Una carta inédita confirma el encuentro entre Miguel de Unamuno y H.G. Wells en Londres

En la carta, Unamuno ratifica que aceptó la invitación del autor londinense para cenar y acudir juntos al Teatro Leicester Square, donde presenciaron la proyección de la película ‘Things to Come’ (La vida futura), cinta guionizada por el propio Wells e inspirada en su…

El archivo de la Casa-Museo Unamuno ha localizado una carta inédita que el escritor español Miguel de Unamuno envió a sus hijos el 2 de marzo de 1936 desde Londres, un documento que confirma definitivamente que asistió al cine con el autor británico de ciencia ficción H.G. Wells.

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En la carta, Unamuno ratifica que aceptó la invitación del autor londinense para cenar y acudir juntos al Teatro Leicester Square, donde presenciaron la proyección de la película ‘Things to Come’ (La vida futura), cinta guionizada por el propio Wells e inspirada en su obra ‘The Shape of Things to Come’, según informó este lunes la Universidad de Salamanca en una nota de prensa.

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En la misiva, escrita en un papel con membrete de la Embajada de España, Unamuno explica que viajaría de Londres a París y de ahí de vuelta a Madrid y dedica unas palabras a sus hijos relatando los pormenores de la experiencia: "Aquí nos ha ido muy bien. Ya os contaré. Me llevó Wells a ver su película. El tiempo, aunque nublado, excelente".

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La identificación del nuevo documento, custodiado en el archivo de la Casa-Museo Unamuno, constituye un registro directo que confirma un encuentro del que, hasta la fecha, solo se conocían dos indicios: un poema en el que se observan referencias relacionadas con la temática de la película de H.G. Wells y una crónica del corresponsal del diario ‘El Sol’.

Además, en 2025 durante el proceso de documentación de la exposición ‘Que inventen ellos. Miguel de Unamuno y la ciencia’, se encontró una invitación manuscrita del propio H.G. Wells dirigida a Unamuno durante la estancia del filósofo en Londres con motivo de su nombramiento como doctor ‘honoris causa’ por la Universidad de Oxford.

En esa invitación, Wells proponía a Unamuno cenar en su residencia el viernes 28 de febrero de 1936 y asistir a la proyección posterior de ‘Things to Come’.

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En la carta ahora publicada también hace referencia a ese nombramiento: "La ceremonia de graduarme en Oxford fue muy sencilla. Es una gente encantadora; muy superior a los franceses", escribía el filósofo español.

Wells (1866-1946) fue un prolífico autor que destacó especialmente en el género de la ciencia ficción, con novelas como ‘La guerra de los mundos’, ‘La máquina del tiempo’, ‘El hombre invisible’ o ‘La isla del doctor Moreau’, que han tenido posteriormente numerosas adaptaciones al cine, la televisión y la radio.

Por su parte, Unamuno (1864-1936) fue uno de los grandes pensadores y literatos de la llamada generación del 98 española; autor de libros como ‘San Manuel Bueno, mártir’ o ‘Niebla’ y de múltiples ensayos, poemas y obras de teatro. También fue diputado y rector de la Universidad de Salamanca.

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