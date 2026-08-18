México recibe restitución de 1.132 bienes arqueológicos prehispánicos de EE.UU.

Fotografía cedida este lunes por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que muestra una de las piezas arqueológicas restituidas a México, en Ciudad de México (México). Foto: EFE - Secretaría de Relaciones Exteriores

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este 17 de agosto de la restitución voluntaria de 1.132 bienes arqueológicos prehispánicos pertenecientes al patrimonio cultural del país, los cuales fueron recibidos por el Consulado General de México en Boston, Estados Unidos.

La Cancillería mexicana explicó en un comunicado que la “entrega voluntaria” la impulsó el profesor y arqueólogo de la Farmington High School, Jeremy Pilver, en el marco de las acciones de la SRE y la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para la devolución a su territorio de “monumentos paleontológicos, arqueológicos e históricos” situados en el extranjero.

Le recomendamos: Museos afectados por sismo: balance aún es parcial y preocupa el estado de las colecciones

De acuerdo con el dictamen elaborado por especialistas del INAH, “la colección está integrada por bienes arqueológicos prehispánicos que forman parte del patrimonio cultural”.

La colección está integrada por 1.053 tiestos cerámicos alisados, modelados, pintados e incisos, principalmente de uso doméstico; dos malacates completos; tres fragmentos de madera; 18 fragmentos de figurillas; nueve lascas de obsidiana y 11 de sílex; una placa incompleta de roca metamórfica; tres pulidores de roca y un fragmento de placa en roca.

“Se concluyó que el conjunto de objetos, el cual incluye 36 dientes de tiburón, es de origen prehispánico y procede del sureste de México”, precisó el texto.

La temporalidad de los elementos se calificó como “diversa”, aunque detalló que se empleará la documentación entregada al consulado por el profesor Pilver relativa a su procedencia, “para establecer dataciones y otros datos útiles para la investigación arqueológica”.

También señaló que uno de los rasgos más relevantes de esta restitución fue su dimensión educativa, ya que durante cerca de dos años, más de 40 estudiantes de nivel preparatoria “participaron en la clasificación, limpieza superficial, catalogación, elaboración de un inventario y base de datos digital, registro fotográfico, documentación y embalaje profesional de la colección para su restitución”.

Le puede interesar: El maravilloso mundo de Plinio: ciencia natural o literatura fantástica

Según el documento, el proceso fue coordinado por el Consulado General de México en Boston, en estrecha colaboración con el INAH y la SRE, así como con instituciones académicas de la región de Nueva Inglaterra.

“Representa uno de los conjuntos arqueológicos de mayor dimensión recibidos por dicha representación consular en los últimos años y, además, constituye un ejemplo de cooperación académica, ética, profesional y de diplomacia cultural para la protección del patrimonio de la nación”, se lee en el comunicado.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖