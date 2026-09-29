Medellín homenajea a Débora Arango con exposiciones, talleres y recorridos por la ciudad

“Débora Arango transformó la manera de mirar y representar su tiempo, y su obra sigue teniendo una enorme vigencia para el país. Con este homenaje queremos reunir distintas miradas sobre su historia y…

Varias de las instituciones culturales de Medellín y el Valle de Aburrá se unirán a la segunda Temporada Cultural de la ciudad, titulada "El amor de mis amores", para rendir homenaje a la artista Débora Arango. Bajo el título "Tras las huellas de Débora", la Ciudad de la Eterna Primavera vivirá una programación dedicada al legado de la pintora.

“Débora Arango transformó la manera de mirar y representar su tiempo, y su obra sigue teniendo una enorme vigencia para el país. Con este homenaje queremos reunir distintas miradas sobre su historia y permitir que las personas no solo se acerquen a sus obras, sino también a los lugares, las experiencias y los momentos que marcaron su trayectoria”, afirmó Lina Botero Villa, directora de la Promotora Cultural.

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La iniciativa llevará a los asistentes a recorrer los lugares que marcaron su historia y varios momentos de su trayectoria. Entre estos se encuentran los lugares donde aprendió a pintar, donde vivió y aquellos sitios en los que expuso su obra. Adicionalmente, destaca el hito de la exhibición de siete obras de Arango en el Club Unión, 87 años después de la exposición de 1939 por la que fue rechazada y censurada. Por otro lado, se realizará una experiencia inmersiva en el Museo de Arte Moderno de Medellín y una nueva aproximación a su obra en el Museo de Antioquia a través de la exposición inaugurada hace unos meses: "El mundo en primera persona", que reúne 118 de sus obras.

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La obra de Arango fue disruptiva y generó rechazo por su desafío a las convenciones sobre género, política y religión que había en ese momento. A este homenaje se unirán espacios como el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo de Antioquia, el Museo Pedro Nel Gómez, Casa Museo Otraparte, el Club Unión, la Biblioteca de EAFIT, el Jardín Botánico y la Biblioteca Pública Piloto para volver sobre su legado desde distintas miradas y acercarlo a nuevos públicos.

“Las actividades alrededor de Débora también son una invitación a recorrer Medellín y acercarse a los lugares que marcaron su vida y donde hoy permanece su legado, por eso, durante la Temporada estará disponible la Ruta de la Cultura, un bus que permitirá acercar a propios y visitantes a distintos escenarios culturales de la ciudad. Queremos que seguir las huellas de Débora también sea una oportunidad para descubrir Medellín a través de los espacios que hicieron parte de su historia”, añadió Botero.

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La experiencia inmersiva, "Mirar sin miedo", será presentada en el MAMM como una muestra audiovisual y multisensorial que combina tecnologías de realidad mixta y narrativas contemporáneas para acercar al público a su obra. Por otro lado, el Museo Pedro Nel Gómez explorará la historia de Arango y otras mujeres que encontraron en el taller del maestro un espacio de formación y experimentación artística, mientras que en la Universidad EAFIT se podrá conocer parte de su archivo personal y en el Jardín Botánico se realizarán talleres de pintura al natural.

Entre el 15 y el 17 de octubre, Casa Museo Otraparte tendrá además una programación alrededor de su legado con conversaciones, talleres, recorridos por Envigado, cine foro y actividades para niños.

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