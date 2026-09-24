Entre los firmantes del manifiesto aparecen la poeta Piedad Bonnett, las escritoras Ana María Shua, Valeria Correa Fiz y Karina Sainz Borgo. También adhirieron el escritor Andrés Trapiello, la dirigente política Cayetana Álvarez de Toledo, el…

“Sin libertad para disentir, no hay pensamiento. Sin pluralismo, no hay cultura”. Con esta frase, más de 350 personalidades de la cultura resumieron su rechazo a la exclusión de la escritora argentina Ariana Harwicz del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur-Alh de Granada.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Más de 350 autores respaldaron a Ariana Harwicz tras su exclusión de un festival en España

Entre los firmantes del manifiesto aparecen la poeta Piedad Bonnett, las escritoras Ana María Shua, Valeria Correa Fiz y Karina Sainz Borgo. También adhirieron el escritor Andrés Trapiello, la dirigente política Cayetana Álvarez de Toledo, el novelista Rodrigo Blanco Calderón y los periodistas españoles Iñaki Ellacuría y Emilia Landaluce, entre otros.

Publicidad

El texto difundido en un comunicado por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), defiende el pluralismo y rechaza que las posiciones públicas de un autor sean motivo para excluirlo de un encuentro cultural. “Ningún escritor debería ser excluido de un encuentro cultural por sus posiciones públicas”, sostiene el manifiesto, en el que sus impulsores advierten de que "defender la libertad de expresión solo para quienes piensan como nosotros no es defenderla: es sustituir la confrontación libre de ideas por la selección ideológica".

Lea también: La película colombiana ‘Lovers Go Home!’ recibe impulso económico en San Sebastián

La participación de Harwicz en el festival estaba prevista para el 26 de septiembre. La escritora hizo pública el pasado viernes la cancelación a través de un mensaje en la red social X y aseguró que la dirección del festival le comunicó que no podía garantizar su seguridad ante la presión de grupos de apoyo a Palestina que habían solicitado su veto, pues la argentina se opone al boicot cultural contra Israel.

“Me desprogramaron a último momento. Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror. Yo quería ir igual aunque hicieran una manifestación, dijeron que sería peligroso. Será un Festival sin disidencia. Qué pena por los estudiantes”, escribió la autora en X.

Ante lo sucedido con Harwicz, el novelista irlandés John Banville confirmó que no asistirá al festival.

John Banville renuncia a ir al festival CULTUR ALH de Granada. Basta de extorsión ideológica en la cultura. pic.twitter.com/0gzZuMeBRt — Ariana Harwicz (@ArianaHar) September 23, 2026

La FCJE también condenó el lunes la cancelación de la autora y llamó a los responsables a explicar las circunstancias que llevaron a adoptar la decisión. “Nos sorprende que ante unos hechos de esta naturaleza no se hayan pronunciado públicamente algunas de las entidades importantes en el mundo de la cultura que figuran como colaboradoras del festival, entre ellas el Ayuntamiento de Granada, la Fundación Tres Culturas, el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española”, señalaron.

Le sugerimos: Medellín39: el Hay Festival busca a los 39 mejores escritores jóvenes de América Latina

La Universidad de Granada, por su parte, manifestó el fin de semana que la decisión de retirar la invitación a Harwicz fue de la dirección del festival y que la institución académica, abierta al “pensamiento crítico”, no la compartía.

Los argumentos detrás de la petición de exclusión

La Red Universitaria por Palestina de Granada, de la que partió la petición del veto, informó el pasado 17 de septiembre de su solicitud a la organización del festival para que reconsiderara la participación de Harwicz “por sus posicionamientos públicos sobre Israel, Palestina y el boicot cultural, y que explicara sus criterios”.

El correo enviado, aseguró la Red, no contenía “amenazas ni convocatorias” de manifestaciones, por lo que rechazó las acusaciones de antisemitismo y de suponer un riesgo para la seguridad de la autora.

La plataforma sostuvo que no atacó a nadie por su origen ni su religión, sino que cuestionó posiciones públicas y rechazó “cualquier forma de racismo y discriminación”. Para ello, citó algunas publicaciones de Harwicz en su perfil de X, como una del 5 de septiembre de 2025 en la que la escritora escribió: “Les angustia terriblemente que no haya genocidio. Lo desean, desean que haya genocidio para confirmar su odio a Israel”.

Un grupo de escritoras latinoamericanas, entre ellas la peruana Gabriela Wiener, la chilena Lina Meruane, la mexicana Brenda Navarro y la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, difundió el pasado lunes un comunicado en apoyo de la Red Universitaria y a favor de la cancelación de Harwicz del festival. “La libertad de expresión es un valor central de la vida en sociedad pero dicha libertad tiene límites tipificados por ley: la injuria, la difamación y la incitación al odio, entre otras”, señalaron.

También reprocharon a la autora de Perder el juicio declaraciones en las que describió el boicot a Israel como “ataque antisemita” y a quienes hablan de genocidio como “víctimas de extorsión ideológica”.

El festival, que arrancó este lunes, se prolongará hasta el domingo.

Publicidad

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

