sus ciclos, la que logra pausar la tormenta, aunque su esposo lleve años estudiándola. Y así sucesivamente: son, en todos los casos, personajes que logran un encuentro sensorial, placentero y empático con el ecosistema que las rodea, tanto así que muchas veces se vuelven parte de los peñascos, los páramos o los suelos. Entran en simbiosis.

Le puede interesar

Precisamente sobre esto de la simbiosis, ¿cómo trabajó la idea del cuerpo físico y, además, su relación casi simbiótica (en otras, incluso de seducción) con lo orgánico (el agua, la roca, otros animales)?

Me gusta que hables de seducción, porque eso es. Entre tantas formas violentas de nombrar a la “naturaleza”, era crucial encontrar una forma opuesta a lo violento. Y me di cuenta de que para mí, lo opuesto a la violencia es el erotismo. No en un sentido estrictamente sexual, sino sensorial: el placer de los sentidos. En esa medida, me era importante identificar cómo era cada cuerpo que iba a apareciendo en los relatos, cómo sentían esos cuerpos y cómo deseaban. El agua, por ejemplo, desea ocupar un espacio que la contenga. Una mujer que se vuelve roca, desea el movimiento, el derrumbe. Un frailejón seco desea la hidratación, etc.

Y todo eso sensorial ocurre en el lugar de lo orgánico: la montaña, el mar, el río, las nubes, la lluvia, las rocas… ¿Qué le permiten estos elementos y esa mirada para la construcción narrativa?

Por un lado, ocupan un lugar similar al de los animales: si los pongo en el centro y los desarrollo como desarrollaría a cualquier otro personaje, los párrafos en los que hablo de estos elementos orgánicos dejan de ser solo descripciones y se vuelven una narración con cierta acción y agencia. Si narro con el suficiente detalle y precisión la colisión entre dos placas tectónicas, estoy narrando un encuentro entre dos personajes, ya no solo un fenómeno geológico. Por otro lado, como quería que el ser humano entrara en “simbiosis” con el ecosistema, para así dar cuenta de que ser y entorno son la misma cosa (algo que las tradiciones orientales tiene clarísimo), entonces me servía que estos elementos orgánicos hospedarán e incluso se volvieran parte de los humanos. Por eso hay una vieja roca, un bebé río, una cópula entre una mujer y un frailejón…

Sobre la presencia y el tratamiento narrativo de los animales, ¿de qué manera ellos (y también la animalidad en los humanos) le permitieron construir las historias?

Para mí era crucial que el ser humano fuera un animal más, que no hubiera una distancia. O, si la había, señalarla como algo equívoco. En esa medida, el personaje de una ballena debía tener la misma construcción que el de un joven y causar en la narradora la misma empatía, el mismo deseo.

Lea también: En el amor, como en el juego, todo se pierde (Reseña)

Y así con el resto de seres.

Además, a medida que iba investigando y aprendiendo acerca de otras especies, fue claro para mí que debía resaltar algunos de sus comportamientos para dar a entender que la forma en la que el ser humano se relaciona no es la norma. Hablo mucho de la metáfora “selva virgen”, que implica que hay un macho humano (seguramente blanco) que ha de penetrar en una tierra desconocida por él y conquistarla. Esto parte de un comportamiento: el de la penetración del macho en la hembra (un comportamiento natural pero que se puede volver, como en la metáfora, sumamente violento). Entonces, por ejemplo, me encontré con un montón de insectos y peces que se comportan distinto: una hembra, por ejemplo, que penetra en el macho, o un macho tan chiquito en comparación a la hembra, que para procrear debe pegársele al cuerpo pasarle su esperma por la hemolinfa. Darles protagonismo a estos seres me ayudaba a pensar realidades distintas en las que quizás un explorador se acercara a una tierra desconocida con la disposición para dejarse penetrar, y no la cosa contraria.

En todos los cuentos hay un conjunto de ideas muy interesantes sobre la “naturaleza”: el acto de inventarla, el no tenerle miedo o la necesidad de “controlarla” (porque es indómita). ¿Cómo nos relacionamos con ella?

A las fuerzas de la naturaleza (tormentas, volcanes, temblores) y a sus comportamientos naturales (plantas que crecen en el suelo, ríos que siguen un cauce) se les han tachado de indómitos o domesticables: si no es lo uno es lo otro. En estos relatos intenté matizar esto, encontrar un balance entre relacionarnos de una manera más armoniosa con el entorno, pero no infantilizarlo; nombrarlo distinto, pero en ese nuevo nombre no intentar contenerlo; reconocer su fuerza y su impredecibilidad sin tacharlo de despiadado. En la “Ligereza del cuerpo en la tormenta” hay un hombre que está intentando controlar al rayo. Esto ocurrió: Benjamin Franklin se inventó el pararrayos y en ese acto creyó estar controlando a la naturaleza. En ese relato, el hombre luego muere a causa del rayo: no es la “naturaleza” vengándose, es el clima siguiendo sus ciclos y el hombre interponiéndose. Como animales y una parte (minúscula) del entorno, los seres humanos funcionamos según estos ciclos y estos imprevistos. Yo creo no debemos ni intentar controlarlos ni intentar salvarlos, solo volver a integrarnos.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

