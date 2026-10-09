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"Para mí, lo opuesto a la violencia es darle placer de los sentidos": María José Ojeda

En "Lo quieto se hace turbio", libro de ocho cuentos, la literata y magíster en Escritura Creativa despliega una narrativa oscura y vital que explora los vínculos entre el cuerpo, los animales y el entorno natural. En entrevista para El Espectador, Ojeda habla de la construcción de sus personajes femeninos, de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza y del erotismo, entendido como una experiencia sensorial.

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Juan Camilo Rincón
María José Ojeda es literata y magíster en Escritura creativa. Ha publicado ensayos en Casa Macondo y Revista Anfibia. Es editora en Laguna Libros.
María José Ojeda es literata y magíster en Escritura creativa. Ha publicado ensayos en Casa Macondo y Revista Anfibia. Es editora en Laguna Libros.

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La narración de María José Ojeda fluye como río, a veces calmo, a veces torrencial. Con ocho cuentos, Lo quieto se hace turbio (Tusquets, 2026) demuestra que la vida es un movimiento telúrico que genera encuentros y desencuentros, que estremece lo estático, que mueve lo inmóvil. En sus historias hay ballenas y mujeres-roca; ríos que se hacen uno con una niña-árbol; truenos y rayos a los que puede detener la fe, pero jamás la ciencia; dragas-dragones que contaminan y devastan los ríos; mujeres preñadas que no paran de trabajar. La suya es una…

Por Juan Camilo Rincón

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